Общество
Политика СегодняУстановка «умных» электросчетчиков с 2020 года стала обязательной в РФ
Закон, предусматривающий обязательную установку «умных» счетчиков электроэнергии, вступил в силу 1 января 2020 года. Однако переход будет не одномоментным, а постепенным — вплоть до начала 2023 года. Напомним, что документ утвердил российский президент Владимир Путин.
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За чей счёт будут устанавливать в квартирах «умные» счетчики?
Аргументы и Факты - Ростов-на-Донувчера в 02:48
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Политика
В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану
"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
Политика
На Украине рядом с границей России хотят установить памятник Бандере
В украинском Конотопе в 40 километрах от границы с Россией может появиться новый памятник лидеру ОУН-УПА* Степану Бандере.
Политика
Япония призывает к диалогу для снятия напряженности на Ближнем Востоке
Япония считает, что для снятия напряженности на Ближнем Востоке все вовлеченные стороны должны приложить дипломатические усилия.
Спорт
Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки "Тур де Ски".
Хоккей
Брагин – о попадании шайбы в камеру: непонятное совещание судей, это чистое удаление
Главный тренер молодёжной сборной Валерий Брагин прокомментировал решение главных арбитров финального матча МЧМ-2020 Россия — Канада отметить удаление форварда «кленовых листьев» Эйдана Дудаса за выброс шайбы за пределы площадки.
Шоу-бизнес
Похудевшая Адель отправилась отдыхать на Карибы с Гарри Стайлсом
Папарацци заметили британских поп-звезд Адель и Гарри Стайлса во время отдыха на острове Ангилья, расположенном в Карибском море, сообщает Daily Mail.
Происшествия
Солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в Забайкалье возбудили уголовное дело о дедовщине в военной части: 25 октября 2019 года на территории войсковой части, расположенной в ЗАТО Горный Забайкальского края, солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых своих сослуживцев.
Шоу-бизнес
Лобода спела на немецком и назвала Линдеманна «своим»
Украинская певица Светлана Лобода спела на немецком песню "аленькой елочке холодно зимой", посвятив ее лидеру группу Rammstein Тиллю Линдеманну.
Политика
Гуайдо сместили с поста главы парламента Венесуэлы
Новым председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы стал Луис Парра — его избрание произошло в отсутствие Хуана Гуайдо, предшественника на посту, передает El Comercio.
Армия и оружие
Мощнейший корабль РФ внепланово перебрасывается к берегам Сирии
Армия и оружие
WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Культура
Умер Геннадий Пискунов, народный артист России
Происшествия
В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
Кино
Фильм «1917» завоевал «Золотой глобус» за лучшую драму
Историческую драму "1917" британского режиссера Сэма Мендеса о событиях Первой мировой войны удостоили "Золотого глобуса" в категории "Лучшая драма".
Политика
Дочь Сулеймани предрекла «черные дни» для США и Израиля
Дочь убитого американцами иранского генерала Касема Сулеймани Зейнаб на церемонии похорон отца в Тегеране заявила, что в Вашингтоне зря надеются на положительный исход после произошедшего в международном аэропорту Багдада, сообщает агентство Reuters.
Авто
Что нужно знать в 2020 году каждому, у кого есть автомобиль
В 2020 году российских автомобилистов ждет множество изменений — от введения электронных паспортов до возможности получать госномера прямо в автосалоне у дилера.
Происшествия
Двух пропавших в Киеве девушек нашли мертвыми в шкафу
Киевские полицейские обнаружили в шкафу одной из квартир в Подольском районе тела двух связанных девушек, сообщает пресс-служба городской полиции.
Кино
Кассовые сборы российских фильмов снизились в 2019 году
Армия и оружие
Посольство США в Багдаде атаковали во второй раз
Посольство США в Багдаде вновь подверглось нападению. Около пяти снарядов разорвалось в квартале, где расположены правительственные здания.
Кино
Marvel удалось вернуть себе права на Халка
Студия Marvel вновь получила права полностью контролировать персонажи Халка и Нэмора. Компания выкупила права у Universal Pictures.
Шоу-бизнес
Тарасов заявил, что ростовчанка Костенко носит его вещи
Армия и оружие
РФ знает, как превратить новые истребители США в старые самолеты – The National Interest
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых быстрых смартфонов 2019 года
Китайский бенчмарк Master Lu подвёл итоги ушедшего года и опубликовал рейтинг самых производительных смартфонов.
Финансы
Банки продолжат отказывать гражданам в кредитах
Эксперты добавили, что основное внимание при выдаче кредита банки обращают на долговую нагрузку и кредитную историю.
Политика
Трамп пригрозил Ираку санкциями
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
Политика
Оппозиционер Миланович побеждает на выборах президента Хорватии
Лидер оппозиционной Социал-демократической партии Хорватии Зоран Миланович побеждает во втором туре выборов президента, свидетельствуют данные государственной избирательной комиссии.
Общество
Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
Скончался онколог Андрей Павленко, который боролся с раком. Об этом в Facebook рассказала его жена.
Происшествия
В Москве из квартиры украли валюту и вещи на два миллиона рублей
Полиция завела дело о краже из квартиры на юго-западе Москвы 12 наручных часов, серебряных рюмок, валюты и золотой заколки на общую сумму почти 2 миллиона рублей, сообщает столичный главк МВД.
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $70
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent превысила $70, следует из данных Интерконтинентальной биржи.
Политика
Путин обеспокоился снижением доходов россиян
Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.