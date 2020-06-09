Происшествия
РИА НовостиУсс рассказал о первых донесениях из Норильска о разливе топлива
Губернатор Красноярского края Александр Усс утверждает, что донесения о разливе дизельного топлива в Норильске в первые сутки были дезинформацией и скрывали масштабы катастрофы.
Читать в источнике
Оценить100
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7222 источника, обновлено в 08:44, Ашберн
Общество
В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию приезжающих
Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня.
Известия 08:36
Шоу-бизнес
Александра Стриженова вышла замуж
Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня.
Pravda.Ru 04:09
Происшествия
Михаил Ефремов отказался выходить из квартиры к полицейским
Адвокат Ефремова Вадим Яловицкий в беседе с «360» опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию, что артист ещё накануне признал вину в ДТП.
Говорит Москва 05:51
Общество
В США нашли признаки вспышки коронавируса в Ухане летом 2019 года
Учёные не считают эти признаки однозначным подтверждением эпидемии, однако полагают, что ситуация в Ухане ухудшилась ещё до декабря, когда вспышка произошла на рынке морепродуктов.
REGNUM 05:06
Наука
Археологи смогли полностью изучить древний римский город без раскопок
Для нового исследования археологи обследовали 30,5 гектаров римского города, проехав по его останкам на квадроцикле с георадаром.
Популярная механика 05:42
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова набрала шесть килограммов и стала блондинкой
В своем Instagram девушка разместила фото, на котором стала блондинкой. Хотя она пока не уверена, что такой цвет волос ей идёт.
Газета Metro вчера в 09:31
Общество
Новосибирский избирком пригрозил забастовкой
В Новосибирской области члены избирательных комиссий внезапно высказали опасения из-за предстоящего всеобщего голосования по поправкам в Конституцию.
Atas.info 07:49
Происшествия
В Махачкале загорелось здание «Ростелекома»
Российская газета 07:04
Происшествия
Чемпион мира по хоккею Сушинский сообщил об обысках в его автосалоне
Президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Максим Сушинский прокомментировал информацию о том, что сотрудники полиции проводят обыск в его доме и автосалоне, который ему принадлежит.
Газета.Ru 07:56
Кино
Автор «Перси Джексона» раскритиковал киноэкранизации
Автор оригинальной книжной франшизы «Перси Джексон» Рик Риордан раскритиковал киноэкранизации своих произведений — правда, как оказалось, он их не смотрел.
Игромания.ру 07:29
Шоу-бизнес
Бойфренд дочки Ивана Урганта принес извинения всем, кого он обидел
Остался ли доволен подобными извинениями Иван Ургант пока неизвестно.
Телепрограмма 07 июня в 13:43
Кино
Кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров» появился в сети
Лос-Анджелес, США, 9 июня 2020, 15:07 — REGNUM Очередной кадр из нового фильма «Охотники на монстров» — экранизации игры Monster Hunter: World появился в сети.
REGNUM 08:07
Авто
В Китае скоро стартует производство нового BMW iX3
Отмечается, что разные версии модели — электрический BMW iX3 и традиционный BMW X3 — производятся на одной линии, что позволяет достичь высокой эффективности и гибкости производства.
SpeedMe 07:15
Здоровье
Военный госпиталь принимает гражданских с COVID-19 на Камчатке
Военный госпиталь на Камчатке принимает гражданских пациентов с коронавирусом.
EastRussia 05:53
Происшествия
В Элисте воспитательница убила троих детей и покончила с собой
Убив всех детей, женщина покончила с собой. Тела погибших обнаружил ее муж, когда вернулся домой - дверь была заперта изнутри.
Газета.Ru 08:22
Игры
Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на 11 июня
Японская компания Sony через свой аккаунт в Twitter объявила, что презентация игр для новой консоли PlayStation 5 состоится 11 июня 2020 года в 23:00 по мск.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Политика
Николай Патрушев вспомнил о врагах России из-за ЧП в Норильске
На одном из совещаний секретарь Совета безопасности России сообщил, что масштабный разлив топлива может быть выгоден той стороне, которая планирует дискредитировать политику Российской Федерации в Арктике.
Территория новостей 08:18
Армия и оружие
Турецкие ПВО не смогли остановить налет МиГ-29 в Идлибе
ВВС Сирии первый раз нанесли авиационные удары по базам террористов в провинциях Идлиб и Хама.
ИнфоСМИ вчера в 14:49
Футбол
Клубы РПЛ желают начать новый сезон 9-10 августа
Клубы российской Премьер-лиги выразили желание начать сезон 2020/21 позднее первоначальных дат на неделю — 9-10 августа.
LiveSport.ru 08:35
Экономика
Тинькофф запустил первый в РФ банковский сервис микроинвестирования
Тинькофф запустил первый в России банковский сервис микроинвестирования — Инвесткопилку, которая позволит копить и инвестировать одновременно.
Газета.Ru 05:00
Армия и оружие
США показали применение F-15E атомной бомбы
Истребитель Strike Eagle первым получит B61-12. США показали применение F-15E атомной бомбы.
Piter.tv 06:54
Игры
Разработчик ремейка S.T.A.L.K.E.R. показал, как выглядели бы дождь и гроза на движке UE4
Чемпионат вчера в 13:57
Общество
«Просьба с самого верха»: «Медуза» сообщила о разговоре Собянина и Путина перед отменой ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин и президент Владимир Путин обсуждали отмену ограничений в столице в минувшие выходные, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.
Forbes 07:38
Кино
Российский фильм «Вратарь Галактики» покажут в США
Piter.tv 02:09
Общество
В Свердловской области отменили часть ограничений на работу магазинов
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ослабил режим повышенной готовности, разрешив работу магазинов площадью менее 400 кв. м с отдельным входом с улицы.
РБК вчера в 13:43
Происшествия
В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия
В родном селе погибшего в пьяном ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова рассказали о трагедии, произошедшей в его семье накануне, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 08:26
Путешествия
Отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Общество
Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России
Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36