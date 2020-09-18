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Газета.Ru
Газета.Ru

Протаранивший ворота резиденции посла США в Москве арестован

Протаранивший на машине ворота резиденции посла США в Москве россиянин находится под арестом - сообщила пресс-секретарь американского посольства Ребекка Росс. Во время происшествия посол США в РФ Джон Салливан отсутствовал на месте. При инциденте никто не пострадал.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Установлен врезавшийся в ворота резиденции посла США в Москве водитель

Интерфакс13:30
ТАСС

Неизвестный прорвался на территорию резиденции посла США в Москве

ТАСС11:00
РБК

В резиденцию посла США в России прорвался автомобиль

РБК11:22
РИА Новости

Неизвестный врезался в ворота резиденции посла США в Москве

РИА Новости11:03
Москва 24

Появились первые кадры с места ДТП у резиденции посла США в Москве

Москва 2412:56
RT на русском

Автомобиль врезался в резиденцию посла США в Москве

RT на русском10:56
РЕН ТВ

Неизвестный прорвался на территорию посольства США в Москве

РЕН ТВ10:42

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за Навального

Европарламент принял резолюцию с требованиями о проведении независимого расследования инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным, усилении санкционного пакета против России и остановки "Северный поток-2".
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за Навального
CT news09:06
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Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
РБК13:10
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Власти Башкирии запретили въезд на территорию семи муниципалитетов без пропусков

Глава Башкирии запретил въезд на территорию семи муниципалитетов без пропусков, следует из документа, опубликованного в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации республики.
ТАСС11:59
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Активисты сообщили о нападении в Красноярском крае на их лагерь в лесу

В организации отметили, что в полиции несовершеннолетнего активиста отчитали за то, что он, по мнению сотрудника МВД, бросил друзей в беде и посоветовал их проверить, потому что до лагеря ехать три часа.
Эхо Москвы14:02

Названа рекомендованная цена российского препарата от коронавируса

Рекомендуемая стоимость препарата "Арепливир", предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции, составила 12 320 рублей, сообщил РИА Новости гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед" Андрей Младенцев.
РИА Новости09:10
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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новости02:31
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Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.
Интерфакс12:27
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