Коронавирус

Live24Live24Усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом врач-патологоанатом

Неожиданный вывод о коронавирусе сделал врач, изучивший последствия инфицирования. По словам патологоанатома, клинического фармаколога Александра Эдигера, приведённым «Общественной службой новостей», в данном случае речь идёт вовсе не о пневмонии.
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с чего всё началось

Это не пневмония – патологоанатом о состоянии лёгких больных коронавирусом

В пятницу, 17 апреля в 11.00, доктор Эдигер в прямом эфире Общественной службы новостей ответит на самые сложные вопросы о коронавирусе, а также расскажет почему по его мнению тесты на COVID-19 не работают.
Общественная служба новостейвчера в 03:04

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Российский патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Lenta.ruвчера в 05:17

Патологоанатом Эдигер: коронавирус поражает почти весь организм человека

URA.Ruвчера в 15:59

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газетавчера в 08:11

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

РИА Новостивчера в 06:07

Кардиолог объяснил, почему трудно дышать при коронавирусе

Комсомольская правдавчера в 18:50

Патологоанатом рассказал о состоянии лёгких больных коронавирусом: «Это не пневмония»

Московский Комсомолецвчера в 04:41

Это не пневмония – патологоанатом о состоянии лёгких больных коронавирусом

Общественная служба новостейвчера в 03:04
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 03:22, Ашберн
Общество

Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
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Общество

В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице

МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru вчера в 20:31
1,4K
Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
1K
Общество

«Союз МС-15» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане

Экипаж Международной космической станции, который в ночь на 17 апреля отстыковался от МКС и отправился на Землю на пилотируемом корабле «Союз МС-15», благополучно вернулся на Землю.
РБК 01:39
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Религия

Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа

У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте.
РИА Новости 01:00
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Политика

Владимир Путин объявил о переносе парада Победы

Интерфакс вчера в 11:08
2,6K
Экономика

Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь

Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам.
RT на русском 15 апреля в 12:35
3,9K
Общество

ФНС России предложила вести реестр с доходами каждой семьи

Москва, 17 апреля 2020, 07:53 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует создать специальный реестр, в котором наряду со всеми официальными данными о гражданах будет собираться информация об их доходах.
REGNUM 00:53
1,5K
Здоровье

Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик коронавируса в России придется на начало лета.
Газета.Ru вчера в 14:11
3,7K
Здоровье

Первый пациент с коронавирусом скончался в Кемеровской области

Известия 02:17
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Политика

Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден покинуть страну в случае срыва сделки о выдаче очередного кредита от Международного валютного фонда (МВФ).
Известия вчера в 22:44
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Транспорт

В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима

Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
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Кино

Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru вчера в 07:15
2,7K
Общество

В Челябинской области продлён режим повышенной готовности

Челябинск, 17 апреля 2020, 10:10 — REGNUM Режим повышенной готовности продлён в Челябинской области до 30 апреля.
REGNUM 03:10
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Шоу-бизнес

Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру

Gazeta.SPb вчера в 18:01
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Происшествия

В ФСБ рассказали о планах готовившего нападение на школу подростка

16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу.
RT на русском 00:19
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Общество

В Липецкой области ввели пропускную систему

Владельцы мобильных телефонов могут сразу в тоновом режиме ввести паспортные данные, в ответ на которые пришлют смс с кодом.
Российская газета вчера в 09:21
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Общество

Работающие россияне старше 65 лет получат электронные больничные листы

Электронные больничные листы будут оформлены работающим россиянам старше 65 лет на период с 20 по 30 апреля в связи с распространением режима самоизоляции.
ТАСС 03:14
Общество

«Аэрофлот» приостановил продажу билетов на международных направлениях

Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажу билетов на международных направлениях до августа.
РБК вчера в 21:18
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Экономика

Мишустин ответил на слова главы МЭР фразой «это поручение президента»

Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова, назвавшего льготные кредиты для малого и среднего бизнеса убыточными для банков.
РБК вчера в 07:47
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Шоу-бизнес

Галкин показал домашнюю Пугачеву в ее 71-й день рождения

Во вторник 15 апреля Алле Пугачевой исполнился 71 год.
Слово и Дело 15 апреля в 12:10
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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции

В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 22:07
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Экономика

ВВП Китая снизился на 6,8% в первом квартале 2020 года

«Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в годовом выражении в первом квартале 2020 года составил 20,650 трлн юаней (порядка $3 трлн), сократившись на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.
REGNUM вчера в 23:24
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Происшествия

Адвокату Абызова Вершинину предъявили обвинение в мошенничестве

Следствие предъявило адвокату Александру Вершинину, который защищал бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвинение в особо крупном мошенничестве.
Коммерсантъ 01:26
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Общество

Режим самоизоляции в Свердловской области введен бессрочно

Ранее в регионе был ввели режим повышенной готовности до 20 апреля.
Мой Брянск вчера в 10:33
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Общество

Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса

Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 02:08
1,2K
Общество

Росздравнадзор оценил точность тест-систем на коронавирус

Точность 11 тест-систем для выявления COVID-19, зарегистрированных в России, составляет более 95%, погрешность 5% связана с неправильным сбором образца, нарушением в обработке, транспортировке и хранении, а также с тестированием за пределами диагностического окна, сообщается на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 02:23
Общество

Все регионы России оказались заражены коронавирусом

Общественное телевидение России вчера в 13:08
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Общество

Вильфанд рассказал о погоде в столице в ближайшие дни

В Москве в ближайшие дни не ожидается сюрпризов от погоды – в дневные часы температура воздуха будет колебаться около 5–8 градусов.
Москва 24 01:55
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Общество

В США за сутки умерли почти 4,6 тысячи пациентов с коронавирусом

В США зафиксировано рекордное число умерших людей, у которых был выявлен коронавирус, следует из данных Университета Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты на основе федеральной и местной статистики, а также других источников.
РИА Новости 00:37
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