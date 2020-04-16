В пятницу, 17 апреля в 11.00, доктор Эдигер в прямом эфире Общественной службы новостей ответит на самые сложные вопросы о коронавирусе, а также расскажет почему по его мнению тесты на COVID-19 не работают.

с чего всё началось

Неожиданный вывод о коронавирусе сделал врач, изучивший последствия инфицирования. По словам патологоанатома, клинического фармаколога Александра Эдигера, приведённым «Общественной службой новостей», в данном случае речь идёт вовсе не о пневмонии.

Усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом врач-патологоанатом

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