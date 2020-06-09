Губернатор Красноярского края Александр Усс утверждает, что донесения о разливе дизельного топлива в Норильске в первые сутки были дезинформацией и скрывали масштабы катастрофы.

Усс рассказал о первых донесениях из Норильска о разливе топлива

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