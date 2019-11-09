Происшествия
Lenta.ruУстановлена личность убитой петербургским преподавателем студентки
Стала известна личность девушки, убитой преподавателем Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олегом Соколовым. Как сообщает Telegram-канал Mash, предположительно, жертвой оказалась Анастасия Ещенко. По данным канала, девушка с отличием окончила исторический факультет СПбГУ.
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В квартире доцента Соколова обезглавлена его 24-летняя ученица. Они вместе писали про историю Франции
По предварительным данным 47news, женское тело без головы, найденное 9 ноября в квартире доцента СПбГУ Соколова на Мойке, 82, принадлежит 24-летней Анастасии Ещенко. Известно, что девушка приехала в Петербург учиться из станицы Старовеличковская Краснодарского края.47 новостей06:07
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Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
Бывший президент СССР Михаил Горбачев переложил ответственность за развал Советского Союза с себя на ГКЧП, об этом 9 ноября он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.
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«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Коммерсантъ 12:56
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Российских водителей начнут поощрять за аккуратное вождение
Российский вице-премьер Максим Акимов заявил, что вскоре в стране начнут тестировать новую систему, которая будет выявлять аккуратных на дороге водителей и награждать их по заслугам.
Газета.Ru 12:39
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Шоу-бизнес
Савичева рассказала о расставании с мужем
Экс-подопечная Макса Фадеева Юлия Савичева раскрыла причину временного расставания со своим супругом Александром Аршиновым.
URA.Ru вчера в 03:22
Происшествия
В Екатеринбурге сотрудники УК предложили разбивать машины жильцов
Сотрудники управляющей компании «СД Эксплуатация» в Екатеринбурге предложили разбивать автомобили недовольных жильцов дома на улице Евгения Савкова.
Екатеринбург-ТВ 06:29
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
Технологии
Что может запущенный в России суперкомпьютер для испытаний оружия
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Культура
В слезах выбежала Полина Гагарина из студии шоу «Голос»
Полина Гагарина сразу поняла кто поет и вспомнила Егора. Девушка не смогла сдержать слез.
Privet-Rostov.ru 11:25
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Писатель Быков назвал присоединение Крыма к России ошибкой и трагедией
Крым стал частью России в марте 2014 года по результатам референдума. За присоединение проголосовали больше 95% жителей полуострова.
URA.Ru вчера в 18:56
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Комнатные растения не очищают воздух в помещении
Уфимские Заметки 07 ноября в 08:02
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
РИА Новости вчера в 20:17
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Путин предложил разработать правила общения человека с ИИ
Президент РФ Владимир Путин предложил разработать свод этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом.
Вести.Ru 11:08
Общество
В Германии отмечают 30 лет со дня крушения берлинской стены
Германия отмечает 30 лет со дня крушения берлинской стены, передает ОТР. Почти столько же лет она разделяла город на восточный и западный.
Общественное телевидение России 12:03
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
RT на русском вчера в 11:28
Происшествия
Бастрыкин проконтролирует расследование смерти россиянки в Турции
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата уголовное дело о смерти девочки в августе на отдыхе в Турции после купания в бассейне.
RT на русском 11:49
Авто
В России заметили уникальный гиперкар за 160 млн рублей
Два года назад стоимость модели составляла 2,3 млн евро или около 161 млн рублей по актуальному курсу.
Тарантас Ньюс вчера в 16:45
Единоборства
Брат Хабиба проиграл в первом раунде в дебютном бою в UFC
На турнире UFC Fight Night 163, который проходит в Москве, россиян проиграл болевым приемом в первом раунде Давиду Заваде.
Газета.Ru 13:27
Космос
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За час до начала показа радикалы пытались прорваться через полицейские кордоны, выставленные на улице Мераба Костава и проникнуть в здание кинотеатра, чтобы сорвать премьеру фильма.
РБК вчера в 14:11
Технологии
«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера
«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
РБК 07 ноября в 09:44
Политика
Путин и Эрдоган подтвердили приверженность сочинскому меморандуму
В разговоре стороны еще раз подтвердили приверженность меморандуму по сирии, принятому 22 октября в Сочи, передает ТАСС.
Известия 13:09
Игры
Геймеры обрушили рейтинг Red Dead Redemption 2 на Metacritic
В ночь после релиза разработчики выпустили обновление Rockstar Launcher, а сегодня в ночь они обновили и саму игру - однако, геймеры продолжают страдать от ошибок лаунчера и вылетов из Red Dead Redemption 2. Более того, свежий патч RDR 2 для некоторых игроков лишь все испортил - ранее корректно работавшая игра начала вылетать.
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Глава Татарстана объявил благодарность Загитовой
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ФК «Ростов» проиграл «Тамбову» в матче чемпионата России
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