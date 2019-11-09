Происшествия

Lenta.ruLenta.ruУстановлена личность убитой петербургским преподавателем студентки

Стала известна личность девушки, убитой преподавателем Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олегом Соколовым. Как сообщает Telegram-канал Mash, предположительно, жертвой оказалась Анастасия Ещенко. По данным канала, девушка с отличием окончила исторический факультет СПбГУ.
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По предварительным данным 47news, женское тело без головы, найденное 9 ноября в квартире доцента СПбГУ Соколова на Мойке, 82, принадлежит 24-летней Анастасии Ещенко. Известно, что девушка приехала в Петербург учиться из станицы Старовеличковская Краснодарского края.
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Выяснилось, кто стал жертвой преподавателя СПбГУ Соколова

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Происшествия

Женщина, убитая историком СПбГУ Соколовым, оказалась его студенткой

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