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Интерфакс
Интерфакс

Установлен врезавшийся в ворота резиденции посла США в Москве водитель

Ранее в американской дипмиссии сообщили, что неизвестный на автомобиле врезался в ограждение резиденции посла США в Москве, речь идёт о гражданине России. Как написала в своём твиттере пресс-секретарь посольства США в РФ Ребекка Росс, посла США в тот момент в Спасо-Хаусе не было, никто не пострадал.В источнике
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ТАСС

Неизвестный прорвался на территорию резиденции посла США в Москве

ТАССвчера в 11:00
Москва 24

Появились первые кадры с места ДТП у резиденции посла США в Москве

Москва 24вчера в 12:56
РБК

В резиденцию посла США в России прорвался автомобиль

РБКвчера в 11:22
РИА Новости

Неизвестный врезался в ворота резиденции посла США в Москве

РИА Новостивчера в 11:03
Интерфакс

Установлен врезавшийся в ворота резиденции посла США в Москве водитель

Интерфаксвчера в 13:30
RT на русском

Автомобиль врезался в резиденцию посла США в Москве

RT на русскомвчера в 10:56
РЕН ТВ

Неизвестный прорвался на территорию посольства США в Москве

РЕН ТВвчера в 10:42

Пригожин осудил Тарзана за публичное признание в измене

Известный музыкальный Иосиф Пригожин осудил Сергея Глушко (Тарзана) за публичное признание в измене и назвал его главную ошибку, из-за которой он и его супруга Наташа Королева оказались в центре бурного скандала.
Пригожин осудил Тарзана за публичное признание в измене
CT newsвчера в 15:01
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СПЧ ООН призвал власти Белоруссии прекратить избивать демонстрантов

Минск, 18 сентября 2020, 23:16 — REGNUM Совет ООН по правам человека 18 сентября провёл экстренные дебаты по белорусской проблеме и принял резолюцию, в которой выразил глубокую обеспокоенность ситуацией с правами человека в этой постсоветской республике.
REGNUMвчера в 16:16
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Трамп обвинил РФ в краже технологии гиперзвуковых ракет у США

На своем предвыборном митинге в штате Миннесота Дональд Трамп заявил, что Россия смогла создать свое гиперзвуковое оружие лишь благодаря тому, что в свое время "похитила" информацию об аналогичной разработке у США, сообщает агентство ТАСС.
РЕН ТВ21:37

Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране

Постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич в ходе экстренных дебатов по ситуации в стране опроверг заявления о наличии политических заключенных в республике.
РБКвчера в 08:30
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Путин заявил о наличии у России уникального оружия

"Нынешнее поколение российских оружейников достойно продолжает дело своих предшественников, производит действительно уникальные образцы вооружения, которые сегодня опережают зарубежные аналоги", - отметил Владимир Путин.
Российская газетавчера в 08:23
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Футболисты «Баварии» забили восемь безответных мячей в ворота «Шальке»

В матче первого тура чемпионата Германии по футболу мюнхенская "Бавария" на поле домашней "Альянц Арены" разгромила команду "Шальке", забив в ворота соперника восемь безответных мячей – 8:0. У победителей встречи хет-трик оформил Серж Гнабри (4-я, 47-я, 59-я минуты) и по разу отличились Леон Горецка (19), Роберт Левандовски (31), Томас Мюллер (69), Лерой Сане (71) и Джамал Мусиала (81).
Вести.Ruвчера в 16:30

Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ru17 сентября в 05:32
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Срок доследственной проверки по делу Алексея Навального продлен

По информации источника в российских правоохранительных органах, доследственная проверка по госпитализации блогера Алексея Навального не будет ограничена 30 днями и будет проводиться до тех пор, пока не будет принято процессуальное решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.
Вести.Ru19:47
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Ветеран спецназа рассказал об уникальности методов советской разведки

Советская нелегальная разведка обыгрывала своих противников благодаря нетривиальным, зачастую парадоксальным решениям, принимавшимся ее легендарным начальником Юрием Дроздовым, рассказал в интервью РИА Новости один из учеников Дроздова, президент ассоциации ветеранов подразделения специального назначения "Вымпел" Валерий Попов.
РИА Новости20:25

Парламент Германии отказался голосовать по остановке Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 04:39 — REGNUM Решение отклонить вопрос о голосовании по поводу остановки проекта «Северный поток — 2» на территории Германии принял Бундестаг, сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM21:39
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Эксперт рассказал о предстоящей встрече с Памфиловой

Президент холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко заявил "Газете.Ru", что намерен пойти на встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой, несмотря на то, что некоторые политэксперты стали отказываться от участия в дискуссии.
Газета.Ruвчера в 07:43
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