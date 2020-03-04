Экономика
Deita.ruУспешным регионам дадут 50 млрд рублей
Как удалось узнать изданию, ведомство намерено ежегодно распределять 50 млрд рублей между социально и экономически успешными субъектами страны. Отмечается, что эту сумму будут дать тем территориям, которые показали высокие результаты в своей деятельности.
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Кабмин ежегодно будет распределять 50 млрд рублей между успешными регионами
Парламентская газета04:50
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