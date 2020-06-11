с чего всё началось

Эксперты проанализировали данные 750 тысяч клиентов, 10 тысяч из которых заразились коронавирусом. После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.

Политика Международный уголовный суд прокомментировал санкции США Накануне американский президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции против членов МУС, которые расследуют возможные преступления США в Афганистане. 12

Общество Российские школьники получат аттестаты без экзаменов Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов. 1,6K

Политика Песков напомнил о позиции Москвы по ситуации в Донбассе Ситуация в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, а работа всех участников процесса урегулирования направлена на восстановление единства Украины, заявил 11 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 42

Игры Sony презентовала PlayStation 5 Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5. 212

Общество В Краснодарском крае отменен пропускной режим Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня. 542

Происшествия В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону. 1,4K

Путешествия Крым объявил о начале бронирования отдыха для россиян Жители России могут начинать бронировать отдых в Крыму с 1 июля. Об этом объявили в министерстве курортов и туризма региона, сообщает ТАСС.

Общество Новые санитарные правила подготовлены для магазинов Роспотребнадзор разработал новые санитарно-эпидемиологические правила для торговых объектов и рынков, занимающихся пищевой продукцией.

Происшествия Адвокат сообщил об отказе семьи Захарова принять деньги Ефремова Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов в центре Москвы 8 июня, сделал заявление в эфире ВГТРК относительно предложенной помощи. 387

Политика Республиканцы предложили ввести санкции против России Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы". 2,1K

Здоровье Обнаружен новый неожиданный симптом, связанный с коронавирусом Согласно наблюдениям, с начала пандемии у группы пациентов с острым панкреатитом и с COVID-19 выявили достаточно необычный симптом.

Политика Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина. 197

Общество В России объяснили влияние солнца на заражение коронавирусом В некоторые регионы России пришла жаркая погода, а вместе с ней ультрафиолет, который негативно влияет на вирусы, и в том числе на COVID-19. 1

Общество Собянин порекомендовал москвичам не выходить из дома в праздники Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и в день проведения парада Победы – 24 июня. 2,2K

Наука Ученые заметили, что данные о количестве песка на Земле неверны Ученые отмечают, что стандартная модель оценки количества песка предполагает, что форма всех песчинок является сферической.

Авто До российских дилеров добрался обновлённый Kia Optima Новый седан Kia Optima, название которой и моторная гамма для РФ были рассекречены совсем недавно, добралась до российских ДЦ.

Здоровье Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног Холодные руки и ноги могут быть одним из первых признаков ослабленного иммунитета.

Киберспорт В Dota 2 появилась аркана для Queen of Pain В Valve вышло обновление для Dota 2. В игре появилась Аркана на Queen of Pain – комплект The Eminence of Ristul.

Общество Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату Россияне, которые будут работать 1 июля 2020 года, получат повышенную оплату труда, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу социального комитета Совета Федерации Инну Святенко в среду, 10 июня. 1,8K