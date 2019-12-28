Общество
Политика СегодняУстановка «умных» электросчетчиков с 2020 года стала обязательной в РФ
Закон, предусматривающий обязательную установку «умных» счетчиков электроэнергии, вступил в силу 1 января 2020 года. Однако переход будет не одномоментным, а постепенным — вплоть до начала 2023 года. Напомним, что документ утвердил российский президент Владимир Путин.
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За чей счёт будут устанавливать в квартирах «умные» счетчики?
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону02:48
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Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что только переходное правительство может положить конец кризису в Венесуэле, организовав новые президентские выборы.
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Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
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Госдума обсудит законопроект о донорстве.
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Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов.
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В рамках выставки CES 2020 HP представила новые ноутбуки — 15-дюймовый HP Spectre x360 и трансформер HP Elite Dragonfly.
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Что ждет «Москва-сити» после переезда министерств
Переезд стал началом глобального проекта по переводу в «Москва-сити» почти всех правительственных подразделений за исключением силовых ведомств, МЧС, Росархива и МИДа.
Армия и оружие
При атаке боевиков в Кении погибли военные США
При атаке боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»* на военную базу кенийских вооружённых сил в районе аэродрома Мэнда-бэй погибли американский военнослужащий и двое контрактников Пентагона.
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Кучеров в матче с «Каролиной» набрал 45-е очко в сезоне
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз».
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«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче Кубка Англии
"Ливерпуль" обыграл "Эвертон" и пробился в 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
Общество
У берегов Камчатки объявлено штормовое предупреждение
У юго-восточного побережья Камчатки спасатели объявили о штормовом предупреждении из-за опасного волнения моря.
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Компания Microsoft перестанет снабжать обновлениями Windows 7. Это означает прекращение техподдержки операционной системы, обновления ПО и системы безопасности.
Политика
Иран полностью вышел из ядерной сделки
Если со страны будут сняты санкции и обеспечены ее интересы, то Иран вернется к выполнению своих обязательств по ядерной сделке.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
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Здоровье
В США запретили продажу электронных сигарет с фруктовыми ароматами
Запрет на производство и продажу картриджей для электронных сигарет с ароматами фруктов и мяты вступит в силу через 30 дней.