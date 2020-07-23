Установлена личность мужчины, захватившего заложника в Полтаве
Смотрите также
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора
У границ Греции обнаружены турецкие военные корабли
Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
В российском регионе вернули часть ограничений из-за коронавируса
«Роскосмос» запустил грузовой корабль «Прогресс МС-15» к МКС
Путин пошутил в ответ на оговорку главы «Газпром нефти»
Суд арестовал политолога Федора Крашенинникова
Захвативший заложника в Полтаве освободил его и скрылся в лесу
Суд признал диспетчеров Внуково виновными по делу о гибели главы Total
Собянин опроверг слухи о введении ограничений в Москве в сентябре
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Захвативший заложников в Луцке арестован на два месяца
Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию
Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России
Сотрудники ФСБ задержали более 20 террористов в Москве и Сибири
Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля
Ярчайшая за семь лет комета максимально приблизится к Земле
Тарасов отказался комментировать информацию о дебоше
До конца лета ВМФ России испытает новые боевые модули для кораблей
Захвативший полицейского в Полтаве мужчина освободил заложника
Захвативший заложника в Полтаве освободил его и скрылся в лесу
Захвативший полицейского в Полтаве террорист оказался участником «АТО»
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора
Собянин опроверг слухи о введении ограничений в Москве в сентябре
Путин пошутил в ответ на оговорку главы «Газпром нефти»
Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ
Суд признал диспетчеров Внуково виновными по делу о гибели главы Total
Посол РФ в Британии: политику Лондона во многом определяет Вашингтон
Суд арестовал политолога Федора Крашенинникова
Сотрудники ФСБ задержали более 20 террористов в Москве и Сибири
Лукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из Белоруссии
РПЛ отклонила предложение о расширении лиги до 18 команд
Посла России вызвали в МИД Эстонии
Китай успешно запустил ракету с зондом для изучения Марса
Украинским стражам правопорядка удалось установить личность мужчины, захватившего заложника в Полтаве. Его зовут Роман Скрипник, ему около 30 лет. Ранее мужчина был осужден за хранение и сбыт наркотиков.В источнике
Подробнее о событии