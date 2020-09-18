Установлен врезавшийся в ворота резиденции посла США в Москве водитель
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Ранее в американской дипмиссии сообщили, что неизвестный на автомобиле врезался в ограждение резиденции посла США в Москве, речь идёт о гражданине России. Как написала в своём твиттере пресс-секретарь посольства США в РФ Ребекка Росс, посла США в тот момент в Спасо-Хаусе не было, никто не пострадал.В источнике
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