Происшествия
RT на русскомОставленные в Шереметьево дети будут определены в детский дом
Уполномоченная по правам ребёнка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко заявила, что пока не нашлось родственников, готовых взять под опеку двух мальчиков, оставленных в аэропорту «Шереметьево», они будут определены в детский дом.
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с чего всё началось
Виктор Гаврилов бросил детей в Шереметьево сегодня утром после того, как прилетел из Хабаровска. При себе у мальчиков были найдены документы и записка, предположительно, написанная родителем.РЕН ТВ13:29
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Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
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Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Кобе Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии, передает портал TMZ.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Волкова рассказала о своем смертельном диагнозе
Несколько лет назад при переливании крови актрису заразили вирусом гепатита С. Российская актриса, модель и певица Екатерина Волкова рассказала, что неизлечимо больна.
Здоровье
Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации из-за вспышки коронавируса
Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам России на фоне распространения по миру эпидемии нового коронавируса 2019-nCoV из Китая.
Киберспорт
Разработчики Black Mesa рассказали, что они улучшили в ранней версии
Наконец, разработчики заявили, что не будут останавливаться на версии 1.0, а намерены и дальше «полировать» игру.
Здоровье
Роспотребнадзор подготовил меры против распространения коронавируса
Роспотребнадзор подготовил пакет мер, направленных на недопущение распространения нового типа коронавируса в России.
Технологии
Создана интерактивная карта распространения китайского коронавируса
Центр системных исследований и инжиниринга создал специальную онлайн-панель для мониторинга распространения из Китая нового штамма коронавируса 2019-nCoV.
Музыка
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Другими номинантами на премию были Ариана Гранде (thank u, next), Тейлор Свифт (Lover), Бейонсе (The Lion King: The Gift) и Эд Ширан (No.6 Collaborations Project).
Культура
Режиссер Римас Туминас негативно высказался о Домогарове
Общество
Назван вероятный источник коронавируса в Китае
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Единоборства
Блейдс нокаутировал Дос Сантоса на UFC Fight Night
В главном поединке турнира UFC Fight Night 166 в Роли (Северная Каролина, США) американский боец ММА Кертис Блейдс победил бразильца Жуниора Дос Сантоса.
Политика
Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде
Несколько человек пострадали при обстреле реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде, об этом сообщает телеканал "ас-Сумария" со ссылкой на источники в органах безопасности.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Происшествия
Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось
Количество жертв землетрясения, которое произошло в Турции, снова возросло. Об этом сообщает РИА "Новости".
Футбол
«Зенит» проиграл «Ред Булл Зальцбург» со счётом 3:6
Встреча прошла на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе и завершилась со счётом 3:6. Матч прошёл в формате трёх таймов по 40 минут.
Политика
Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса
Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
Кино
Фильм «Плохие парни навсегда» стал лидером российского проката
Комедийный боевик американского производства «Плохие парни навсегда» стал лидером российского кинопроката.
Экономика
В России резко увеличились цены на йод
В России за 2019 год йод подорожал на 25 процентов, а цены отдельных марок возросли более чем на 64 процента.
Биатлон
Сборная России по биатлону установила антирекорд по гонкам без медалей
На этапе в Поклюке сборная России установила антирекорд по количеству гонок без медалей.
Общество
Жена главы Чувашии прокомментировала скандал с ее супругом
Жена главы Чувашии Лариса Игнатьева заявила в интервью Пятому каналу, что видео, на котором ее супруг заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами от пожарной машины, намеренно смонтировали, чтобы выставить Михаила Игнатьева не в лучшем свете.
Армия и оружие
Сирийская армия начала атаку по боевикам в Алеппо
Сообщается, что сильному обстрелу боевики подверглись на западе провинции Алеппо, кроме того, сирийская армия заняла деревню Мар-Шамшех на юге провинции Идлиб.
Шоу-бизнес
«Грэмми — 2020»: звезды на красной дорожке
Несмотря на все возможные скандалы, выпавшие на долю «Грэмми» в этом году, яркая церемония состоится, а знаменитости уже готовы показывать навыки своих стилистов на красной дорожке.
Экономика
Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д. С такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб», рассказали РБК два источника на банковском рынке и подтвердили представители самих банков.
Происшествия
Замглавы Роспотребнадзора Забайкалья осудят за сокрытие информации
Следствие полагает, что замруководителя с 10 июля по 22 декабря 2018 года сокрыл от органов местного самоуправления и жителей поселка информацию о превышении предельно допустимой концентрации мышьяка в воде из распределительной сети централизованной системы холодного водоснабжения.
Происшествия
В Москве госпитализировали группу китайцев с высокой температурой
25 января в одном из хостелов российской столицы была госпитализирована группа граждан Китая, у которых оказалась высокая температура.
Происшествия
На руднике под Оренбургом погибли двое детей
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Технологии
Пользователи призывают Microsoft открыть исходный код Windows 7
Фонд свободного программного обеспечения призывает Microsoft открыть исходный код операционной системы Windows 7. Организация решила поддержать пользователей ОС и опубликовать соответствующую петицию.
Кино
Александр Петров и фильм «Текст» получили премию «Золотой орел»
Лучшим фильмом был признан «Текст» режиссера Клима Шипенко. Лучшим актером стал Александр Петров за роль в этой кинокартине, сообщает ТАСС.