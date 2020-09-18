Ранее в американской дипмиссии сообщили, что неизвестный на автомобиле врезался в ограждение резиденции посла США в Москве, речь идёт о гражданине России. Как написала в своём твиттере пресс-секретарь посольства США в РФ Ребекка Росс, посла США в тот момент в Спасо-Хаусе не было, никто не пострадал.