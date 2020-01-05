Общество
Политика СегодняУстановка «умных» электросчетчиков с 2020 года стала обязательной в РФ
Закон, предусматривающий обязательную установку «умных» счетчиков электроэнергии, вступил в силу 1 января 2020 года. Однако переход будет не одномоментным, а постепенным — вплоть до начала 2023 года. Напомним, что документ утвердил российский президент Владимир Путин.
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За чей счёт будут устанавливать в квартирах «умные» счетчики?
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону02:48
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Наша Солнечная система, возможно, захватила «чужие» кометы
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Умер боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
В Петербурге умер хирург-онколог и автор блога о лечении рака Андрей Павленко, он больше года боролся с онкологическим заболеванием.
Спорт
Россиянин Большунов выиграл гонку «Тур де Ски»
Политика
Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны
Парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с "Исламским государством"* и вывод иностранных войск из страны, сообщил телеканал "Аль-Арабия".
Музыка
Джастин Бибер выпустил новый трек Yummy
В информагентстве THR сообщают, что Джастин Бибер, исполнитель из Канады, опубликовал в Интернете свой новый музыкальный трек, получивший название «Yummy».
Хоккей
Ларионов: финал Россия — Канада — всегда огромный праздник для мирового хоккея
Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов заявил, что для победы в финале чемпионата мира над сборной Канады каждый из игроков должен провести лучший матч в жизни.
Общество
О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели
Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Общество
Солнце и Земля максимально сблизились
Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Происшествия
В Архангельске мужчина с ножом напал на водителя «скорой»
В Архангельске сотрудники полиции задержали мужчину, совершившего нападение с ножом на водителя бригады скорой помощи.
Кино
Кинофильм «Вторжение» собирает восторженные отзывы зрителей
Фантастический фильм Федора Бондарчука «Вторжение» продолжает собирать восторженные отзывы зрителей.
Энергетика
Киев прокомментировал данные о сокращении транзита газа из России
Глава газотранспортной компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон прокомментировал сообщения о падении транзита российского газа через украинскую территорию.
Экономика
Акции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани
Курс акций Saudi Aramco, нефтяной компании Саудовской Аравии, на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани снизился до минимальных значений с момента IPO, пишет Reuters.
Происшествия
Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу
Происшествия
В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми
По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
Политика
Зеленский с семьей уехал отдыхать в Оман
Президент Украины Владимир Зеленский с семьей уехал отдыхать на побережье Оманского залива.
Армия и оружие
NI включил российскую морскую пехоту в число лучших в мире
Авто
Составлен топ-5 новых автомобилей дешевле полумиллиона рублей
В России в 2020 году самым дешевым новым автомобилем стал седан Lada Granta. Его можно приобрести всего за 455 тысяч 900 рублей.
Общество
В Красноярском крае поднялся уровень воды из-за аномального тепла
Уровень воды в реках вблизи поселков Абалаково и Стрелка на севере Красноярского края поднялся из-за аномального тепла, сообщил журналистам заместитель начальника краевого главка МЧС Роман Ветчинников.
Автоспорт
Знаменитый ралли-марафон «Дакар» стартует сегодня в Саудовской Аравии
Технологии
Microsoft прекратит поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft с 14 января прекратит поддержку Windows 7. У пользователей есть еще 10 дней, чтобы сменить версию операционной системы (ОС), поскольку "семерка" не будет обновляться и обеспечивать должный уровень безопасности.
Футбол
Бранислав Иванович отказался от нового контракта с «Зенитом»
Капитан «Зенита» Бранислав Иванович отказался подписывать новый контракт с клубом.
Хоккей
Шведский хоккеист осудил поцелуй герба российским форвардом
Политика
Посольство Польши оценило заявление МИД Украины о Бандере
Посольство Польши на Украине прокомментировало заявление пресс-секретаря украинского МИД Екатерины Зеленко по поводу Степана Бандеры.
Здоровье
В Китае распространяется неизвестная пневмония
Власти КНР устанавливают возбудитель новой пневмонии, специалисты уже исключили варианты вируса гриппа, аденовируса и ряд других респираторных заболеваний.
Гаджеты
Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Color оказались дешевле аналогов
Происшествия
Мужчина с оружием попытался пройти в Дом творчества в Ростове
В Ростове-на-Дону мужчина попытался пройти в Дом творчества с сумкой с оружием. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Футбол
Ибрагимович включен в заявку «Милана» на матч с «Сампдорией»
Как сообщает официальный сайт «россонери», 38летний швед включен в заявку команды на матч с генуэзцами.
Космос
Физики подсчитали, сколько времени требуется на исследование галактики
Шкала времени для встречи космического корабля с другой звездой составляет порядка 100 квинтиллионов лет, заключают исследователи из Института астрономии имени Макса Планка в Германии и Лаборатории реактивного движения НАСА, изучив последние данные космической обсерватории Gaia.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.