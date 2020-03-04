Экономика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейУспешные российские регионы получат 50 млрд рублей

Министерство финансов РФ намерено ежегодно распределять 50 миллиардов рублей между социально-экономически успешными регионами. В сообщении ведомства уточняется, что части этой суммы будут направляться тем регионам страны, «которые достигают высоких показателей в своей деятельности».
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Минфин будет выделять 50 млрд рублей ежегодно самым успешным регионам

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