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Ридус
Ридус

Установлена личность мужчины, захватившего заложника в Полтаве

Украинским стражам правопорядка удалось установить личность мужчины, захватившего заложника в Полтаве. Его зовут Роман Скрипник, ему около 30 лет. Ранее мужчина был осужден за хранение и сбыт наркотиков.В источнике
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Телеканал 360°

Захвативший заложника в Полтаве выдвинул свое требование

Телеканал 360°07:18
Piter.tv

Полиция установила личность мужчины, захватившего заложника в Полтаве

Piter.tv06:09
Известия

Захватчик заложника в Полтаве потребовал гарантий безнаказанности

Известия06:37
RT на русском

В полиции рассказали о требовании захватчика заложника в Полтаве

RT на русском06:25
Взгляд.ру

Захватчик заложника в Полтаве выдвинул требования

Взгляд.ру06:21
Народные новости

Захвативший заложников в Полтаве озвучил главное требование

Народные новости06:20
Вести.Ru

Губернатор отказался выполнять требования взявшего полицейского в заложники угонщика

Вести.Ru07:00
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Беглов подписал закон о запрете маленьких баров в жилых домах

Санкт-Петербург, 23 июля 2020, 17:15 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, который запрещает продавать алкоголь в заведениях площадью меньше 50 кв. метров, если они расположены в жилых домах.
REGNUM10:15
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Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля

Москва удовлетворена тем, что трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля достигла договоренности по принятию дополнительных мер по контролю за соблюдением режима тишины в Донбассе, заявил полпред России в группе.
Газета.Ru03:03
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