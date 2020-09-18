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Газета.Ru
Газета.Ru

Протаранивший ворота резиденции посла США в Москве арестован

Протаранивший на машине ворота резиденции посла США в Москве россиянин находится под арестом - сообщила пресс-секретарь американского посольства Ребекка Росс. Во время происшествия посол США в РФ Джон Салливан отсутствовал на месте. При инциденте никто не пострадал.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Установлен врезавшийся в ворота резиденции посла США в Москве водитель

Интерфаксвчера в 13:30
ТАСС

Неизвестный прорвался на территорию резиденции посла США в Москве

ТАССвчера в 11:00
РБК

В резиденцию посла США в России прорвался автомобиль

РБКвчера в 11:22
РИА Новости

Неизвестный врезался в ворота резиденции посла США в Москве

РИА Новостивчера в 11:03
Москва 24

Появились первые кадры с места ДТП у резиденции посла США в Москве

Москва 24вчера в 12:56
RT на русском

Автомобиль врезался в резиденцию посла США в Москве

RT на русскомвчера в 10:56
РЕН ТВ

Неизвестный прорвался на территорию посольства США в Москве

РЕН ТВвчера в 10:42

Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября

«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск), а с 27 сентября — с Южной Кореей (г. Сеул)», — сказано в сообщении.
Известиявчера в 15:18
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Срок доследственной проверки по делу Алексея Навального продлен

По информации источника в российских правоохранительных органах, доследственная проверка по госпитализации блогера Алексея Навального не будет ограничена 30 днями и будет проводиться до тех пор, пока не будет принято процессуальное решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.
Вести.Ru19:47
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В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новости17 сентября в 10:45
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Футболисты «Баварии» забили восемь безответных мячей в ворота «Шальке»

В матче первого тура чемпионата Германии по футболу мюнхенская "Бавария" на поле домашней "Альянц Арены" разгромила команду "Шальке", забив в ворота соперника восемь безответных мячей – 8:0. У победителей встречи хет-трик оформил Серж Гнабри (4-я, 47-я, 59-я минуты) и по разу отличились Леон Горецка (19), Роберт Левандовски (31), Томас Мюллер (69), Лерой Сане (71) и Джамал Мусиала (81).
Вести.Ruвчера в 16:30

Анна Седокова в третий раз вышла замуж

37-летняя Седокова вступает в брак в третий раз, у нее трое детей: 15-летняя дочь Алина от футболиста Валентина Белькевича, девятилетняя Моника, которая родилась в браке с предпринимателем Максимом Чернявским, а также трехлетний сын Гектор от бизнесмена Артема Комарова.
Известия19:10
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СПЧ ООН призвал власти Белоруссии прекратить избивать демонстрантов

Минск, 18 сентября 2020, 23:16 — REGNUM Совет ООН по правам человека 18 сентября провёл экстренные дебаты по белорусской проблеме и принял резолюцию, в которой выразил глубокую обеспокоенность ситуацией с правами человека в этой постсоветской республике.
REGNUMвчера в 16:16
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Пушков назвал провинциальными требования Украины «пустить» её в Европу

Москва, 19 сентября 2020, 01:58 — REGNUM Киевская политическая верхушка «провинциализировалась» после госпереворота в 2014 году, о чём свидетельствует требование Украины «пустить» её в Европу, написал 18 сентября председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков в своём Telegram-канале.
REGNUM18:58
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Алексей Воробьев тайно женился в Лас-Вегасе на Наталье Зубаревой

Недавно папарацци застукали Воробьева и Зубареву гуляющими по Лас-Вегасу, что сразу породило слухи о возможном венчании пары — ведь в этом «городе греха», как известно, зарегистрировать брак можно буквально на каждом шагу.
Что происходитвчера в 09:59
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