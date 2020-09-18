Протаранивший ворота резиденции посла США в Москве арестован
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Протаранивший на машине ворота резиденции посла США в Москве россиянин находится под арестом - сообщила пресс-секретарь американского посольства Ребекка Росс. Во время происшествия посол США в РФ Джон Салливан отсутствовал на месте. При инциденте никто не пострадал.В источнике
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