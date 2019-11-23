Экономика

РИА НовостиРИА НовостиУстали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг

Крупнейший иностранный кредитор США, Япония избавилась от облигаций американского правительства на гигантскую сумму — почти 30 миллиардов долларов. Все так же активно распродает эти бумаги Пекин. Почему центробанки отказываются от вложений в трежерис и чем это грозит — в материале РИА Новости.
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Япония избавляется от американских долгов?

Хакасия-Информ19 ноября в 21:29

Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг

РИА Новости00:00

Китай и Япония избавились от гособлигаций США

ГЛАС.RU03:39

Инвесторы перестали верить госдолгу США

Infox.ru07:16
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Цель "Единой России" на выборах - победить честно, уверенно и безоговорочно, заявил председатель ЕР, глава правительства Дмитрий Медведев на съезде партии.
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«Искандеры» появились во всех ракетных соединениях сухопутных войск РФ

Оперативно-тактические комплексы "Искандер" появились во всех сухопутных ракетных соединениях РФ.
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Тим Миллер больше не будет работать с Джеймсом Кэмероном

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Астронавты вышли в космос для ремонта спектрометра на МКС

Астронавты Эндрю Морган и Лука Пармитано вышли в открытый космос для проведения работ по ремонту магнитного альфа-спектрометра на Международной космической станции (МКС).
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Пакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель

«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
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Паромное сообщение между Крымом и Турцией пока не возобновлено

Крым опроверг информацию о возобновлении паромного сообщения между Крымом и Турцией.
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"Улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - отметили в Госдеп, ссылаясь на заявление Салливана.
Газета.Ru 17:23
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Мадридский «Реал» обыграл «Реал Сосьедад» и догнал «Барселону»

Футболисты «Реала» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании переиграли «Реал Сосьедад».
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