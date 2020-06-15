Происшествия
ИнтерфаксУстановлена личность стрелка, ранившего в Москве полицейских
Ранее информированный источник сообщил агентству, что на Ленинском проспекте мужчина несколько раз выстрелил в сотрудников ГИБДД, был ранен ответным огнем и задержан. По словам собеседника "Интерфакса", помимо стрелка, ранены два человека.
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Происшествия
Стрельба произошла на Ленинском проспекте
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Сегодня в Никулинском суде должно было состояться заседание по поводу развода певицы и хоккеиста.
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С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
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Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
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Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение федерация футбола страны разрешить футболистам вставать на колено во время гимна перед матчами.
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Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения.
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ТАСС 09:22
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Россия подняла Су-27 для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой
«15 июня 2020 года дежурными силами по ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств над нейтральными водами Балтийского моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями»,— сообщили в Минобороны.
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В отношении Навального возбудили дело о клевете
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КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону
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В Минфине подсчитали потери российского бюджета из-за дешевой нефти.
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Актриса и телеведущая Мария Шукшина возмутилась тем, что семья родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова пришла на телевидение и отказывается простить актера Михаила Ефремова.
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У актера Вячеслава Тихонова самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище
Самый дорогой памятник на территории Новодевичьего кладбища установлен на могиле отечественного актера Вячеслава Тихонова.
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