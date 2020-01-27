Происшествия

RT на русскомRT на русскомОставленные в Шереметьево дети будут определены в детский дом

Уполномоченная по правам ребёнка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко заявила, что пока не нашлось родственников, готовых взять под опеку двух мальчиков, оставленных в аэропорту «Шереметьево», они будут определены в детский дом.
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с чего всё началось

От мужчины, бросившего сыновей в Шереметьево, сбегала жена

Виктор Гаврилов бросил детей в Шереметьево сегодня утром после того, как прилетел из Хабаровска. При себе у мальчиков были найдены документы и записка, предположительно, написанная родителем.
РЕН ТВ13:29

Подробнее о событии

Брошенные в Шереметьево дети оказались не нужны родным

Lenta.ru22:42

СК проверит отца, бросившего маленьких сыновей в Шереметьево

РЕН ТВ12:30

«Нет денег и нечем кормить»: у мальчиков, прилетевших с отцом из Хабаровска, нашли записку

AmurMedia.ru16:45

СМИ рассказали о семье мужчины, бросившего детей в «Шереметьево»

РИА Новости17:34

Полицейские передали оставленных в аэропорту Шереметьево двух малолетних детей в больницу

Агентство Москва14:29

В Хабаровском крае сообщили, что брошенных в Шереметьево детей могут определить в детдом

ТАСС19:25

Полиция установила личность мужчины, оставившего двух детей в «Шереметьево»

Интерфакс14:37
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Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

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Гибель легенды: чемпион NBA Коби Брайант стал жертвой авиакатастрофы

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Кобе Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии, передает портал TMZ.
РИА Новости 17:02
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Актриса Екатерина Волкова рассказала о своем смертельном диагнозе

Несколько лет назад при переливании крови актрису заразили вирусом гепатита С. Российская актриса, модель и певица Екатерина Волкова рассказала, что неизлечимо больна.
ТК Звезда 10:56
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Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации из-за вспышки коронавируса

Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам России на фоне распространения по миру эпидемии нового коронавируса 2019-nCoV из Китая.
РЕН ТВ вчера в 20:19
Киберспорт

Разработчики Black Mesa рассказали, что они улучшили в ранней версии

Наконец, разработчики заявили, что не будут останавливаться на версии 1.0, а намерены и дальше «полировать» игру.
Игромания.ру 12:21
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Роспотребнадзор подготовил меры против распространения коронавируса

Роспотребнадзор подготовил пакет мер, направленных на недопущение распространения нового типа коронавируса в России.
RT на русском 19:52
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Создана интерактивная карта распространения китайского коронавируса

Центр системных исследований и инжиниринга создал специальную онлайн-панель для мониторинга распространения из Китая нового штамма коронавируса 2019-nCoV.
Профиль 13:13
Музыка

«Грэмми» за лучший поп-альбом года получила Билли Айлиш

Другими номинантами на премию были Ариана Гранде (thank u, next), Тейлор Свифт (Lover), Бейонсе (The Lion King: The Gift) и Эд Ширан (No.6 Collaborations Project).
Интерфакс 18:53
Культура

Режиссер Римас Туминас негативно высказался о Домогарове

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Пресс-служба губернатора Кубани объяснила его слова про Мамаев курган

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Общество

Назван вероятный источник коронавируса в Китае

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
RT на русском 11:16
Единоборства

Блейдс нокаутировал Дос Сантоса на UFC Fight Night

В главном поединке турнира UFC Fight Night 166 в Роли (Северная Каролина, США) американский боец ММА Кертис Блейдс победил бразильца Жуниора Дос Сантоса.
Спорт-Экспресс вчера в 22:32
Политика

Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде

Несколько человек пострадали при обстреле реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде, об этом сообщает телеканал "ас-Сумария" со ссылкой на источники в органах безопасности.
РИА Новости 18:46
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
Происшествия

Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось

Количество жертв землетрясения, которое произошло в Турции, снова возросло. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:14
Футбол

«Зенит» проиграл «Ред Булл Зальцбург» со счётом 3:6

Встреча прошла на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе и завершилась со счётом 3:6. Матч прошёл в формате трёх таймов по 40 минут.
Чемпионат вчера в 10:22
Политика

Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса

Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
РИА Новости 02:01
Кино

Фильм «Плохие парни навсегда» стал лидером российского проката

Комедийный боевик американского производства «Плохие парни навсегда» стал лидером российского кинопроката.
Экономика сегодня вчера в 10:05
Экономика

В России резко увеличились цены на йод

В России за 2019 год йод подорожал на 25 процентов, а цены отдельных марок возросли более чем на 64 процента.
Lenta.ru 20:35
Биатлон

Сборная России по биатлону установила антирекорд по гонкам без медалей

На этапе в Поклюке сборная России установила антирекорд по количеству гонок без медалей.
РБК 11:08
Общество

Жена главы Чувашии прокомментировала скандал с ее супругом

Жена главы Чувашии Лариса Игнатьева заявила в интервью Пятому каналу, что видео, на котором ее супруг заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами от пожарной машины, намеренно смонтировали, чтобы выставить Михаила Игнатьева не в лучшем свете.
BFM.ru 09:08
Армия и оружие

Сирийская армия начала атаку по боевикам в Алеппо

Сообщается, что сильному обстрелу боевики подверглись на западе провинции Алеппо, кроме того, сирийская армия заняла деревню Мар-Шамшех на юге провинции Идлиб.
REGNUM вчера в 17:18
Шоу-бизнес

«Грэмми — 2020»: звезды на красной дорожке

Несмотря на все возможные скандалы, выпавшие на долю «Грэмми» в этом году, яркая церемония состоится, а знаменитости уже готовы показывать навыки своих стилистов на красной дорожке.
Super.ru 18:33
Экономика

Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д. С такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб», рассказали РБК два источника на банковском рынке и подтвердили представители самих банков.
РБК 16:00
Происшествия

Замглавы Роспотребнадзора Забайкалья осудят за сокрытие информации

Следствие полагает, что замруководителя с 10 июля по 22 декабря 2018 года сокрыл от органов местного самоуправления и жителей поселка информацию о превышении предельно допустимой концентрации мышьяка в воде из распределительной сети централизованной системы холодного водоснабжения.
Московский Комсомолец Чита 22:56
Происшествия

В Москве госпитализировали группу китайцев с высокой температурой

25 января в одном из хостелов российской столицы была госпитализирована группа граждан Китая, у которых оказалась высокая температура.
Наша версия 01:16
Происшествия

На руднике под Оренбургом погибли двое детей

Газета.Ru 15:26
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известия 15:34
Технологии

Пользователи призывают Microsoft открыть исходный код Windows 7

Фонд свободного программного обеспечения призывает Microsoft открыть исходный код операционной системы Windows 7. Организация решила поддержать пользователей ОС и опубликовать соответствующую петицию.
UfaTime.ru 14:52
Кино

Александр Петров и фильм «Текст» получили премию «Золотой орел»

Лучшим фильмом был признан «Текст» режиссера Клима Шипенко. Лучшим актером стал Александр Петров за роль в этой кинокартине, сообщает ТАСС.
Lisa.ru вчера в 03:45
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