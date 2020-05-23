Происшествия

Комсомольская правдаКомсомольская правдаУстановлена личность захватчика отделения банка в центре Москвы

Установлена личность захватчика людей в одном из отделений Альфа банка в центре Москвы. Злоумышленником оказался житель одного из регионов России. Мотив действий преступника пока не известен.
Читать в источнике
Комментировать373

Подробнее о событии

Установлена личность захватившего отделение банка террориста

Московский Комсомолец09:18

Стала известна личность захватчика отделения банка в центре Москвы

РИА Новости10:39

МВД установило личность захватчика заложников в банке Москвы

Москва 2409:33

«Адекватный, алкоголь не употреблял»: стали известны подробности о мужчине, захватившем банк

Вечерняя Москва10:28

Стала известна личность захватчика отделения банка в Москве

РБК10:44

Личность захватчика отделения банка в центре Москвы установили

ТАСС09:17

Правоохранители установили личность мужчины, захватившего банк

РЕН ТВ09:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 18:20, Ашберн
Здоровье

Названа болезнь, увеличивающая риск смерти от коронавируса

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились около пяти миллионов человек, 327 тысяч умерли.
РИА Новости вчера в 09:36
28
Авто

Новый Genesis G80 догнал в цене BMW 5-Series и Audi A6

Изучив прайс-лист, эксперты выяснили, что в базовой версии новинка на 10-12 % уступает своим конкурентам из «большой немецкой тройки», а в топовой комплектации сравнялась по стоимости с BMW 5-Series и Audi A6 в таких же исполнениях.
Letnews.ru 14:42
10
Общество

Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым

Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM 16:34
986
Происшествия

Депутата Рады нашли мертвым в своем офисе

Депутата Верховной рады от группы "Доверие" Валерия Давиденко нашли мертвым в собственном офисе в Киеве, сообщили украинские СМИ.
РИА Новости 13:01
438
Футбол

Денис Глушаков: дома ещё лежит неподписанный контракт с ЦСКА

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков, который выступал за московские «Спартак» и «Локомотив», рассказал о попытке ЦСКА подписать с ним контракт.
Чемпионат 16:25
Общество

Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России

Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm 09:58
1,8K
Происшествия

Задержан подозреваемый в захвате заложников в Москве

Коммерсантъ 08:53
1,9K
Общество

Илон Маск признался в любви к русскому языку

Предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал, что неравнодушен к звучанию русского языка.
Известия 16:48
1
Армия и оружие

ВМС США испытали лазер против беспилотника

Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете.
ТАСС 18:10
224
Гаджеты

Начались продажи видеокарт Matrox D-Series D1480 для видеостен

Компания Matrox сообщила о начале продаж видеокарт D-Series D1480, специально созданных для видеостен.
iXBT.com 12:50
Футбол

«Манчестер Юнайтед» может обменять Погба на троих игроков «Ювентуса»

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к обмену полузащитника Поля Погба на троих футболистов туринского "Ювентуса", сообщает журналист Rai Sport Паоло Паганини в Twitter.
Газета.Ru 16:31
Общество

В Ростовской области не разрешили работу автосалонов с 25 мая

Согласно новым поправкам, с 25 мая в регионе смогут возобновить работу магазины, которые торгуют непродовольственными товарами, если в их ассортименте есть товары из списка первой необходимости.
Южный автомобиль вчера в 13:18
150
Культура

Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца

Газета.Ru вчера в 21:43
132
Космос

Телескоп VLT запечатлел процесс рождения новой планеты

Астрономы при помощи Очень Большого Телескопа (VLT) зафиксировали процесс рождения новой экзопланеты.
МИР 24 21 мая в 02:19
1
Футбол

Хеведес отказался возвращаться в Москву и может покинуть «Локомотив»

Немецкий защитник "Локомотива" Бенедикс Хеведес отказался возвращаться в Москву.
Российская газета 11:41
1
Наука

Составлена первая официальная карта «зеленого снега» в Антарктиде

Как объяснили ученые, необычный ярко-зеленый оттенок снегу в Антарктиде придают микроскопические водоросли, цветущие на его поверхности вдоль побережья Антарктического полуострова.
iReactor 21 мая в 04:10
9
Здоровье

Мясников назвал число зараженных коронавирусом в России

Как уточнил медик, за последние 14 дней в России зафиксировали 130 тысяч случаев заражения коронавирусом.
РИА Новости 13:46
470
Шоу-бизнес

Пригожин сообщил о «чудовищном» положении артистов из-за пандемии

Москва, 23 мая 2020, 13:25 — REGNUM Многие российские артисты оказались в чудовищном положении из-за пандемии коронавируса, заявил «Вечерней Москве» продюсер Иосиф Пригожин.
REGNUM 06:25
1,2K
Фигурное катание

Загитова начнет тренировки в Новогорске позднее других фигуристок

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова возобновит тренировки в составе сборной России позднее других фигуристок.
Metaratings 10:11
Общество

Госдума одобрила создание единого регистра сведений о населении России

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект, предполагающий создание единого регистра, содержащего сведения о российских гражданах.
Rambler News Service 21 мая в 06:02
3,9K
Общество

Россияне разделись в поддержку медсестры в бикини

Жители Самары разделись, чтобы поддержать медсестру из инфекционного госпиталя в Туле, которая для работы надела прозрачный защитный костюм поверх бикини.
Lenta.ru 09:25
54
Космос

Япония запустила грузовой космический корабль к МКС

«Контори-9» доставит на МКС 6 тонн продуктов, оборудования и других грузов.
RuNews24.ru 21 мая в 01:09
5
Космос

На орбите Юпитера обнаружили аномальный астероид

Ученые обнаружили в Солнечной системе аномальный астероид, который внешним видом больше напоминает комету. Ему присвоили название 2019 LD2.
МИР 24 вчера в 03:16
7
Происшествия

Бывший муж Лолиты готовится к нескольким операциям

RuNews24.ru 14:14
Политика

В России назвали дату снятия ограничений в регионах

По словам директора Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимира Кутырева, к началу июня в субъектах России могут снять ограничения.
The Penza Post вчера в 23:00
66
Авто

Озвучена дата появления в России моделей KIA Sorento и Mohave

Первой яркой новинкой станет кроссовер Kia Sorento, который выйдет в продажу во втором полугодии 2020 года.
Новые автомобили 12:47
7
Общество

Назван период заразности носителей коронавируса

Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
Lenta.ru 12:01
56
Наука

Доказана возможность заражения собак коронавирусом от людей

Первые две собаки, у которых был диагностирован коронавирус — померанский шпиц и немецкая овчарка — с большой вероятностью, заразились от своих владельцев.
Naked Science 08:36
Здоровье

В Китае впервые не выявили случаев заражения коронавирусом за сутки

Китайские медики за прошедшие сутки не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией, зарегистрировано только 28 бессимптомных носителей.
Life.ru вчера в 21:34
16
Здоровье

В Минздраве оценили мощность второй волны коронавируса

Вторая волна коронавируса в России окажется слабее первой.
Мойка78 вчера в 23:36
773
Как работают Яндекс.Новости?
Захват заложников в банке в МосквеБольше новостей по теме
Главное