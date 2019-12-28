Закон, предусматривающий обязательную установку «умных» счетчиков электроэнергии, вступил в силу 1 января 2020 года. Однако переход будет не одномоментным, а постепенным — вплоть до начала 2023 года. Напомним, что документ утвердил российский президент Владимир Путин.

Установка «умных» электросчетчиков с 2020 года стала обязательной в РФ

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