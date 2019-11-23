Экономика
РИА НовостиУстали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг
Крупнейший иностранный кредитор США, Япония избавилась от облигаций американского правительства на гигантскую сумму — почти 30 миллиардов долларов. Все так же активно распродает эти бумаги Пекин. Почему центробанки отказываются от вложений в трежерис и чем это грозит — в материале РИА Новости.
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Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Футбол
Панов высказался об оскорблениях фанатов «Спартака» в адрес Дзюбы
Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александр Панов прокомментировал поведение болельщиков московского «Спартака», скандировавших оскорбительные кричалки в адрес Артёма Дзюбы во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».
Армия и оружие
Gizmodo (США): нет, Китай тайно не взрывал атомную бомбу в Южно-Китайском море в знак начала третьей мировой войны (Gizmodo)
В публикации на сайте Тернера утверждалось, будто неизвестные «источники в военных кругах» заявили, что около 18:22 в среду, 20 ноября, ядерный взрыв, произошедший на глубине около 50 метров ниже поверхности Южно-Китайского моря, вызвал «неожиданную подводную ударную волну такой силы, что мощность самого взрыва, по всей вероятности, составляла от десяти до 20 килотонн».
Футбол
«Витесс» Слуцкого потерпел четвертое поражение подряд
Происшествия
В Москве двух подростков подозревают в избиении сверстника
Следователи задержали двух подростков, подозреваемых в нападении на 15-летнего сверстника на северо-востоке Москвы.
Происшествия
Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину
Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
Политика
ОЗХО уличили в подлоге данных о химатаке в Сирии
Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) обвинили в искажении фактов о химической атаке в сирийском городе Дума в 2018 году.
Футбол
Мексиканский вратарь забил гол ударом через все поле
Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Армия и оружие
Джонсон ответил на «планы» по сокращению численности британской армии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в Телфорде, графство Шропшир, опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что британские власти намерены сократить численность вооруженных сил королевства.
Армия и оружие
В США обеспокоены испытаниями российских ракет «Циркон» в Тихом океане
В США выразили беспокойство испытаниями Россией перспективных гиперзвуковых ракет "Циркон" и ракетных комплексов "Калибр" в Тихом океане, передает MilitaryWatch.
Футбол
Фанаты ЦСКА принесли на стадион картонную фигуру Гончаренко
Болельщики московского ЦСКА принесли картонную фигуру главного тренера команды Виктора Гончаренко на матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм).
Политика
В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Единоборства
Уайлдер снова нокаутировал Ортиса
Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
Армия и оружие
В России разработают тактику применения роботов в уличных боях
К началу следующего года в России планируют разработать тактику применения роботов в уличных боях, сообщается на сайте РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Транспорт
Дублер трассы Джубга-Сочи может быть построен в Краснодарском крае
Губернатор Кубани поддержал идею строительства новой автодороги и идею переноса железной дороги за пределы населенных пунктов Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал идею строительства трассы-дублера автодороги Джубга-Сочи, а также вынос железнодорожных путей за пределы населенных пунктов, сообщает пресс-служба администрации региона.
Общество
Finnair отменит 250 рейсов из-за забастовки солидарности
Авиакомпания Finnair вынуждена отменить 250 рейсов в понедельник из-за забастовки солидарности с почтальонами страны, сообщает перевозчик в воскресенье.
Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Общество
Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов
Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в ЯНАО
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).
Политика
Миллиардер Майкл Блумберг начал предвыборную кампанию в США
Миллиардер Майкл Блумберг вступил в кампанию по выборам президента США, выпустив видеоролик с призывом голосовать за него.
Общество
Диетолог назвала худшие продукты для завтрака
Футбол
ЦСКА поздравил Витинью с победой в Кубке Либертадорес
В финале Кубка Либертадорес «Фламенго» переиграл «Ривер Плейт» со счетом 2:1. В составе «Фламенго» трофей завоевал бывший нападающий ЦСКА Витинью.