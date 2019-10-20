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РИА НовостиУстановлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса
Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом. Об этом свидетельствуют данные на FlightAware. Общее время полета составило 19 часов 14 минут.
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 13:20, Вашингтон
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 13:20, Вашингтон
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