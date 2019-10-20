Общество

RT на русскомRT на русскомУстановлен мировой рекорд по длительности беспосадочного авиаперелёта

Рейс Нью-Йорк — Сидней авиакомпании Qantas Airlines, который длился 19 часов 15 минут, стал самым долгим беспосадочным перелётом в мире. Об этом свидетельствуют данные на сайте FlightAware. За это время самолёт Boeing 787-9 преодолел 16 тыс. 309 км.
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