По предварительным данным 47news, женское тело без головы, найденное 9 ноября в квартире доцента СПбГУ Соколова на Мойке, 82, принадлежит 24-летней Анастасии Ещенко. Известно, что девушка приехала в Петербург учиться из станицы Старовеличковская Краснодарского края.

с чего всё началось

По словам источника в правоохранительных органах, найденное изуродованное тело в квартире преподавателя истории СПбГУ принадлежит 24-летней студентке. Вместе они писали научную работу о личности Наполеона. Также, по словам студентов, с убитой его связывали интимные отношения.

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