Коронавирус
РИА НовостиУстановлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - отметили в ведомстве.
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Роспотребнадзор: средний инкубационный период коронавируса составляет около 5 дней
Коммерсантъвчера в 20:56
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"Рада сообщить, что тест на COVID-19 дал негативный результат для вице-президента и второй леди", - написала она.
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Появилось фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции
Появилось фотография оригинального бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
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МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»
Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.