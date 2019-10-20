Общество
РИА НовостиУстановлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса
Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом. Об этом свидетельствуют данные на FlightAware. Общее время полета составило 19 часов 14 минут.
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Авто
Удешевленная версия Kia Sportage стала бестселлером марки
Общество
Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
Испанские диетологи в разговоре с La Vanguardia назвали заблуждением утверждение, что "есть можно все, но в меру", и перечислили ряд продуктов, которые стоит исключить из рациона.
Армия и оружие
Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии
Журналисты российских федеральных телеканалов посетили заброшенную военную базу США в Сирии.
Происшествия
Два человека погибли и трое пострадали в результате ДТП на Урале
Два человека погибли и трое госпитализированы в результате ДТП на трассе рядом с рабочим поселком Пышма в Свердловской области.
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Жители грузинской Кутаиси устроили акцию протеста около здания театра имени Месхишвили, сообщает "Интерфакс".
Футбол
«Крылья Советов» одолели «Оренбург» в 13-м туре РПЛ
Общество
В Калифорнии активизировался спящий 500 лет тектонический разрыв
Ученые установили, что в Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение крупный разлом в земной коре, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, передает Science.
Общество
В ПФР рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию
При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".
Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось до 15
Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае увеличилось до 15 человек, сообщили РБК в краевом главке МЧС.
Фигурное катание
Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
Футбол
Роналду в Instagram зарабатывает больше, чем в «Ювентусе»
Энергетика
«Нафтогаз» направит «Газпрому» иск на $11 млрд
Украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» намерена потребовать от «Газпрома» компенсацию в размере 11 миллиардов долларов.
Политика
Федотова на посту главы СПЧ сменит Фадеев
Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов уйдет в отставку, так как в сентябре ему исполнилось 70 лет (предельный возраст пребывания на госслужбе), рассказала ТАСС член СПЧ Ева Меркачева.
Экономика
Названы районы Москвы с самыми высокими доходами от НДФЛ
Больше всего в бюджет Москвы поступает средств от налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) из Центрального административного округа (ЦАО), следует из проекта бюджета столицы на 2020 год, на который обратило внимание издание РБК.
Политика
Лавров рассказал о «разводках» в дипломатии
В современных отношениях между странами не всегда нужно сразу же отвечать на какой-то негативный шаг, заявил в интервью "Россия-1" глава МИД РФ Сергей Лавров.
Происшествия
Крупный пожар на складе на западе Москвы ликвидирован
Произошло частичное обрушение кровли склада на площади 500 кв. м. Ранее сообщалось, что площадь пожара на западе Москвы достигла 1,5 тыс. кв. м.
Шоу-бизнес
Звезда «Физрука» Полина Гренц стала участницей нового «Холостяка»
Российская актриса и блогер Полина Гренц поборется за сердце доктора Антона Криворотова в новом сезоне реалити-шоу «Холостяк».
ЖКХ
Около 80 тыс. жителей Луганской области остались без воды
«18 октября в городе Лисичанск в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию отключено от электроснабжения три насосные станции, в результате чего без централизованного водоснабжения остались около 80 тыс. жителей», — рассказали в госслужбе.
Политика
Вступили в силу пошлины США на товары из Евросоюза
Вступили в силу американские пошлины на 150 видов товаров из Евросоюза, которые затронут экспорт на сумму $7,5 млрд.
Политика
Трамп отказался от планов провести саммит G7 на своем курорте
Президент США Дональд Трамп отказался от планов провести саммит G7 на своем курорте Trump National Doral в Майами.
Здоровье
Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов
Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.
Авто
Три вредные привычки автовладельцев назвали эксперты
Немногие знают, насколько опасной может быть привычка держать руку на рычаге КПП во время движения.
Армия и оружие
Турция пригрозила Сирии войной в случае защиты курдов армией страны
Общество
Ягудин рассказал, как Тотьмянина узнала об онкологии
Олимпийский чемпион по фигурному катанию на Играх в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин рассказал о борьбе своей жены Татьяны Тотьмяниной с онкологией.
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Общество
Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".
Происшествия
В Турции погибла девочка из России
Пятилетняя девочка из России погибла в результате несчастного случая в Турции, сообщает агентство DHA.
Кино