Происшествия

Газета.RuГазета.RuУстановлена личность захватчика отделения банка в Москве

Полицейские установили личность захватчика отделения банка на Земляном Валу в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД. Отмечается, что злоумышленник - гражданин России, он приехал в Москву из другого региона.
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Стала известна личность захватчика отделения банка в Москве

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Захват заложников в банке в Москве совершил житель Петербурга

РЕН ТВ09:31

ФСБшник о захвате московского банка: «Человек словно зверь, загнанный в угол»

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МВД установило личность захватчика заложников в банке Москвы

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«Адекватный, алкоголь не употреблял»: стали известны подробности о мужчине, захватившем банк

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Личность захватчика отделения банка в центре Москвы установили

ТАСС09:17

Стала известна личность захватчика отделения банка в центре Москвы

РИА Новости10:39
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Происшествия

СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

RT на русском 09:16
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Общество

Летом в Москве ожидается экстремальная жара

RT на русском 21:33
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Здоровье

Количество заболевших коронавирусом на Сахалине увеличилось до 70

Итого на 24 мая в Сахалинской области 70 случаев заболевания, 36 выписано с выздоровлением, 34 лечатся, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на телеграм-канал губернатора.
Сахалин.Инфо 22:25
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Пригожин заявил о бедственном положении артистов из-за коронавируса

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что артисты, особенно молодые, оказались в ужасных условиях из-за пандемии коронавируса.
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Общество

Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста

Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru 10:33
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Здоровье

В Саратовской области коронавирусом заболели за сутки 84 человека

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 22 мая выявлено 84 новых пациента с коронавирусом.
Регион 64 вчера в 02:04
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Наука

Созданию оксфордской вакцины могут помешать законы статистики

Вакцину начали испытывать на людях 23 апреля, и первая фаза должна закончиться в июне.
ИА Красная Весна 20:30
Политика

Захарова раскритиковала позицию Трампа по Договору по открытому небу

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты сообщали, что у них большое количество претензий к Российской Федерации и ДОН, а каждые шесть месяцев они находили этому новые причины.
ПолитРоссия 22:12
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Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек украинской армии

В ДНР подавили огневые точки украинских силовиков, сообщили в народной милиции самопровозглашенной республики.
Газета.Ru вчера в 09:45
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Политика

ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина

Позитивная оценка работы российского президента Владимира Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента же последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году, заявил РИА Новости глава ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя статью Блумберг.
РИА Новости 16:30
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Происшествия

Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка в Москве

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что приехала бы на встречу с мужчиной, который в субботу захватил отделение банка в Москве и, как пишут некоторые СМИ, хотел увидеться с ней.
РИА Новости 11:22
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Экономика

«Роснефть» требует с РБК 43 млрд рублей за ущерб от заголовка

В «Роснефти» считают, что заголовок одного из материалов РБК, посвященный рязанскому частному охранному предприятию, нанес ущерб госкорпорации в размере 43 млрд рублей.
REGNUM 21 мая в 10:06
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Общество

Названо условие для неуязвимости россиян к коронавирусу

Неуязвимость россиян к коронавирусу появится при вакцинации с охватом 95 процентов населения, заявил главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.
Lenta.ru 20:31
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Общество

Вывозной рейс с россиянами вылетел из Нью-Йорка

Газета.Ru 20:45
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Авто

Новый Genesis G80 догнал в цене BMW 5-Series и Audi A6

Изучив прайс-лист, эксперты выяснили, что в базовой версии новинка на 10-12 % уступает своим конкурентам из «большой немецкой тройки», а в топовой комплектации сравнялась по стоимости с BMW 5-Series и Audi A6 в таких же исполнениях.
Letnews.ru 14:42
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Общество

Жители Самары устроили флешмоб в поддержку медсестры в бикини

Известия 19:39
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Экономика

Производители средств индивидуальной защиты: продавать не получается ни в России, ни за границей

В редакцию Business FM обратилась Ассоциация производителей средств индивидуальной защиты (СИЗ).
BFM.ru 19:49
Армия и оружие

США намерены заменить вертолеты Ми-17 в Афганистане на свои

ИА Красная Весна 05:30
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Здоровье

Рассадник нарушений губернаторских указов сняли в Воронеже

К сожалению, самую сильную давку не удалось снять, потому что людей столько, что нельзя пошевелить даже рукой, - прокомментировал ролик читатель.
Блокнот Воронеж 06:04
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Политика

Талибы в Афганистане объявили о перемирии

Движение «Талибан» (запрещено в РФ) объявило о трехдневном прекращении огня в Афганистане.
Коммерсантъ 17:22
Армия и оружие

ВМС США испытали лазерное оружие против беспилотника

Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете.
ТАСС 18:10
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Происшествия

В Красноярском крае погибли женщина с ребенком, провалившись в септик

REGNUM 07:58
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Здоровье

Доктор Мясников объяснил статистику по COVID-19 в России

Врач и официальный представитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Александр Мясников заявил, что из россиян, у которых выявлен коронавирус, около 200 тыс. не инфицированы и не больны.
Известия 15:39
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Происшествия

Бывший муж Лолиты готовится к нескольким операциям

RuNews24.ru 14:14
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Происшествия

Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами

В интернете в пятницу, 22 мая, появилось видео, на котором сотрудники МЧС на территории пожарной части в Каргате в Новосибирской области подстригают траву ножницами.
Известия вчера в 04:55
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Политика

Пушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, оценивая интерес президента Белоруссии Александра Лукашенко к Западу, напомнил о судьбе проявлявших лояльность этой стороне экс-президентов Грузии и Украины Эдуарда Шеварднадзе и Виктора Януковича.
РИА Новости 20:53
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Экономика

Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости вчера в 05:39
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Армия и оружие

Лукашенко заявил о развитии ракетного производства в Белоруссии

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор белорусской компании «Белспецвнештехника — новые технологии» Алексей Скрага заявил, что в республике освоена модернизация советских авиационных ракет «воздух — воздух» Р-27, а также производство патронов для армии и гражданских целей.
REGNUM вчера в 04:29
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Политика

Единство или суверенитет? Венгрия, Германия и Польша не хотят подчиняться решениям суда ЕС

Каждая из трех стран не хочет выполнять решения высшей судебной инстанции Евросоюза, а это вызывает уже нешуточное беспокойство в Брюсселе, ведь речь идет о подрыве единства всего объединения.
ТАСС вчера в 12:14
Политика

Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму

Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40
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