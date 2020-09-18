Активисты сообщили о нападении в Красноярском крае на их лагерь в лесу

В организации отметили, что в полиции несовершеннолетнего активиста отчитали за то, что он, по мнению сотрудника МВД, бросил друзей в беде и посоветовал их проверить, потому что до лагеря ехать три часа.