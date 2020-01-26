Происшествия
Газета.RuУстановлена личность оставившего детей в Шереметьево мужчины
Сотрудники полиции установили личность мужчины, оставившего детей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
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Гаджеты
Xiaomi представила свой первый нож Trident
Нож Trident рассчитан на любителей активного отдыха, которые могут внести за него средства на платформе коллективного финансирования Youpin.
Происшествия
В Ленинградской области в ДТП с маршруткой погиб человек
В Ленинградской области маршрутка съехала в кювет, в результате погиб один человек и еще пятеро пострадали, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
Политика
Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании
«В результате нашего обсуждения Наама приняла решение обратиться к президенту России с ходатайством о помиловании и освобождении, и такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится», — говорится в заявлении защиты.
Религия
Ушел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин
Скончался известный священник и общественный деятель, автор и ведущий программ на ТВ и радио протоиерей Всеволод Чаплин.
Политика
Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
Авто
В Сети показали обновленный Hyundai Santa Fe
Накануне фотошпионам удалось сделать снимки обновленного кроссовера Hyundai Santa Fe.
Общество
Назван вероятный источник коронавируса в Китае
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Наука
Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии
Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова раскрыла детали своей свадьбы
Волочкова добавила, что на первой свадьбе у нее было пять платьев, а на предстоящей у нее их будет семь.
Политика
Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию
Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Общество
Рядом с посольством США в Багдаде упали несколько ракет
Сообщений о пострадавших не поступало. Это не первое попадание снарядов в «зеленую зону». На днях у посольства США упали две ракеты.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции возросло до 20
Не менее 20 человек погибли в результате землетрясения на востоке Турции, еще более 1 тыс. человек получили ранения.
Хоккей
«Авангард» разгромил «Металлург» и вышел в плей-офф
«Авангард» разгромил «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:1).
Биатлон
Сборная России по биатлону установила антирекорд по гонкам без медалей
На этапе в Поклюке сборная России установила антирекорд по количеству гонок без медалей.
Политика
ЦРУ опубликовало архивные данные об «агенте Гитлера» Бандере
"30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина", — сообщается в документе.
Здоровье
Количество абортов в Татарстане сократилось почти наполовину
Количество абортов в Татарстане сократилось на 42 процента, на 29 процентов сократилось количество случаев прерывания женщинами первой беременности.
Армия и оружие
По темпам развития гиперзвукового проекта Китай обгоняет РФ и США, заявили в КНР
Технологии
Создана интерактивная карта распространения китайского коронавируса
Центр системных исследований и инжиниринга создал специальную онлайн-панель для мониторинга распространения из Китая нового штамма коронавируса 2019-nCoV.
Спорт
Большунов проиграл Клэбо в спринте в Оберстдорфе
Норвежец Клэбо преодолел дистанцию за 3 минуты и 29,46 секунды. Большунов вылетел в полуфинале спринта.
Происшествия
Приступ зараженного коронавирусом сняли на видео
Трясущегося в лихорадке зараженного коронавирусом сняли на видео в китайской больнице.
Здоровье
Медики назвали признаки высокого уровня сахара в крови
Признаки могут зависеть от многих факторов, о наиболее распространенных симптомах высокого уровня сахара в крови сообщили медики.
Политика
Раскрыты детали задуманной Трампом «сделки века»
Американский президент Дональд Трамп собирается объявить, что срок для подготовки к реализации «сделки века» займет четыре года.
Технологии
Фонд СПО призвал Microsoft открыть исходный код в Windows 7
Пользователи требуют от компании Microsoft дать вторую жизнь Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, официальная поддержка Windows 7 была прекращена Microsoft еще 14 января.
Армия и оружие
Сирийская армия начала атаку по боевикам в Алеппо
Сообщается, что сильному обстрелу боевики подверглись на западе провинции Алеппо, кроме того, сирийская армия заняла деревню Мар-Шамшех на юге провинции Идлиб.
Здоровье
В китайском Ухане построят второй госпиталь для больных коронавирусом
В китайском городе Ухань (столица провинции Хубэй) построят второй госпиталь для заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV, сообщает газета «Жэньминь жибао».
Происшествия
Подозреваемая в убийстве двух своих детей умерла в больнице под Пермью
Женщина, подозреваемая в убийстве двоих из четверых своих детей в городе Кудымкаре Пермского края, скончалась в больнице.
Футбол
Агент прокомментировал ситуацию с будущим Мельгарехо в «Спартаке»
Хуан Апплеярд, агент полузащитника «Спартака» Лоренсо Мельгарехо, прокомментировал ситуацию с будущим своего клиента.
Общество
Глава ВОЗ отправился в Китай для обсуждения коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус объявил поздно вечером, что он находится на пути в Пекин.