Происшествия
Lenta.ruУстановлена личность захватчика банка в Москве
Один из заложников вел прямую трансляцию из банка в Instagram. На видео было видно лицо захватчика, который периодически пил вино из бутылки. Спецназ взял штурмом банк и задержал захватчика, угрожавшего взорвать отделение.
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Здоровье
Фильм про выживших после ИВЛ вышел в рамках проекта RT и Красовского
Фильм «Выжить после ИВЛ», который снимался в Тверской областной больнице, представляют в рамках документального проекта «Эпидемия» RT и журналист Антон Красовский.
Время Н 09:57
Общество
Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
Происшествия
Захватчик московского банка требовал встречи с Бузовой
Мужчина, захвативший заложников в московском банке, требовал встречи с российской артисткой Ольгой Бузовой.
Lenta.ru 09:23
Происшествия
В авиакатастрофе в Пакистане выжили трое пассажиров
В авиакатастрофе в Пакистане выжили три человека, сообщает телеканал Geo.
Ведомости вчера в 12:00
Футбол
У футболиста «Спартака» Бакаева выявили коронавирус
У игрока ФК «Спартак» Зелимхана Бакаева обнаружен коронавирус, он лечится дома.
Известия 10:25
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
RT на русском 09:16
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Общество
В России представили план по открытию ресторанов и кафе
Российская Федерация рестораторов и отельеров (ФРИО) представила свой план по открытию заведений общепита.
Lenta.ru 07:16
Происшествия
Воронцов стал фигурантом еще одного дела
Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин, поводом стало заявление женщины, которая потребовала привлечь к ответственности людей, распространивших в социальных сетях ее интимные фото.
Вести.Ru 09:37
Шоу-бизнес
Вскрылся тайный роман Прохора Шаляпина и Светланы Светличной
Десять лет назад Шаляпин был очень близок с звездой советского кинематографа Светланой Светличной.
Территория новостей вчера в 03:13
Культура
Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
Газета.Ru вчера в 21:43
Политика
В нападении на офис Медведчука обвинили радикалов «Нацкорпуса»
Нападение на офис главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука организовали радикалы "Национального корпуса".
РЕН ТВ 09:07
Общество
Мать жертвы историка Соколова впервые прокомментировала трагедию
Peterburg2.ru 10:08
Политика
В Совфеде прокомментировали выход США из Договора по открытому небу
С выходом США из Договора по открытому небу уровень международной безопасности, несомненно, понизится, при том, что Вашингтон планирует таким шагом получить односторонние военные преимущества, заявил РИА Новости член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов.
РИА Новости вчера в 03:25
Политика
Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ 07:39
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском вчера в 13:08
Политика
В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму
Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости 08:50
Происшествия
Зиявудин Магомедов заразился в СИЗО коронавирусом
Интерфакс вчера в 15:34
Энергетика
Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском вчера в 01:09
Гаджеты
Xiaomi представила 43-дюймовый телевизор по цене бюджетного смартфона
Astera вчера в 04:07
Общество
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
Znak.com вчера в 12:20
Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»
Клип группы Little Big на песню "Uno" стал самым быстрорастущим за историю существования YouTube-канала "Евровидения", передает официальный сайт конкурса.
Ревизор.ру 06:43
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ вчера в 07:28
Общество
«Трофейный» аллигатор Сатурн умер в Московском зоопарке
Почти сразу же был доставлен в Берлинский зоопарк, откуда сбежал после бомбардировки в ноябре 1943 года.
Интерфакс 06:13
Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
РИА Новости вчера в 18:23
Общество
Коронавирус подтвердился ещё у 25 жителей Жуковского
В Жуковском диагноз подтвердился ещё у 25 пациентов (всего 410), в Люберцах - у 7 (1291), в Раменском - у 22 (742).
Авиаград Жуковский вчера в 14:35
Происшествия
888 человек заразились коронавирусом в Архангельской области
Архангельск, 21 мая 2020, 13:58 — REGNUM За сутки в Архангельской области выявлено 30 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
REGNUM 21 мая в 06:58
Политика
WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания
В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета 01:14