Общество

РИА НовостиРИА НовостиУстановлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса

Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспересадочным авиарейсом. Об этом свидетельствуют данные на FlightAware. Общее время полета составило 19 часов 14 минут.
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Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса

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Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса

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