Происшествия

РамблерРамблерУстановлена личность захватившего мост Метро в Киеве

По данным «Страны.ua», в результате спецоперации злоумышленник, угрожавший взорвать Мост Метро в Киеве, задержан.
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Установлена личность захватившего мост Метро в Киеве

Рамблер13:28

СМИ узнали имя захватившего мост Метро в Киеве

Газета.Ru12:05

В Киеве задержан мужчина, угрожавший взорвать мост

Ридус13:15

Мужчина, угрожавший взорвать мост Метро в Киеве, задержан

Росбалт12:51

«Прекратить капитуляцию на Донбассе»: украинский военный, захвативший мост в Киеве, выдвинул требования

Rusvesna.su12:48

Мост через Днепр в Киеве заминировал уроженец крымского Фороса

Новый День12:33

«Подрывник» моста в Киеве оказался бойцом ВСУ с двумя самоволками и разводом

Life.ru13:18
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Экономика

«Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес

Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.
REGNUM 06:51
Происшествия

Опубликовано видео задержания браконьеров в Японском море

REGNUM 09:06
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32
Происшествия

Полковник ФСБ-миллиардер начал сотрудничать со следствием

Lenta.ru 06:27
Политика

Болтон раскритиковал Трампа за его внешнюю политику

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал Дональда Трампа за его внешнюю политику.
Известия 18:56
Шоу-бизнес

Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком

17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
Политика

Помпео оценил провал ЗРК Patriot при атаке на НПЗ Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал тот факт, что американские зенитно-ракетные комплексы Patriot не смогли отразить атаку на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.
RT на русском 18:24
Космос

«Федор» предложил основать колонию роботов на Марсе

Российский робот "Федор" захотел основать на других планетах колонию роботов-аватаров.
Москва 24 17:47
Армия и оружие

Киргизия и Таджикистан решили отвести войска

REGNUM 07:32
Происшествия

Умер пострадавший в перестрелке у московского метро полицейский

Пострадавший в результате перестрелки у метро «Рязанский проспект» сотрудник ОСБ скончался в больнице.
Lenta.ru 13:17
Политика

Главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском 14:07
Общество

Осужденный в США россиянин Бут провел первую встречу с семьей

РИА Новости 17:41
Шоу-бизнес

Состояние Заворотнюк улучшилось

13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Кино

В российском прокате девятая лента Тарантино собрала 1 млрд рублей

В городе R 03:35
Авто

Skoda запустила производство первого гибрида

На заводе компании Skoda в Квасинах началось серийное производство первого гибридного автомобиля в истории компании -- седана Superb iV.
Motor 12:35
Политика

Майк Пенс: войска США приведены в боевую готовность

Пенс добавил, что Соединенные Штаты готовы защитить и себя, и своих союзников в районе Персидского залива.
Страна Советов on-line 07:20
Шоу-бизнес

Соловьев раскричался из-за свадьбы Собчак и Богомолова

Телеведущий Владимир Соловьев раскричался, комментируя свадьбу журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
Lenta.ru вчера в 05:59
Политика

МИД Украины признал тяжесть антироссийских санкций для Запада

Пристайко подчеркнул, что о смягчении санкций говорит восстановление полномочий делегации России в ПАСЕ, а также желание стран G7 вернуться к формату "большой восьмерки".
Народные новости вчера в 20:39
Политика

В Белом доме подтвердили первую встречу Трампа и Зеленского в ООН

Провести первую встречу лидеров США и Украины предполагалось в Варшаве еще в начале сентября на мероприятиях к 80-летию начала Второй мировой, но Трамп туда не поехал из-за урагана "Дориан".
РИА Новости 19:06
Здоровье

Передвижные стоматологические кабинеты начали работу на Сахалине

Пять больниц в Сахалинской области получили передвижные стоматологические кабинеты.
Известия 05:56
Футбол

Кокорин и Мамаев покинули исправительную колонию

17 сентября Александр Кокорин и Павел Мамаев покинули исправительную колонию №4 Белгородской области на основании решения суда об условно-досрочном освобождении.
RT на русском вчера в 03:46
Футбол

«Локомотив» одержал победу над «Байером» в ЛЧ

Московский «Локомотив» сумел одержать победу над леверкузенским «Байером» в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов.
RT на русском 16:50
Волейбол

Мужская сборная России сыграет с Грецией в плей-офф ЧЕ по волейболу

Сборная России в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу сыграет с командой Греции.
RT на русском 16:10
Экономика

В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД

Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
REGNUM 00:14
Финансы

ФРС США вновь снизила базовую ставку

Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru 14:18
Кино

Актер и продюсер Алексей Гуськов рассказал о фильме «Элефант»

Зрители в кинотеатрах увидят продюсерскую, а не режиссерскую версию фильма «Элефант».
Известия 18:38
Здоровье

В Минздраве ответили на заявление о скачке смертности от рака в России

Главный онколог Минздрава академик РАН Андрей Каприн прокомментировал заявление об угрозе резкого роста смертности от онкологических заболеваний в России из-за правил закупки лекарств.
РИА Новости 14:35
Футбол

Это’О: время доказало, что я был прав — Хави лучше Месси и Роналдиньо

Люди были удивлены, что я не назвал Роналдиньо или Месси, но время доказало, что я был прав.
Чемпионат 15:51
Армия и оружие

Т-95 существенно превосходил «Армату»

Если бы машину удалось довести до ума, возможно, она бы превзошла "Армату".
Утро.ru 07:15
Футбол

Дубль Ди Марии помог «ПСЖ» разгромить «Реал» в матче Лиги чемпионов

«Пари Сен-Жермен» обыграл «Реал» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.
Чемпионат 16:52
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