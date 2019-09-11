За основу берется прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года. В этом году он составил 12 130 рублей, поэтому МРОТ на 2020 год установят на этом же уровне. Повышение минимального размера оплаты труда затронет примерно четыре миллиона россиян.

с чего всё началось

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году вырастет до 12130 рублей. Такой МРОТ установлен в законопроекте Минтруда, который в четверг рассмотрит Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Минтруд установил новый размер МРОТ на 2020 год

Политика В правительстве заявили о невозможности отмены 8-часового рабочего дня Чуйченко подтвердил, что в число подпавших под отмену вошел декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.

Экономика Греф заявил о неверии в экономический прорыв благодаря нацпроектам Ключевой проблемой российской экономики остается неэффективное управление. Устаревшими инструментами не добиться экономического роста.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Константин Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов приехали в Грибоедовский ЗАГС Москвы на катафалке.

Наука Создан «самый черный» материал на сегодняшний день На самом деле авторы нового материала, который побил предыдущий рекорд по поглощению света, не собирались его создавать.

Шоу-бизнес У Заворотнюк начался отек мозга У российской актрисы Анастасии Заворотнюк начался отек мозга на фоне тяжелой болезни.

Политика Финляндия не поддержала призыв Зеленского по санкциям против России Президент Финляндии Саули Ниинистё не поддержал слова украинского лидера Владимира Зеленского, призвавшего в ходе форума в Киеве сохранять западные санкции в отношении России.

Политика Минздрав поддерживает введение акцизов на электронные сигареты Минздрав РФ поддерживает проект правительства РФ о введении акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости.

Политика Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Общество Google выплатил штраф за ссылки на запрещенные сайты Компания Google выплатила 700 тыс. руб. штрафа за отказ исключить из поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы с информацией, доступ к которым ограничен на территории России, говорится в сообщении Роскомнадзора.

Происшествия Алтайские землетрясения ощутили в Бийске и Белокурихе Лёгкое землетрясение сегодня, 13 сентября, почувствовали в Бийске и Белокурихе.

Футбол Михаил Кержаков: Нормально примем Кокорина. Он испил чашу Жевнов отлично играл ногами в свое время, и сейчас это помогает в тренировочном процессе.

Экономика Голикова раскрыла размер маткапитала после индексации Ранее о индексации материнского капитала с 2020 года говорил министр труда Максим Топилин, однако точный размер индексации он не раскрывал, отмечая, что он составит порядка 470 тыс. руб. Индексация маткапитала была приостановлена в декабре 2016 году по решению президента Владимира Путина.

Здоровье В РФ генную инженерию используют для борьбы с раковыми заболеваниями Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Россия ежегодно теряет от преждевременной смертности населения от онкологических заболеваний 8,1 млрд долларов.

Шоу-бизнес Звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро завершила карьеру Актриса заявила, что устала от насмешек и агрессии Звезда мексиканских сериалов Вероника Кастро объявила о завершении творческой карьеры.

Политика МИД России возмутилось переносом памятника маршалу Коневу в Праге В МИД России заявили, что Москва возмущена решением Праги перенести памятник маршалу Ивану Коневу в музей.

Кино Стивен Кинг одобрил изменение канона «Оно» с помощью нового гей-персонажа в сиквеле Хотя создатели довольно бережно подошли к экранизации романа Стивена Кинга «Оно», во второй части франшизы они внесли некоторые изменения в канон.

Шоу-бизнес Врачи не стали удалять «руки-базуки» Кирилл Терешин, который прославился благодаря "рукам-базукам", обратился за помощью в больницу, однако медики не решились взяться за удаление воспаленных мышц.

Армия и оружие СК назвал имя командира бригады ВСУ, обстрелявшей ДНР 8 сентября Следственный комитет России установил личность командира бригады ВСУ, которая обстреляла село в ДНР 8 сентября.

Политика Порошенко все же пришел на допрос Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований, передает телеканал "Россия 24".

Политика Отпустивших шпиона Смоленкова за границу чиновников наказали Российские чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона и экс-сотрудника администрации президента РФ Олега Смоленкова в Черногорию, понесли дисциплинарное наказание.

Происшествия Житель Чехова купил хлеб с губкой для мытья посуды внутри Житель города Чехова купил в сетевом магазине хлеб, внутри которого оказалась губка для мытья посуды.

Недвижимость ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,9% С 13 сентября ВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,9%, сообщила пресс-служба банка.

Кино Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.