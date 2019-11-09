По предварительным данным 47news, женское тело без головы, найденное 9 ноября в квартире доцента СПбГУ Соколова на Мойке, 82, принадлежит 24-летней Анастасии Ещенко. Известно, что девушка приехала в Петербург учиться из станицы Старовеличковская Краснодарского края.

с чего всё началось

Стала известна личность девушки, убитой преподавателем Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олегом Соколовым. Как сообщает Telegram-канал Mash, предположительно, жертвой оказалась Анастасия Ещенко. По данным канала, девушка с отличием окончила исторический факультет СПбГУ.

Политика Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП Бывший президент СССР Михаил Горбачев переложил ответственность за развал Советского Союза с себя на ГКЧП, об этом 9 ноября он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

Транспорт Российских водителей начнут поощрять за аккуратное вождение Российский вице-премьер Максим Акимов заявил, что вскоре в стране начнут тестировать новую систему, которая будет выявлять аккуратных на дороге водителей и награждать их по заслугам.

Общество В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Шоу-бизнес Савичева рассказала о расставании с мужем Экс-подопечная Макса Фадеева Юлия Савичева раскрыла причину временного расставания со своим супругом Александром Аршиновым.

Происшествия В Екатеринбурге сотрудники УК предложили разбивать машины жильцов Сотрудники управляющей компании «СД Эксплуатация» в Екатеринбурге предложили разбивать автомобили недовольных жильцов дома на улице Евгения Савкова.

Политика Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.

Культура В слезах выбежала Полина Гагарина из студии шоу «Голос» Полина Гагарина сразу поняла кто поет и вспомнила Егора. Девушка не смогла сдержать слез.

Политика Писатель Быков назвал присоединение Крыма к России ошибкой и трагедией Крым стал частью России в марте 2014 года по результатам референдума. За присоединение проголосовали больше 95% жителей полуострова.

Политика Путин предложил разработать правила общения человека с ИИ Президент РФ Владимир Путин предложил разработать свод этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом.

Общество В Германии отмечают 30 лет со дня крушения берлинской стены Германия отмечает 30 лет со дня крушения берлинской стены, передает ОТР. Почти столько же лет она разделяла город на восточный и западный.

Происшествия Бастрыкин проконтролирует расследование смерти россиянки в Турции Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата уголовное дело о смерти девочки в августе на отдыхе в Турции после купания в бассейне.

Авто В России заметили уникальный гиперкар за 160 млн рублей Два года назад стоимость модели составляла 2,3 млн евро или около 161 млн рублей по актуальному курсу.

Единоборства Брат Хабиба проиграл в первом раунде в дебютном бою в UFC На турнире UFC Fight Night 163, который проходит в Москве, россиян проиграл болевым приемом в первом раунде Давиду Заваде.

Общество В Тбилиси начались протесты из-за фильма о геях За час до начала показа радикалы пытались прорваться через полицейские кордоны, выставленные на улице Мераба Костава и проникнуть в здание кинотеатра, чтобы сорвать премьеру фильма.

Технологии «Яндекс» показал беспилотного робота-курьера «Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.

Политика Путин и Эрдоган подтвердили приверженность сочинскому меморандуму В разговоре стороны еще раз подтвердили приверженность меморандуму по сирии, принятому 22 октября в Сочи, передает ТАСС.