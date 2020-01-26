Общество

Lenta.ruLenta.ruУстановлен источник китайского коронавируса

Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные, мясо которых продавалось на рынке в городе Ухань. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа». По словам специалистов, вирус был обнаружен в образцах, взятых на рынке в Ухане.
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Китайские ученые установили источник коронавируса

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Ученые установили источник коронавируса

Piter.tv11:16

Эпидемиологи назвали источник китайского коронавируса

Национальная служба новостей10:51

Источником нового китайского вируса назвали мясо диких животных

Говорит Москва10:21

Установлен источник китайского коронавируса

Lenta.ru09:20
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Общество

Назван вероятный источник коронавируса в Китае

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
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