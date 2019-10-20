Общество
РИА НовостиУстановлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса
Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом. Об этом свидетельствуют данные на FlightAware. Общее время полета составило 19 часов 14 минут.
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Политика
Трамп отказался от идеи провести саммит G7 на своем курорте
Президент США Дональд Трамп отказался от идеи проведения саммита G7 на своем курорте в Майами (штат Флорида).
Здоровье
Названы продукты с большим содержанием кальция для укрепления костей
В теле взрослого человека содержится до 1,3 кг кальция, большая его часть приходится на кости.
Энергетика
Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Резерв позволит "выполнять свои обязательства в течение трех лет без шоков и проблем для бюджета" даже в случае значительного падения стоимости нефти, к примеру, до $30 или $20 за баррель, заверил первый вице-премьер.
Авто
Дешевая версия Kia Sportage стала бестселлером марки
Южнокорейская компания Kia за первые девять месяцев 2019 года зафиксировала наибольший спрос в отношении кроссовера Kia Sportage.
Здоровье
Утверждены принципы модернизации первичного звена здравоохранения
Сегодня, 18 октября, глава Минздрава России Вероника Скворцова провела всероссийское совещание, темой которого стала принципы модернизации первичного звена здравоохранения.
Общество
В Гидрометцентре объяснили тёплую осень
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».
Единоборства
Хабиб – Конору: «В Москве насильников не ждут»
Экономика
Росстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
Происшествия
Двое рабочих погибли под завалами грунта в Екатеринбурге
Двое рабочих, оказавшихся под грунтом при проведения земляных работ в субботу вечером в Екатеринбурге, погибли.
Шоу-бизнес
Зеленский с супругой гостили у Заворотнюк
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой часто бывал в гостях у известной актрисы Анастасии Заворотнюк.
Единоборства
Турнир по ММА в Краснодарском крае завершился массовой дракой
В Краснодарском крае в городе Сочи 19 октября прошел масштабный турнир по ММА Fight Nights Global 95.
Футбол
«Рубин» вспомнил победу над «Барселоной», которой исполнилось десять лет
«Рубин» в своем официальном Twitter вспомнил историческую победу над «Барселоной» в Лиге чемпионов.
Происшествия
В Крыму один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с микроавтобусом
Один человек погиб и шестеро пострадали в дорожной аварии с микроавтобусом в Крыму, сообщает МВД по Крыму.
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Общество
Названа опасность кормления бродячих собак
Кинологи рассказали об опасности подкармливания бродячих собак для людей.
Происшествия
В Красноярском крае прорвало две дамбы
Следователи выяснили, что в Красноярском крае были разрушены две технологические дамбы, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по региону Ольга Шаманская.
Экономика
Минимальную цену на сахар предложили ввести в России
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) порекомендовала России установить минимальную цену на сахар, чтобы сделать его производство более рентабельным.
Армия и оружие
Борисов рассказал о заинтересованности Сербии в комплексах «Панцирь»
Вице-премьер РФ Юрий Борисов, говоря о сообщениях про заинтересованность Сербии в покупке российских зенитного ракетно-пушечных комплексов "Панцирь", заявил, что у РФ есть с сербами связи по этому виду вооружений.
Футбол
«Уфа» и ЦСКА показали формы на матч
Кино
Джареда Лето не позвали на съемки «Джокера»
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения
Технологии
Крупный тектонический разлом активизировался впервые за 500 лет
Американские ученые выяснили, что серия землетрясений, которая произошла в этом году, разбудила спящий 500 лет разлом в земной коре.
Игры
Опубликованы системные требования к Need for Speed Heat
Общество
Ягудин рассказал, как Тотьмянина узнала об онкологии
Олимпийский чемпион по фигурному катанию на Играх в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин рассказал о борьбе своей жены Татьяны Тотьмяниной с онкологией.
Шоу-бизнес
Пугачева объяснила, на кого похож сын Ксении Собчак
Народная артистка СССР Алла Пугачева отреагировала на публикацию в Instagram Ксении Собчак фотографии ее маленького сына Платона.
Авто
Volvo представила первый электрический кроссовер Volvo XC40 Recharge
Компания Volvo Cars представила свой первый полностью электрический автомобиль – XC40 Recharge.
Происшествия
Семеро пропавших без вести при прорыве дамбы найдены живыми
Семь человек, считавшихся пропавшими без вести при прорыве дамбы в Красноярском крае, найдены живыми.
Общество
Правительство обяжет банки проверять клиентов по номеру телефона
Правительство может обязать банки верифицировать паспортные данные клиентов, а также проверять, на них ли оформлен номер мобильного телефона, как часто они им пользуются и когда меняли сам телефон.