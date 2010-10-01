Общество

REGNUMREGNUMУссурийск стал худшим городом РФ для комфортного проживания

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Институт «Урбаника» проанализировал 100 крупнейших городов России и выявил лучшие и худшие города с точки зрения комфорта проживания в них, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Уссурийск стал худшим городом в рейтинге комфортных и доступных в России

PrimaMedia.ru21:40

Уссурийск стал худшим городом РФ для комфортного проживания

REGNUM19:37
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