Институт «Урбаника» проанализировал 100 крупнейших городов России и выявил лучшие и худшие города с точки зрения комфорта проживания в них, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уссурийск стал худшим городом РФ для комфортного проживания

Игры Анонсирована новая часть игры BioShock 2K Games официально анонсировала новую часть BioShock, которая станет четвертой в серии.

Экономика Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.

Общество Молочные продукты с растительными жирами предложили переименовать Произведенную на основе молока и растительных жиров продукцию предлагается переименовать, чтобы не вводить в заблуждение покупателей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на технический комитет при Росстандарте.

Политика Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.

Политика США ввели санкции против главы полиции Грозного США ввели санкции против главы УМВД по городу Грозному Аслана Ирасханова "за серьезные нарушения прав человека", говорится в распространенном 10 декабря сообщении Госдепартамента США, передает ТАСС.В частности, американские власти утверждают, что в отношении него "имеются заслуживающие доверия предположения о его ответственности за казни в общей сложности 27 человек".

Политика Трампу предъявят обвинения в рамках импичмента В США конгресс во вторник, 10 декабря, озвучит обвинения против президента США Дональда Трампа, пишет The Washington Post со ссылкой на главу комитета по международным делам палаты представителей США Элиота Энгела.

Армия и оружие Пентагон приостановил подготовку всех саудовских курсантов Военное ведомство США приняло решение о приостановке оперативной подготовки всех учащихся из Саудовской Аравии после инцидента на авиабазе ВМС США во Флориде, когда жертвами саудовского стрелка стали три человека, сообщило 10 декабря агентство Reuters.

Политика Трамп оценил встречу с Лавровым Президент США Дональд Трамп оценил встречу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Об этом он написал в своем Twitter.

Политика Путин предрек вторую Сребреницу при закрытии границы военными Украины Президент России Владлимир Путин заявил, что если власти Украины получат контроль и закроют границу без предоставления гарантий защиты жителям Донбасса, то там произойдет новая Сребрница, передает "Интерфакс".

Экономика Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций Госдума приняла в первом чтении законопроект о соглашениях о защите и поощрении капвложений в России (СЗПК), сообщается на сайте нижней палаты.

Происшествия Гендиректора петербургского Метростроя арестовали по делу о растрате Дзержинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения генеральному директору петербургского ОАО "Метрострой" Николаю Александрову, обвиняемому в присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов.

Шоу-бизнес Добронравов хочет судиться с клеветниками Российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько в сериале «Сваты», планирует подать в суд на людей, которые распускают слухи вокруг его личности и сериала.