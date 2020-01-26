Происшествия

Газета.RuГазета.RuУстановлена личность оставившего детей в Шереметьево мужчины

Сотрудники полиции установили личность мужчины, оставившего детей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
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Ведется поиск родственников детей, оставленных отцом в аэропорту Шереметьево

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 15:26, Ашберн
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«Мы как будто строили корабль». Борис Юхананов — об «Электротеатре Станиславский»

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Массы арктического воздуха почти не затронут Петербург, отметил метеоролог.
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В Корсаковском районе Сахалинской области в нескольких местах залива Мордвинова в районе мыса Свободный около 600 рыбаков-любителей оказались на льдине, которая оторвалась от берега.
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