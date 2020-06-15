Происшествия
РИА НовостиИсточник раскрыл личность мужчины, ранившего полицейских в Москве
Раненые полицейские открыли ответный огонь, чтобы обезвредить его. Злоумышленника удалось задержать. Сперва источник РИА Новости сообщил, что подозреваемый скончался от полученных ран, однако в Следственном комитете опровергли эту информацию.
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