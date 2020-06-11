Коронавирус
РИА НовостиУстановлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови
Эксперты проанализировали данные 750 тысяч клиентов, 10 тысяч из которых заразились коронавирусом. После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
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с чего всё началось
Как сообщает калифорнийская организация 23andMe, изучающая геном человека, проведенные исследования подтверждают влияние группы крови на восприимчивость к коронавирусу.Российская газетавчера в 07:59
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Политика
Международный уголовный суд прокомментировал санкции США
Накануне американский президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции против членов МУС, которые расследуют возможные преступления США в Афганистане.
Известия вчера в 21:38
Недвижимость
Правительство проработает вопрос расширения программы льготной ипотеки
Вопрос расширения программы льготной ипотеки будет проработан правительством РФ.
Российская газета вчера в 07:03
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
Футбол
«Это хорошее подписание». Игрок «Челси» не отрицает переход Вернера
Нападающий «Челси» Армандо Броя, судя по всему, подтвердил переход форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера в лондонский клуб.
Sport24.ru вчера в 15:39
Общество
Во Владимирской области выявили 66 новых случаев коронавируса
По данным на 12 июня, во Владимирской области зарегистрировали 3390 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ПроВладимир 02:41
Игры
GTA 5 для Playstation 5 выйдет в 2021 году
Чемпионат вчера в 16:40
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
Политика
Песков напомнил о позиции Москвы по ситуации в Донбассе
Ситуация в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, а работа всех участников процесса урегулирования направлена на восстановление единства Украины, заявил 11 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Известия вчера в 16:19
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Общество
В Краснодарском крае отменен пропускной режим
Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
Ведомости вчера в 11:58
Общество
Летние веранды ресторанов и кафе откроются в Подмосковье
Газета.Ru вчера в 14:50
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04
Хоккей
СКА обменял Прохоркина в «Магнитку»
Sports.ru вчера в 11:57
Путешествия
Крым объявил о начале бронирования отдыха для россиян
Жители России могут начинать бронировать отдых в Крыму с 1 июля. Об этом объявили в министерстве курортов и туризма региона, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 02:21
Общество
Новые санитарные правила подготовлены для магазинов
Роспотребнадзор разработал новые санитарно-эпидемиологические правила для торговых объектов и рынков, занимающихся пищевой продукцией.
Газета.Ru 02:14
Происшествия
Адвокат сообщил об отказе семьи Захарова принять деньги Ефремова
Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов в центре Москвы 8 июня, сделал заявление в эфире ВГТРК относительно предложенной помощи.
Московский Комсомолец вчера в 11:36
Политика
Республиканцы предложили ввести санкции против России
Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы".
Российская газета вчера в 02:40
Здоровье
Обнаружен новый неожиданный симптом, связанный с коронавирусом
Согласно наблюдениям, с начала пандемии у группы пациентов с острым панкреатитом и с COVID-19 выявили достаточно необычный симптом.
Российская газета 01:31
Политика
Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну
Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru 10 июня в 10:48
Общество
В России объяснили влияние солнца на заражение коронавирусом
В некоторые регионы России пришла жаркая погода, а вместе с ней ультрафиолет, который негативно влияет на вирусы, и в том числе на COVID-19.
Lenta.ru вчера в 19:43
Общество
Собянин порекомендовал москвичам не выходить из дома в праздники
Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и в день проведения парада Победы – 24 июня.
Ведомости вчера в 12:29
Экономика
МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд
Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины.
РБК 09 июня в 17:33
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 502 тыс. (8779 за сутки).
РБК вчера в 17:02
Происшествия
Ефремов остался свидетелем по делу о наркотиках
BFM.ru вчера в 14:48
Наука
Ученые заметили, что данные о количестве песка на Земле неверны
Ученые отмечают, что стандартная модель оценки количества песка предполагает, что форма всех песчинок является сферической.
Planet Today 03:03
Авто
До российских дилеров добрался обновлённый Kia Optima
Новый седан Kia Optima, название которой и моторная гамма для РФ были рассекречены совсем недавно, добралась до российских ДЦ.
Новые автомобили 09 июня в 04:43
Здоровье
Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног
Холодные руки и ноги могут быть одним из первых признаков ослабленного иммунитета.
Lenta.ru вчера в 23:53
Киберспорт
В Dota 2 появилась аркана для Queen of Pain
В Valve вышло обновление для Dota 2. В игре появилась Аркана на Queen of Pain – комплект The Eminence of Ristul.
ProstoProSport 03:21
Общество
Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату
Россияне, которые будут работать 1 июля 2020 года, получат повышенную оплату труда, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу социального комитета Совета Федерации Инну Святенко в среду, 10 июня.
РИА Воронеж 10 июня в 13:05
Общество
К экс-министру инфраструктуры Украины пришли с обыском
Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что к нему домой с обыском пришли сотрудники Государственного бюро расследований.
РИА Новости 01:45