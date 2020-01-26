Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные, мясо которых продавалось на рынке в городе Ухань. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа». По словам специалистов, вирус был обнаружен в образцах, взятых на рынке в Ухане.

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