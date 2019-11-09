Происшествия
iReactorРасчлененной жертвой историка СПбГУ оказалась его бывшая студентка
По словам источника в правоохранительных органах, найденное изуродованное тело в квартире преподавателя истории СПбГУ принадлежит 24-летней студентке. Вместе они писали научную работу о личности Наполеона. Также, по словам студентов, с убитой его связывали интимные отношения.
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с чего всё началось
В квартире доцента Соколова обезглавлена его 24-летняя ученица. Они вместе писали про историю Франции
По предварительным данным 47news, женское тело без головы, найденное 9 ноября в квартире доцента СПбГУ Соколова на Мойке, 82, принадлежит 24-летней Анастасии Ещенко. Известно, что девушка приехала в Петербург учиться из станицы Старовеличковская Краснодарского края.47 новостей06:07
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