Общество

Политика СегодняПолитика СегодняУстановка «умных» электросчетчиков с 2020 года стала обязательной в РФ

Закон, предусматривающий обязательную установку «умных» счетчиков электроэнергии, вступил в силу 1 января 2020 года. Однако переход будет не одномоментным, а постепенным — вплоть до начала 2023 года. Напомним, что документ утвердил российский президент Владимир Путин.
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В России установка «умных» счетчиков в 2020 году станет обязательной

Газета.Ru07:34

За чей счёт будут устанавливать в квартирах «умные» счетчики?

Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону02:48

Установка «умных» электросчетчиков с 2020 года стала обязательной в РФ

Политика Сегодня09:26

В России стала обязательной установка «умных» электросчетчиков

СургутИнтерНовости19:11

В России начинается внедрение «умных» электросчетчиков

Журналистская правда08:54

С января россиян начнут переводить на «умные» счетчики

Независимый публицист22:03
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Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
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В понедельник состоится срочное заседание Североатлантического совета, объявил генсек НАТО Йен Столтенберг.
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Более 40 человек пострадали при беспорядках у университета в Нью-Дели

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В Министерстве иностранных дел России заявили, что поддержка неонацизма на Украине на государственном уровне является угрозой для всего мирового сообщества.
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Общество

Умер хирург-онколог Андрей Павленко

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На просторах Сети обнародованы фото седана BMW 7 Series новой генерации.
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Помпео прокомментировал выборы спикера парламента Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что только переходное правительство может положить конец кризису в Венесуэле, организовав новые президентские выборы.
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Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
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Умер народный артист России Геннадий Пискунов

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В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией

Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
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Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов.
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"Ливерпуль" обыграл "Эвертон" и пробился в 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
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У берегов Камчатки объявлено штормовое предупреждение

У юго-восточного побережья Камчатки спасатели объявили о штормовом предупреждении из-за опасного волнения моря.
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Технологии

Microsoft перестанет поддерживать Windows 7

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В США запретили продажу электронных сигарет с фруктовыми ароматами

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