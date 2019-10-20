Общество
РИА НовостиУстановлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса
Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом. Об этом свидетельствуют данные на FlightAware. Общее время полета составило 19 часов 14 минут.
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 08:43, Ашберн
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«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
Вести.Ru 06:31
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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад Бин Салман готовит очередное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед».
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Политика
Кремль сообщил детали разговора Путина с Меркель
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Vivo объявила о старте продаж в России смартфона Vivo Nex 3
Для россиян новинка оценена в 59 990 рублей. За эти деньги предлагается модель в версии 8/128 ГБ в цвете «Сияющая ночь».
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Лавров рассказал о «разводках» на примере американской дипломатии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 1", посвященном 75-летию МГИМО, рассказал о дипломатической "разводке" США после победы Дональда Трампа на выборах.
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Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
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СК заявил о незаконности возведения разрушенных под Красноярском дамб
Дамбы, на которых произошёл прорыв в Красноярском крае, возведены незаконно и без разрешающих документов.
RT на русском 07:24
Политика
Песков рассказал, чем руководствуется Путин в международной политике
Российский президент Владимир Путин, осуществляя международную политику, руководствуется внутренними делами страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:20
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Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-1" рассказал, что ему приходилось "делить с Отчизной стыд" в период, когда разваливался СССР.
РИА Новости 07:15
Политика
В Британии запустили операцию Yellowhammer на случай жесткого Brexit
Правительство Великобритании запускает операцию Yellowhammer, разработанную на случай жесткого Brexit.
РБК 07:03
Религия
Патриарх Кирилл рассказал, зачем нужна церковь
Pravda.Ru 08:10
Общество
Диетологи перечислили продукты, которые «никогда нельзя есть»
Некоторые продукты лучше из рациона исключить вовсе, советуют они.
Российская газета 06:25
Происшествия
В Екатеринбурге двух рабочих нашли мертвыми после обрушения грунта
Найдены мертвыми двое рабочих, которых завалил грунт в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе управляющей компании "Академический".
РИА Новости 01:25
Происшествия
В Орле в больницу доставили истощённую девочку
В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.
RT на русском 18 октября в 14:43
Армия и оружие
Новая 50-мм пушка для бронетехники получила возможность стрельбы на 4 км
В Northrop Grumman подчеркнули, что если M242 может вести стрельбу на расстоянии 2 км, то XM913 способна поражать цели уже вдвое дальше – на расстоянии около 4 км. Кроме того, Bushmaster позволяет интегрировать в систему вооружения бронетехники современные опции автоматического наведения на цель, улучшенные возможности по управлению огнём и другой расширенный функционал.
Популярная механика 00:51
Технологии
Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут
Электронные четки, которые 17 октября представили в Ватикане, оказались с «изъяном». Его обнаружил эксперт по кибербезопасности.
Комсомольская правда 03:11
Общество
Князь Георгий Романов приехал в Крым
Великий князь Георгий Михайлович Романов прибыл в Крым, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:20
Здоровье
Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов
Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.
News.ru 18 октября в 19:44
Происшествия
В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи
Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.
РИА Новости 08:13
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Известия 00:55
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую осень в Центральной России
Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон.
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Авто
Удешевленная версия Kia Sportage стала бестселлером марки
Абсолютным бестселлером бренда стала удешевленная версия кроссовера Kia Sportage.
Новые автомобили 18 октября в 23:56
Энергетика
Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Резерв позволит "выполнять свои обязательства в течение трех лет без шоков и проблем для бюджета" даже в случае значительного падения стоимости нефти, к примеру, до $30 или $20 за баррель, заверил первый вице-премьер.
Газета.Ru 03:28
Общество
В ПФР рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию
При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".
РИА Новости 01:43
Единоборства
Турнир по ММА в Краснодарском крае завершился массовой дракой
В Краснодарском крае в городе Сочи 19 октября прошел масштабный турнир по ММА Fight Nights Global 95.
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