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Сайт города АрмавираУстановка «умных» электросчетчиков стала обязательной с 2020 года
С 1 января 2020 года вступил в силу документ, который обязует устанавливать интеллектуальные системы учета электроэнергии. Переоборудование будет проходить постепенно и за счет коммунальных служб, которые за три года должны оснастить потребителей новыми устройствами.
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За чей счёт будут устанавливать в квартирах «умные» счетчики?
Аргументы и Факты - Ростов-на-Донувчера в 02:48
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