Общество

Lenta.ruLenta.ruУстановлен источник китайского коронавируса

Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные, мясо которых продавалось на рынке в городе Ухань. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа». По словам специалистов, вирус был обнаружен в образцах, взятых на рынке в Ухане.
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Установлен источник китайского коронавируса

Lenta.ru09:20

Ученые установили вероятный источник китайского коронавируса

Московский Комсомолец09:40

Ученые в Китае установили вероятный источник коронавируса 2019-nCoV – СМИ

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Китайские ученые назвали вероятный источник нового коронавируса

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Эпидемиологи из Китая подтвердили данные об источнике коронавируса

Газета.Ru08:58

Китайские эпидемиологи подтвердили, что источником коронавируса были дикие животные

ТАСС08:43
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Ранее посольство России в Китае заявило, что решает вопрос об эвакуации россиян из закрытого на карантин Уханя.
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Поскольку стать председателем правительства предложили Мишустину, у него, как считает Песков, «был и существует определенный карт-бланш на формирование своей команды».
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На МКС стартовал эксперимент «Терминатор»

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В штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии 30 человек погибли в результате последствий сильных ливней.
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Самолет Boeing 777X начал первый испытательный полет

Новый самолет Boeing 777X приступил к первому испытательному полету, трансляция ведется на сайте компании Boeing.
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«Мы как будто строили корабль». Борис Юхананов — об «Электротеатре Станиславский»

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Галкин прокомментировал сообщения о вырубке леса около его замка

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