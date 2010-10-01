Общество
REGNUMУссурийск стал худшим городом РФ для комфортного проживания
Институт «Урбаника» проанализировал 100 крупнейших городов России и выявил лучшие и худшие города с точки зрения комфорта проживания в них, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Технологии
«Тинькофф» поставил «шах и мат» Сбербанку, «Яндексу» и Mail.ru Group
Сбербанк совместно с Mail.ru Group, социальная сеть «В контакте» и компания «Яндекс» так же, как и «Тинькофф», объявляли о планах по запуску суперприложения, в котором пользователи смогут получить финансовые и потребительские услуги.
Политика
Соловьёв считает позором слова Зеленского о его дорогих туфлях
Владимир Соловьёв считает эти слова Владимира Зеленского о его дорогих туфлях настоящим позором.
Игры
Анонсирована новая часть игры BioShock
2K Games официально анонсировала новую часть BioShock, которая станет четвертой в серии.
Экономика
Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году
Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
Общество
Молочные продукты с растительными жирами предложили переименовать
Произведенную на основе молока и растительных жиров продукцию предлагается переименовать, чтобы не вводить в заблуждение покупателей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на технический комитет при Росстандарте.
Политика
Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем
Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.
Происшествия
Под Владивостоком произошло массовое ДТП с участием десятков машин
Массовое ДТП произошло под Владивостоком на трассе «Де-Фриз — Седанка — Патрокл» в районе села Прохладное Надеждинского района.
Кино
Инклюзивный и неограниченный: звезды сериала «Пространство» рассказали о 4-м сезоне
Стивен Стрейт добавил, что «переезд» на Amazon дал сериалу возможность рассказать еще больше, так как исчезли ограничения, которые накладывал SYFY.
Политика
США ввели санкции против главы полиции Грозного
США ввели санкции против главы УМВД по городу Грозному Аслана Ирасханова "за серьезные нарушения прав человека", говорится в распространенном 10 декабря сообщении Госдепартамента США, передает ТАСС.В частности, американские власти утверждают, что в отношении него "имеются заслуживающие доверия предположения о его ответственности за казни в общей сложности 27 человек".
Баскетбол
РФБ исключила за договорной матч БК «Арсенал» из чемпионата России
В воскресенье, 8 декабря, «Чемпионат» подробно рассказал о странном матче, который состоялся в Суперлиге-2.
Политика
Трампу предъявят обвинения в рамках импичмента
В США конгресс во вторник, 10 декабря, озвучит обвинения против президента США Дональда Трампа, пишет The Washington Post со ссылкой на главу комитета по международным делам палаты представителей США Элиота Энгела.
Армия и оружие
Пентагон приостановил подготовку всех саудовских курсантов
Военное ведомство США приняло решение о приостановке оперативной подготовки всех учащихся из Саудовской Аравии после инцидента на авиабазе ВМС США во Флориде, когда жертвами саудовского стрелка стали три человека, сообщило 10 декабря агентство Reuters.
Политика
Трамп оценил встречу с Лавровым
Президент США Дональд Трамп оценил встречу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Об этом он написал в своем Twitter.
Политика
В Госдуме заговорили об объединении КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России»
Как передает корреспондент РИА «Новый День», с предложением о таком объединении выступил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.
Происшествия
В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН
Происшествия
Пассажирский Як-42 с отказавшим двигателем сел в Уфе
Политика
Путин предрек вторую Сребреницу при закрытии границы военными Украины
Президент России Владлимир Путин заявил, что если власти Украины получат контроль и закроют границу без предоставления гарантий защиты жителям Донбасса, то там произойдет новая Сребрница, передает "Интерфакс".
Политика
Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова на саммите
"Сдали нервы" Глава МВД Украины Арсен Аваков ранее заявил, что у помощника президента России Владислава Суркова "сдали нервы".
Общество
Москва заняла 52-е место в списке самых комфортных городов России
Москва расположилась в рейтинге лишь на 52-м месте.
Игры
Capcom выпустит ремейк Resident Evil 3
Происшествия
Задержан подозреваемый в расстреле двух россиянок на склоне горы
Задержан 34-летний житель Екатеринбурга, подозреваемый в убийстве двух девушек на склоне горы Уктус летом 2018 года.
Политика
Путин ответил главе СПЧ на слова о наказании за бумажный стаканчик
Ранее Фадеев на заседании совета заявил, что для СПЧ «важно, чтобы судебные решения были соразмерны содеянному».
Происшествия
В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек
В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
Политика
Путин назвал убитого в Берлине чеченца организатором теракта в Москве
Глава государства назвал убитого организатором взрывов в московском метро, сообщает РБК. Я знаю, что в Берлине погиб человек.
Экономика
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций
Госдума приняла в первом чтении законопроект о соглашениях о защите и поощрении капвложений в России (СЗПК), сообщается на сайте нижней палаты.
Происшествия
Гендиректора петербургского Метростроя арестовали по делу о растрате
Дзержинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения генеральному директору петербургского ОАО "Метрострой" Николаю Александрову, обвиняемому в присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов.
Общество
Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Шоу-бизнес
Добронравов хочет судиться с клеветниками
Российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько в сериале «Сваты», планирует подать в суд на людей, которые распускают слухи вокруг его личности и сериала.
Политика
В Крыму предложили ООН спасти свой подорванный авторитет
Визит миссии ООН в Крым позволит впредь не допускать распространение дезинформации на международном уровне и спасти подорванный авторитет данной организации, заявил РИА Новости глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель, комментируя резолюцию, принятую Генассамблеей ООН.