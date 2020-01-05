Общество
Политика СегодняУстановка «умных» электросчетчиков с 2020 года стала обязательной в РФ
Закон, предусматривающий обязательную установку «умных» счетчиков электроэнергии, вступил в силу 1 января 2020 года. Однако переход будет не одномоментным, а постепенным — вплоть до начала 2023 года. Напомним, что документ утвердил российский президент Владимир Путин.
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За чей счёт будут устанавливать в квартирах «умные» счетчики?
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону02:48
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Наука
Разработана вакцина против болезни Альцгеймера
Американские и австралийские ученые разработали вакцину, которая может стать эффективным средством профилактики болезни Альцгеймера.
Политика
Трамп сообщил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране
США нанесут «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы, заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
Происшествия
В Челябинской области в лобовом ДТП погибли три человека
В Челябинской области выясняют обстоятельства крупного ДТП на трассе М5, в котором погибли двое взрослых и ребенок.
Общество
Минздрав прокомментировал смерть хирурга-онколога Андрея Павленко
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила соболезнования жене скончавшегося от онкологического заболевания хирурга-онколога Андрея Павленко.
Политика
Совбез ООН обсудит ситуацию в Ливии в понедельник, сообщил источник
Совбез ООН проведет в понедельник закрытое обсуждение ситуации в Ливии, сообщил РИА Новости источник в совете.
Политика
Меркель, Макрон и Джонсон призвали Иран соблюдать ядерную сделку
Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Иран воздержаться от действий, которые не соответствуют Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
Хоккей
Хованов рассказал, почему поцеловал герб России перед скамейкой шведов
После гола нападающий поцеловал греб России на форме перед скамейкой запасных сборной Швеции, чем вызвал негодование соперников.
Хоккей
Тарасов поздравил Россию с победой на МЧМ картинкой с финала 2011 года
Хоккей
Сборная Германии разгромила Казахстан и сохранила место в элите МЧМ
Сборная Германии по хоккею сохранила место в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), разгромив в третьем матче плей-офф за вылет команду Казахстана.
Политика
Президент рассказал о работе над посланием Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин работает над посланием Федеральному собранию. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Политика
Гуайдо лишился поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо снят с поста руководителя Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы.
Энергетика
Беларусь договорилась о закупке нефти из России без премии к цене
Беларусь оформляет документы на закупку первой партии российской нефти в этом году по цене без премии.
Происшествия
Мужчина с оружием попытался пройти в Дом творчества в Ростове
В Ростове-на-Дону мужчина попытался пройти в Дом творчества с сумкой с оружием. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Кино
Кассовые сборы российских фильмов снизились в 2019 году
Отмечается, что в 2019 году доля российских фильмов в кинотеатрах страны была на уровне 23% от общего числа проданных билетов.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поставила на лыжи не только сына, но и мужа
Сама Ксения на горных лыжах катается, а вот ее супруг режиссер Константин Богомолов пока не очень уверенно спускается с гор.
Гаджеты
CES 2020: Lenovo представила переговорное устройство ThinkSmart
Компания Lenovo объявила о выпуске устройства ThinkSmart View, предназначенного для организации аудио- и видеозвонков в Microsoft Teams.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова ответила на обвинения в неумении воспитывать свою дочь
Напомним, что хайп по поводу воспитания дочери Шишковой появился после того, как ее бабушка Симона опубликовала в своем микроблоге короткий видеоролик, в конце которого внучка облизывает ее палец на ноге.
Спорт
Опубликован топ-5 игр для компьютеров и консолей 2019 года
В топ-5 включили одну игру для персональных компьютеров, две для Xbox One, одну для PS4 и одну для Nintendo Switch.
Футбол
«МЮ» начал переговоры с «Вулверхэмптоном» о покупке двух игроков
Руководство "Манчестер Юнайтед" намерены подписать двух игроков "Вулверхэмптона" уже этим зимним трансферным окном, передает Goal.
Общество
СМИ сообщили о ракетном обстреле центра Багдада
В свою очередь, «Аль-Арабия» сообщает, что мирные жители получили ранения при попадании ракеты в жилой дом около посольства США в Багдаде.
Армия и оружие
Число жертв авиаудара по военному училищу в Триполи возросло до 28
Политика
Владимир Зеленский с семьей отправился на отдых в Оман
Владимир Зеленский в сопровождении семьи отправился на отдых в Оман.
Футбол
Кубок Франции. «ПСЖ» забил 6 голов «Лина-Монлери» в гостях
Клубы Лиги 1 проводят свои матчи в 1/32 финала Кубка Франции. Кубок Франции 1/32 финала ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Общество
Авербух назвал средний гонорар фигуриста в ледовом шоу
Российский хореограф Илья Авербух рассказал о затратах на организацию ледовых шоу.
Футбол
Ибрагимович забил в первом матче после возвращения в «Милан»
Теннис
Медведев принёс России победу над командой США на ATP Cup
На ATP Cup в группе D завершилась очередная игра в матче между сборными России и США.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала Урганту ногу с шестью пальцами
Напомним, недавно певица опубликовала в сети обложку к своему новому хиту, на фотографии поклонники рассмотрели на одной из ног Лободы шесть пальцев.