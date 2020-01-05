Общество

Политика СегодняПолитика СегодняУстановка «умных» электросчетчиков с 2020 года стала обязательной в РФ

Закон, предусматривающий обязательную установку «умных» счетчиков электроэнергии, вступил в силу 1 января 2020 года. Однако переход будет не одномоментным, а постепенным — вплоть до начала 2023 года. Напомним, что документ утвердил российский президент Владимир Путин.
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В России установка «умных» счетчиков в 2020 году станет обязательной

Газета.Ru07:34

За чей счёт будут устанавливать в квартирах «умные» счетчики?

Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону02:48

Установка «умных» электросчетчиков с 2020 года стала обязательной в РФ

Политика Сегодня09:26

В России стала обязательной установка «умных» электросчетчиков

СургутИнтерНовости19:11

В России начинается внедрение «умных» электросчетчиков

Журналистская правда08:54
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Наука

Разработана вакцина против болезни Альцгеймера

Американские и австралийские ученые разработали вакцину, которая может стать эффективным средством профилактики болезни Альцгеймера.
Российская газета 02:13
Политика

Трамп сообщил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране

США нанесут «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы, заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
Парламентская газета 03:20
Происшествия

В Челябинской области в лобовом ДТП погибли три человека

В Челябинской области выясняют обстоятельства крупного ДТП на трассе М5, в котором погибли двое взрослых и ребенок.
Российская газета 06:25
Общество

Минздрав прокомментировал смерть хирурга-онколога Андрея Павленко

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила соболезнования жене скончавшегося от онкологического заболевания хирурга-онколога Андрея Павленко.
RT на русском 06:24
Политика

Совбез ООН обсудит ситуацию в Ливии в понедельник, сообщил источник

Совбез ООН проведет в понедельник закрытое обсуждение ситуации в Ливии, сообщил РИА Новости источник в совете.
РИА Новости 19:07
Политика

Меркель, Макрон и Джонсон призвали Иран соблюдать ядерную сделку

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Иран воздержаться от действий, которые не соответствуют Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
RT на русском 18:12
Происшествия

Двух пропавших в Киеве девушек нашли мертвыми в шкафу

Lenta.ru 05:42
Хоккей

Хованов рассказал, почему поцеловал герб России перед скамейкой шведов

После гола нападающий поцеловал греб России на форме перед скамейкой запасных сборной Швеции, чем вызвал негодование соперников.
РИА Новости 04:19
Хоккей

Тарасов поздравил Россию с победой на МЧМ картинкой с финала 2011 года

RT на русском 16:20
Хоккей

Сборная Германии разгромила Казахстан и сохранила место в элите МЧМ

Сборная Германии по хоккею сохранила место в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), разгромив в третьем матче плей-офф за вылет команду Казахстана.
РИА Новости 07:38
Политика

Президент рассказал о работе над посланием Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин работает над посланием Федеральному собранию. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Вести.Ru вчера в 05:59
Политика

Гуайдо лишился поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо снят с поста руководителя Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы.
Lenta.ru 13:28
Энергетика

Беларусь договорилась о закупке нефти из России без премии к цене

Беларусь оформляет документы на закупку первой партии российской нефти в этом году по цене без премии.
Российская газета вчера в 09:19
Происшествия

Мужчина с оружием попытался пройти в Дом творчества в Ростове

В Ростове-на-Дону мужчина попытался пройти в Дом творчества с сумкой с оружием. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 07:21
Кино

Кассовые сборы российских фильмов снизились в 2019 году

Отмечается, что в 2019 году доля российских фильмов в кинотеатрах страны была на уровне 23% от общего числа проданных билетов.
Газета.Ru 03 января в 18:50
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03 января в 03:45
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поставила на лыжи не только сына, но и мужа

Сама Ксения на горных лыжах катается, а вот ее супруг режиссер Константин Богомолов пока не очень уверенно спускается с гор.
Аргументы недели 11:52
Гаджеты

CES 2020: Lenovo представила переговорное устройство ThinkSmart

Компания Lenovo объявила о выпуске устройства ThinkSmart View, предназначенного для организации аудио- и видеозвонков в Microsoft Teams.
3DNews вчера в 04:32
Шоу-бизнес

Алена Шишкова ответила на обвинения в неумении воспитывать свою дочь

Напомним, что хайп по поводу воспитания дочери Шишковой появился после того, как ее бабушка Симона опубликовала в своем микроблоге короткий видеоролик, в конце которого внучка облизывает ее палец на ноге.
Bimru.ru 08:09
Спорт

Опубликован топ-5 игр для компьютеров и консолей 2019 года

В топ-5 включили одну игру для персональных компьютеров, две для Xbox One, одну для PS4 и одну для Nintendo Switch.
Ferra 09:55
Футбол

«МЮ» начал переговоры с «Вулверхэмптоном» о покупке двух игроков

Руководство "Манчестер Юнайтед" намерены подписать двух игроков "Вулверхэмптона" уже этим зимним трансферным окном, передает Goal.
Газета.Ru 07:46
Общество

СМИ сообщили о ракетном обстреле центра Багдада

В свою очередь, «Аль-Арабия» сообщает, что мирные жители получили ранения при попадании ракеты в жилой дом около посольства США в Багдаде.
Известия 15:08
Армия и оружие

Число жертв авиаудара по военному училищу в Триполи возросло до 28

Комсомольская правда вчера в 22:24
Политика

Владимир Зеленский с семьей отправился на отдых в Оман

Владимир Зеленский в сопровождении семьи отправился на отдых в Оман.
Актуальные Новости 11:35
Футбол

Кубок Франции. «ПСЖ» забил 6 голов «Лина-Монлери» в гостях

Клубы Лиги 1 проводят свои матчи в 1/32 финала Кубка Франции. Кубок Франции 1/32 финала ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Sports.ru вчера в 07:01
Общество

Авербух назвал средний гонорар фигуриста в ледовом шоу

Российский хореограф Илья Авербух рассказал о затратах на организацию ледовых шоу.
РБК 11:32
Футбол

Ибрагимович забил в первом матче после возвращения в «Милан»

Чемпионат 03 января в 14:09
Теннис

Медведев принёс России победу над командой США на ATP Cup

На ATP Cup в группе D завершилась очередная игра в матче между сборными России и США.
Чемпионат 09:00
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК вчера в 22:20
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала Урганту ногу с шестью пальцами

Напомним, недавно певица опубликовала в сети обложку к своему новому хиту, на фотографии поклонники рассмотрели на одной из ног Лободы шесть пальцев.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:54
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