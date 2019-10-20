Общество

РИА НовостиРИА НовостиУстановлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса

Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом. Об этом свидетельствуют данные на FlightAware. Общее время полета составило 19 часов 14 минут.
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Рекорд самого долгого беспосадочного полета побит экипажем Boeing 787-9

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