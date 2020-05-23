Происшествия
Газета.RuУстановлена личность захватчика отделения банка в Москве
Полицейские установили личность захватчика отделения банка на Земляном Валу в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД. Отмечается, что злоумышленник - гражданин России, он приехал в Москву из другого региона.
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ФСБшник о захвате московского банка: «Человек словно зверь, загнанный в угол»
Московский Комсомолец12:15
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Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
RT на русском 09:16
Общество
Летом в Москве ожидается экстремальная жара
RT на русском 21:33
Здоровье
Количество заболевших коронавирусом на Сахалине увеличилось до 70
Итого на 24 мая в Сахалинской области 70 случаев заболевания, 36 выписано с выздоровлением, 34 лечатся, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на телеграм-канал губернатора.
Сахалин.Инфо 22:25
Шоу-бизнес
Пригожин заявил о бедственном положении артистов из-за коронавируса
Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что артисты, особенно молодые, оказались в ужасных условиях из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 02:45
Общество
Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста
Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru 10:33
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом заболели за сутки 84 человека
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 22 мая выявлено 84 новых пациента с коронавирусом.
Регион 64 вчера в 02:04
Наука
Созданию оксфордской вакцины могут помешать законы статистики
Вакцину начали испытывать на людях 23 апреля, и первая фаза должна закончиться в июне.
ИА Красная Весна 20:30
Политика
Захарова раскритиковала позицию Трампа по Договору по открытому небу
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты сообщали, что у них большое количество претензий к Российской Федерации и ДОН, а каждые шесть месяцев они находили этому новые причины.
ПолитРоссия 22:12
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек украинской армии
В ДНР подавили огневые точки украинских силовиков, сообщили в народной милиции самопровозглашенной республики.
Газета.Ru вчера в 09:45
Политика
ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина
Позитивная оценка работы российского президента Владимира Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента же последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году, заявил РИА Новости глава ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя статью Блумберг.
РИА Новости 16:30
Происшествия
Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка в Москве
Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что приехала бы на встречу с мужчиной, который в субботу захватил отделение банка в Москве и, как пишут некоторые СМИ, хотел увидеться с ней.
РИА Новости 11:22
Экономика
«Роснефть» требует с РБК 43 млрд рублей за ущерб от заголовка
В «Роснефти» считают, что заголовок одного из материалов РБК, посвященный рязанскому частному охранному предприятию, нанес ущерб госкорпорации в размере 43 млрд рублей.
REGNUM 21 мая в 10:06
Общество
Названо условие для неуязвимости россиян к коронавирусу
Неуязвимость россиян к коронавирусу появится при вакцинации с охватом 95 процентов населения, заявил главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.
Lenta.ru 20:31
Общество
Вывозной рейс с россиянами вылетел из Нью-Йорка
Газета.Ru 20:45
Авто
Новый Genesis G80 догнал в цене BMW 5-Series и Audi A6
Изучив прайс-лист, эксперты выяснили, что в базовой версии новинка на 10-12 % уступает своим конкурентам из «большой немецкой тройки», а в топовой комплектации сравнялась по стоимости с BMW 5-Series и Audi A6 в таких же исполнениях.
Letnews.ru 14:42
Экономика
Производители средств индивидуальной защиты: продавать не получается ни в России, ни за границей
В редакцию Business FM обратилась Ассоциация производителей средств индивидуальной защиты (СИЗ).
BFM.ru 19:49
Армия и оружие
США намерены заменить вертолеты Ми-17 в Афганистане на свои
ИА Красная Весна 05:30
Здоровье
Рассадник нарушений губернаторских указов сняли в Воронеже
К сожалению, самую сильную давку не удалось снять, потому что людей столько, что нельзя пошевелить даже рукой, - прокомментировал ролик читатель.
Блокнот Воронеж 06:04
Политика
Талибы в Афганистане объявили о перемирии
Движение «Талибан» (запрещено в РФ) объявило о трехдневном прекращении огня в Афганистане.
Коммерсантъ 17:22
Армия и оружие
ВМС США испытали лазерное оружие против беспилотника
Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете.
ТАСС 18:10
Здоровье
Доктор Мясников объяснил статистику по COVID-19 в России
Врач и официальный представитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Александр Мясников заявил, что из россиян, у которых выявлен коронавирус, около 200 тыс. не инфицированы и не больны.
Известия 15:39
Происшествия
Бывший муж Лолиты готовится к нескольким операциям
RuNews24.ru 14:14
Происшествия
Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами
В интернете в пятницу, 22 мая, появилось видео, на котором сотрудники МЧС на территории пожарной части в Каргате в Новосибирской области подстригают траву ножницами.
Известия вчера в 04:55
Политика
Пушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, оценивая интерес президента Белоруссии Александра Лукашенко к Западу, напомнил о судьбе проявлявших лояльность этой стороне экс-президентов Грузии и Украины Эдуарда Шеварднадзе и Виктора Януковича.
РИА Новости 20:53
Экономика
Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости вчера в 05:39
Армия и оружие
Лукашенко заявил о развитии ракетного производства в Белоруссии
Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор белорусской компании «Белспецвнештехника — новые технологии» Алексей Скрага заявил, что в республике освоена модернизация советских авиационных ракет «воздух — воздух» Р-27, а также производство патронов для армии и гражданских целей.
REGNUM вчера в 04:29
Политика
Единство или суверенитет? Венгрия, Германия и Польша не хотят подчиняться решениям суда ЕС
Каждая из трех стран не хочет выполнять решения высшей судебной инстанции Евросоюза, а это вызывает уже нешуточное беспокойство в Брюсселе, ведь речь идет о подрыве единства всего объединения.
ТАСС вчера в 12:14
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40