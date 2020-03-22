Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиУстановлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
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Ученые уточнили срок инкубационного периода COVID-19

Российская газета00:54

Роспотребнадзор: средний инкубационный период коронавируса составляет около 5 дней

Коммерсантъвчера в 20:56

Роспотребнадзор назвал средний инкубационный период COVID-19

РБКвчера в 22:14

Назван средний инкубационный период коронавируса

Известиявчера в 22:01

Назван средний инкубационный период коронавируса

Газета.Ruвчера в 21:54

В Роспотребнадзоре назвали средний инкубационный период коронавируса

ТАССвчера в 23:14

Установлен средний инкубационный период коронавируса

РИА Новостивчера в 20:45
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Происшествия

Частный самолет разбился в Ненецком автономном округе

Интерфакс вчера в 12:17
Политика

На подконтрольной Киеву территории Донецкой области ввели ЧС из-за COVID-19

На контролируемой Киевом территории Донецкой области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии заболевания COVID-19.
Известия вчера в 16:48
Энергетика

Названо условие для роста цен на нефть до 60 долларов

Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал условие для роста цен на нефть до 60 долларов.
Lenta.ru 20 марта в 16:29
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею отменен

Отмечается, что возможности перенести ЧМ 2020 в другую страну нет.
МонаВиста вчера в 14:41
Происшествия

Два автобуса столкнулись в Тамбовской области

ТАСС 01:04
Общество

В России за сутки выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

Новые случаи заражения были зафиксированы в 18 регионах. В Московской области заболели 17 человек (общее число — 35), в Москве шесть (137).
РБК вчера в 09:42
Общество

В Москве демонтировали временный памятник Жукову

РИА Новости вчера в 09:17
Общество

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:02
Общество

В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность

Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
Вести.Ru вчера в 19:05
Здоровье

Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Известия 20 марта в 18:50
Космос

Россия создаст карту Луны для высадки космонавтов

Известия вчера в 22:20
Политика

Америка задыхается от ненависти к себе

Газета The Independent — британские собратья американских демократов — отмечает: достаточно, чтобы ты был республиканцем в момент выборов Дональда Трампа (даже если потом ушел), чтобы у тебя были сегодня проблемы с демократической общественностью, которая здорово научилась взбивать пену морального негодования и отметать всякие дискуссии и оправдания обвиненного.
РИА Новости 01:00
Экономика

Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку

Четыре из пяти крупнейших в России поставщиков гречневой крупы уведомили торговые сети о повышении оптовых цен на 15–20%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей сетей «Лента», «Магнит» и «Командор» (работает в Восточной Сибири).
РБК вчера в 10:15
Общество

«Почта России» приостанавливает сообщение с 15 странами

Речь идет о государствах, которые временно прекратили обработку международной почты из-за пандемии коронавируса.
Эхо Москвы вчера в 19:05
Политика

В Абхазии начались президентские выборы

Предыдущие президентские выборы прошли в Абхазии осенью 2019-го. Победу тогда одержал Рауль Хаджимба.
Говорит Москва 01:30
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Здоровье

Итальянский врач развеял миф, что коронавирус опасен лишь для пожилых

Невские Новости вчера в 14:05
Футбол

У Феллайни после возвращения в Китай выявили коронавирус

За пределами КНР случаи заражения были выявлены почти в 190 странах, включая Россию.
Sport24.ru вчера в 22:35
Шоу-бизнес

Кристина Асмус опубликовала новое откровенное фото

Актриса Кристина Асмус выложила в свой Instagram новый пикантный снимок.
ИнфоСМИ 20 марта в 06:09
Космос

Россия вывела на орбиту 34 спутника OneWeb

RT на русском вчера в 18:36
Общество

Число умерших от коронавируса в Италии побило суточный рекорд

Как отметил руководитель службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, следует понимать, что речь идет о людях, умерших с диагнозом коронавирус, а не именно от него, поскольку жертвами заболеваниями нередко становятся люди в большим количеством других хронических недугов, течение которых в этот момент обостряется.
Дни24 20 марта в 14:13
Музыка

Организаторы «Евровидения» назвали условия для участников в 2021 году

Как сообщает ToDay News Ufa, страны, которые планировали участвовать в международном музыкальном конкурсе, смогут отправить выбранных артистов в 2021 году.
ToDay News Ufa вчера в 12:59
Общество

Киев остановит работу общественного транспорта

С 22 марта в Киеве полностью прекратится движение пассажирского транспорта, о чем рассказал глава МВД Украины Арсен Аваков.
Shraibikus News вчера в 10:49
Общество

У двух жителей Сахалина заподозрили коронавирус

У двух жителей Сахалина заподозрили коронавирусную инфекцию, у них взяты анализы, сообщает региональное правительство.
РИА Новости 00:03
Армия и оружие

Россия направит самолеты для помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Россия направит в Италию самолеты в качестве помощи в борьбе с коронавирусом.
Известия 01:40
Армия и оружие

Назван способ США убрать Россию из Сирии

По мнению эксперта, для уничтожения ВКС России на базе Хмеймим достаточно 300–400 американских ракет BGM-109 Tomahawk.
Военное дело вчера в 06:40
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big станцевал на шоу Урганта

Актер Дмитрий Красилов, которого в Сети стали называть "пухляш" после участия в клипе группы Little Big на песню Uno, станцевал в эфире шоу "Вечерний Ургант".
РИА Новости 20 марта в 21:44
Футбол

Дзюба пошутил над возрастом Кокорина

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба в шутку предположил, что нападающий «Сочи» Александр Кокорин на самом деле старше, чем написано в документах.
RT на русском вчера в 03:22
Наука

Диметилаурид оказался способен образовывать водородные связи в воде

Американские химики смоделировали поведение отрицательно заряженного комплекса диметилаурида с молекулами воды в жидкой фазе и обнаружили, что золото и метильные группы способны образовывать в этой среде водородные связи.
N+1 20 марта в 11:11
Общество

В Китае начали испытывать на людях первую вакцину против коронавируса

Врачи Китая начали испытания вакцины против нового коронавируса на добровольцах. Об этом сообщила газета Global Times.
Авторадио вчера в 07:54
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