Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиИсточник раскрыл личность мужчины, ранившего полицейских в Москве

Раненые полицейские открыли ответный огонь, чтобы обезвредить его. Злоумышленника удалось задержать. Сперва источник РИА Новости сообщил, что подозреваемый скончался от полученных ран, однако в Следственном комитете опровергли эту информацию.
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Источник раскрыл личность мужчины, ранившего полицейских в Москве

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Агентство Москва10:44

Стрелявший в полицейских на Ленинском проспекте жив – СК

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Истребители России сопроводили бомбардировщики США

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Энергетика

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Спрогнозирован курс доллара к концу года

Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
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Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил РФ

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Resident Evil Village не выйдет на консолях текущего поколения

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Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений

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Администрация Twitter заблокировала страницу конкурса "Лидеры России" в соцсети.
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