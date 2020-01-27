Виктор Гаврилов бросил детей в Шереметьево сегодня утром после того, как прилетел из Хабаровска. При себе у мальчиков были найдены документы и записка, предположительно, написанная родителем.

с чего всё началось

Уполномоченная по правам ребёнка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко заявила, что пока не нашлось родственников, готовых взять под опеку двух мальчиков, оставленных в аэропорту «Шереметьево», они будут определены в детский дом.

Оставленные в Шереметьево дети будут определены в детский дом

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