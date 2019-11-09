Происшествия
RZN.infoУстановлена личность девушки, которую убил петербургский преподаватель
Установлена личность девушки, которую, по предварительной версии, убил петербургский преподаватель.
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Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
РИА Новости вчера в 20:17
Политика
Зеленский подписал указ о неотложных мерах по реформам на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства», сообщается на его официальном сайте.
Коммерсантъ 08:22
Политика
Цемах решился дать показания по делу MH17 голландским следователям
Как заявил ТАСС адвокат Владимир Цемаха Анатолий Кучерена, его подзащитный готов дать показания по делу разбившегося в Донецкой области в июле 2014 года рейса МН17.
Военное дело 07 ноября в 10:45
Политика
Путин предложил разработать правила общения человека с ИИ
Президент РФ Владимир Путин предложил разработать свод этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом.
Вести.Ru 11:08
Фигурное катание
Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который проходил в городе Чунцин.
Коммерсантъ 05:31
Шоу-бизнес
Актриса Настя Задорожная выходит замуж
Российская актриса театра и кино, певица, модель Анастасия Задорожная выходит замуж.
МИР 24 11:49
Спорт
WADA обеспокоено принятием «акта Родченкова»
Генеральный директор Всемирного антидонигового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что большинство членов совета учредителей организации обеспокоены скорым принятием "акта Родченкова", потому что он предполагает применение санкций к лицам, которые находятся вне юрисдикции США.
Газета.Ru 07 ноября в 14:28
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок
Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства
РИА Новости 07:31
Политика
В Польше задержан один из лидеров украинских националистов
Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в Польше по запросу России задержан зампредседателя украинской националистической организации УНА — УНСО* Игорь Мазур.
RT на русском 10:55
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Футбол
«Рубин» проиграл «Динамо» и опять не забил
«Рубин» проиграл в домашнем матче 16 тура РПЛ против московского «Динамо».
Kazanfirst.ru 08:04
Происшествия
Против экс-главы Элисты возбудили уголовное дело
Следственный комитет подозревает бывшего главу Элисты в злоупотреблении должностными полномочиями, в отношении него возбуждено уголовное дело.
RT на русском 10:46
Космос
NASA расшифровало необычный сигнал из дальнего космоса
iReactor вчера в 19:44
Авто
В России заметили уникальный гиперкар за 160 млн рублей
Два года назад стоимость модели составляла 2,3 млн евро или около 161 млн рублей по актуальному курсу.
Тарантас Ньюс вчера в 16:45
Общество
В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора
В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Газета.Ru 03:52
Политика
Владимир Карасёв: Донбасс существенно усилит экономику России
Сложно было представить дальнейшую судьбу Донбасса, если б не поддержка России и лично президента Владимира Путина.
Новостной фронт вчера в 09:39
Гаджеты
Фонари на улицах России смогут заряжать гаджеты и раздавать Wi-Fi
Как обещают разработчики, накопленной солнечной энергии устройству достаточно как для освещения улиц в темное время суток, так и для круглосуточной зарядки мобильных устройств и организации точки Wi-Fi доступа.
iXBT.com 06:47
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости вчера в 11:03
Политика
Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан
Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Газета.Ru вчера в 13:15
Происшествия
Суд изъял имущество полковника ФСБ Черкалина и его семьи
Ведомости вчера в 11:17
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
Бывший президент СССР Михаил Горбачев переложил ответственность за развал Советского Союза с себя на ГКЧП, об этом 9 ноября он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.
REGNUM 09:57
Политика
В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной
В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН отклонить предварительные возражения российской стороны и признание своей юрисдикции в разбирательстве между Киевом и Москвой.
RT на русском 07:46
Общество
Исторический момент: 30 лет назад пала Берлинская стена
30 лет назад пала Берлинская стена, которая долгие годы разделяла Германию на две части – ФРГ и ГДР.
МИР 24 06:04
Футбол
«Ростов» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ
RT на русском 10:31
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
Общество
В Грузии возобновились митинги против показа фильма об однополой любви
Участники акции протеста у кинотеатра "Амирани", расположенного на проспекте Мераба Коставы в Тбилиси, в отличие от пятницы больше не предпринимают попыток штурма кинотеатров, а лишь небольшой группой стоят с плакатами, на которых написано "Остановите ЛГБТ-пропаганду в Грузии", "Гомосексуализм - это грех и патология", "Этот фильм оскорбляет национальные традиции и веру".
ТАСС 11:18
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru вчера в 10:17