Экономика

РИА НовостиРИА НовостиУстали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг

Крупнейший иностранный кредитор США, Япония избавилась от облигаций американского правительства на гигантскую сумму — почти 30 миллиардов долларов. Все так же активно распродает эти бумаги Пекин. Почему центробанки отказываются от вложений в трежерис и чем это грозит — в материале РИА Новости.
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Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг

РИА Новостивчера в 00:00

Китай и Япония избавились от гособлигаций США

ГЛАС.RUвчера в 03:39

Китай и Япония массово продают гособлигации США

ГлобалМСК.ру05:40

Китай и Япония распродают американские ценные бумаги

Политическая Экспертиза13:03

Япония и Китай распродают американский госдолг

Страна Советов on-line03:45

Инвесторы перестали верить госдолгу США

Infox.ruвчера в 07:16
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Происшествия

В Сургуте локализовали пожар в ресторане

ТАСС 14:04
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Футбол

Панов высказался об оскорблениях фанатов «Спартака» в адрес Дзюбы

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александр Панов прокомментировал поведение болельщиков московского «Спартака», скандировавших оскорбительные кричалки в адрес Артёма Дзюбы во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».
RT на русском 12:48
Армия и оружие

Gizmodo (США): нет, Китай тайно не взрывал атомную бомбу в Южно-Китайском море в знак начала третьей мировой войны (Gizmodo)

В публикации на сайте Тернера утверждалось, будто неизвестные «источники в военных кругах» заявили, что около 18:22 в среду, 20 ноября, ядерный взрыв, произошедший на глубине около 50 метров ниже поверхности Южно-Китайского моря, вызвал «неожиданную подводную ударную волну такой силы, что мощность самого взрыва, по всей вероятности, составляла от десяти до 20 килотонн».
ИноСМИ 12:11
Происшествия

Геращенко подтвердил факт ДТП с детским омбудсменом Украины

REGNUM 13:18
Футбол

«Витесс» Слуцкого потерпел четвертое поражение подряд

Газета.Ru 12:45
Музыка

«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши

Известия 12:54
Происшествия

В Москве двух подростков подозревают в избиении сверстника

Следователи задержали двух подростков, подозреваемых в нападении на 15-летнего сверстника на северо-востоке Москвы.
ТАСС 07:34
Происшествия

Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину

Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
РБК 04:05
Происшествия

На севере Москвы загорелись гаражи и административное здание

РИА Новости 13:01
Политика

ОЗХО уличили в подлоге данных о химатаке в Сирии

Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) обвинили в искажении фактов о химической атаке в сирийском городе Дума в 2018 году.
Lenta.ru 07:42
Футбол

Мексиканский вратарь забил гол ударом через все поле

РИА Новости 02:39
Общество

Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Lenta.ru вчера в 18:01
Армия и оружие

Джонсон ответил на «планы» по сокращению численности британской армии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в Телфорде, графство Шропшир, опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что британские власти намерены сократить численность вооруженных сил королевства.
РБК 14:06
Армия и оружие

В США обеспокоены испытаниями российских ракет «Циркон» в Тихом океане

В США выразили беспокойство испытаниями Россией перспективных гиперзвуковых ракет "Циркон" и ракетных комплексов "Калибр" в Тихом океане, передает MilitaryWatch.
Газета.Ru 12:47
Футбол

Фанаты ЦСКА принесли на стадион картонную фигуру Гончаренко

Болельщики московского ЦСКА принесли картонную фигуру главного тренера команды Виктора Гончаренко на матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм).
Чемпионат 11:12
Политика

В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
RT на русском вчера в 23:47
Единоборства

Уайлдер снова нокаутировал Ортиса

Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
News.ru 00:41
Армия и оружие

В России разработают тактику применения роботов в уличных боях

К началу следующего года в России планируют разработать тактику применения роботов в уличных боях, сообщается на сайте РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Страна Советов on-line 01:21
Общество

Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
ТАСС вчера в 17:38
Транспорт

Дублер трассы Джубга-Сочи может быть построен в Краснодарском крае

Губернатор Кубани поддержал идею строительства новой автодороги и идею переноса железной дороги за пределы населенных пунктов Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал идею строительства трассы-дублера автодороги Джубга-Сочи, а также вынос железнодорожных путей за пределы населенных пунктов, сообщает пресс-служба администрации региона.
Туапсинские вести 05:20
Общество

Finnair отменит 250 рейсов из-за забастовки солидарности

Авиакомпания Finnair вынуждена отменить 250 рейсов в понедельник из-за забастовки солидарности с почтальонами страны, сообщает перевозчик в воскресенье.
РИА Новости 12:25
Происшествия

Пилот самолета умер после экстренной посадки в Ростове-на-Дону

Ведомости 03:50
Общество

Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Известия вчера в 20:32
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском 04:07
Общество

Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов

Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
РБК вчера в 18:59
Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в ЯНАО

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).
ФАН 06:11
Политика

Миллиардер Майкл Блумберг начал предвыборную кампанию в США

Миллиардер Майкл Блумберг вступил в кампанию по выборам президента США, выпустив видеоролик с призывом голосовать за него.
РИА Новости 10:22
Общество

Диетолог назвала худшие продукты для завтрака

РИА Новости 09:20
Футбол

ЦСКА поздравил Витинью с победой в Кубке Либертадорес

В финале Кубка Либертадорес «Фламенго» переиграл «Ривер Плейт» со счетом 2:1. В составе «Фламенго» трофей завоевал бывший нападающий ЦСКА Витинью.
Спорт-Экспресс 04:56
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