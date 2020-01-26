Происшествия

Газета.RuГазета.RuУстановлена личность оставившего детей в Шереметьево мужчины

Сотрудники полиции установили личность мужчины, оставившего детей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
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СК инициировал проверку по факту оставления отцом детей в Шереметьево

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:51, Ашберн
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Сообщений о пострадавших не поступало. Это не первое попадание снарядов в «зеленую зону». На днях у посольства США упали две ракеты.
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Не менее 20 человек погибли в результате землетрясения на востоке Турции, еще более 1 тыс. человек получили ранения.
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Раскрыты детали задуманной Трампом «сделки века»

Американский президент Дональд Трамп собирается объявить, что срок для подготовки к реализации «сделки века» займет четыре года.
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Сообщается, что сильному обстрелу боевики подверглись на западе провинции Алеппо, кроме того, сирийская армия заняла деревню Мар-Шамшех на юге провинции Идлиб.
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