Происшествия
Газета.RuУстановлена личность оставившего детей в Шереметьево мужчины
Сотрудники полиции установили личность мужчины, оставившего детей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Читать в источнике
Оценить950
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 15:26, Ашберн
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Политика
Госдума одобрила поправки в Конституцию в первом чтении
23 января 2020 года Госдума РФ приняла в первом чтении президентский законопроект с поправками в Конституцию.
Происшествия
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
Происшествия
В Екатеринбурге оцепили поезд из Китая из-за подозрений на коронавирус
На вокзале в Екатеринбурге остановили и оцепили прибывший из Китая пассажирский поезд из-за подозрений на присутствие в нем зараженного коронавирусом.
Авто
Фотошпионы раскрыли интерьер нового Kia Sorento
Экстерьер и интерьер кроссовера Kia Sorento четвёртого поколения рассекретили за три недели до официальной премьеры.
Политика
МИД Германии призвал ЕС к криминализации отрицания Холокоста
МИД Германии призвал ЕС к криминализации отрицания Холокоста. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас со ссылкой на издание Speigel.
Политика
Глава МИД Ирана назвал возможный формат для переговоров с США
По мнению главы иранского внешнеполитического ведомства, единственно возможным форматом является формат «5+1», предполагающий участие в переговоры с Ираном всех постоянных членов СБ ООН и Германии.
Здоровье
Врач предупредила об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы
Как сообщает ToDay News Ufa, Елена Чернышева, врач высшей категории и кандидат биологических наук, предостерегла от употребления блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
Общество
Китай лечит коронавирус как ВИЧ. Франция эвакуирует своих граждан
Франция эвакуирует своих граждан из Китая, а в США первый человек погиб от коронавируса.
Общество
В США подтвержден четвертый случай заболевания китайским коронавирусом
Подтвержден четвертый случай заболевания в Соединенных Штатах новым коронавирусом 2019-nCoV, заявил департамент здравоохранения округа Лос-Анджелес штата Калифорния, 26 января сообщает CNN.
Культура
Шнуров планирует заняться продюсированием других артистов
Музыкант Сергей Шнуров, распустивший свою группировку "Ленинград", не исключает, что займется продюсированием других артистов.
Происшествия
В Краснодаре экстренно госпитализировали прибывшего из КНР пассажира
Жителя Краснодарского края экстренно госпитализировали из аэропорта Краснодара после выявления у него признаков ОРВИ в пункте санитарно-карантинного контроля.
Культура
«Мы как будто строили корабль». Борис Юхананов — об «Электротеатре Станиславский»
Режиссер, каждый новый спектакль которого — событие в культурной жизни Москвы, в интервью mos.ru рассказал о вдохновении, своих выпускниках и дальнейшем развитии «Электротеатра Станиславский».
Биатлон
Драчев озвучил задачи российских биатлонистов на чемпионат мира
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев считает, что национальной сборной будет по силам завоевать минимум три медали на чемпионате мира в Антхольце.
Общество
Ракета упала на территорию посольства США в Багдаде
8 января две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, одна разорвалась возле посольства США.
Футбол
«Ливерпуль» не смог выиграть у клуба третьей лиги в Кубке Англии
Играя против победителя Лиги чемпионов и лидера премьер-лиги "Ливерпуля" "львы" добились ничьей – 2:2. "Бумажный" фаворит приехал в гости к середняку Лиги 1 (третий по силе дивизион чемпионата Англии) не в самом оптимальном составе, не без оснований полагая, что и так сумеет выиграть.
Общество
Арктический циклон почти не затронет Петербург
Массы арктического воздуха почти не затронут Петербург, отметил метеоролог.
Происшествия
На Сахалине около 600 рыбаков оказались на льдине
В Корсаковском районе Сахалинской области в нескольких местах залива Мордвинова в районе мыса Свободный около 600 рыбаков-любителей оказались на льдине, которая оторвалась от берега.
Общество
В Британии показали монету в честь Brexit
Министерство финансов Великобритании продемонстрировало в Сети монету, которую выпустят в честь выхода Соединенного королевства из Евросоюза.
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов завоевали золото на ЧЕ в танцах на льду
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотую медаль на чемпионате Европы в танцах на льду.
Политика
Соловьев оценил слова Качиньского о компенсации Польше
Известный телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова польского политика Ярослава Качиньского о компенсации за ущерб во Второй мировой войне, которую Москва должна выплатить Варшаве.
Авто
Экстерьер Skoda Octavia RS и Octavia Scout рассекретили до дебюта
На европейском рынке реализация новой Skoda Octavia стартовала уже в январе, а в нашей стране новинка появится только в четвертом квартале текущего года.