Происшествия

РамблерРамблерУстановлена личность захватившего мост Метро в Киеве

По данным «Страны.ua», в результате спецоперации злоумышленник, угрожавший взорвать Мост Метро в Киеве, задержан.
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Мужчина, угрожавший взорвать мост Метро в Киеве, задержан

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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 16:51, Вашингтон
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