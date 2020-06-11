Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиУстановлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови

Эксперты проанализировали данные 750 тысяч клиентов, 10 тысяч из которых заразились коронавирусом. После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
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с чего всё началось
Как сообщает калифорнийская организация 23andMe
, изучающая геном человека, проведенные исследования подтверждают влияние группы крови на восприимчивость к коронавирусу.
Российская газетавчера в 07:59

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Это наименее уязвимая к коронавирусу группа крови

Московский Комсомолец00:41

Установлена наименее уязвимая перед коронавирусом группа крови

РЕН ТВ00:33

Ученые выяснили, какая группа крови наименее подвержена COVID-19

Газета DAILY10 июня в 11:55

Ученые выделили наименее уязвимую к коронавирусу группу крови

Газета.Ru00:37

Названа группа крови, снижающая риск заражения COVID-19

Российская газетавчера в 07:59

Названа группа крови, которая меньше других подвержена коронавирусу

iReactor10 июня в 12:04

Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови

РИА Новостивчера в 23:56
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ 10 июня в 15:56
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Политика

«Газпром» ответит на новые санкции США против «Северного потока-2»

«Газпром» ответит на новые американские санкции против «Северного потока-2».
Evo-rus.com вчера в 09:42
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Происшествия

Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:11
1K
Транспорт

С 11 июня стартуют продажи билетов в Крым по новым направлениям

Первый канал вчера в 00:02
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Общество

СМИ: ООН установила происхождение ракет, атаковавших саудовские объекты

Крылатые ракеты, применявшиеся для атак на объекты госнефтекомпании Saudi Aramco и аэропорт в Саудовской Аравии в 2019 году, были "иранского происхождения", передает агентство Рейтер со ссылкой на доклад генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.
РИА Новости вчера в 23:50
Политика

США обвинили Россию в провокации турецкой интервенции в Ливии

Госдепартамент США обвинил Россию во вмешательстве в дела Ливии — в страну якобы перебрасывают российскую военную технику и бойцов «ЧВК Вагнера».
Коммерсантъ вчера в 20:52
Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
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Кино

Индиана Джонс назван величайшим киногероем в истории

Журнал Empire провел опрос своих читателей и выяснил, кого их киногероев можно считать величайшим в истории.
Культуромания вчера в 13:15
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Общество

РБК: Кремль отменил удаленный режим работы для чиновников

Администрация президента отменила удаленный режим работы для сотрудников, сообщили источники РБК.
Коммерсантъ 00:33
Происшествия

Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым

Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM вчера в 09:49
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Происшествия

Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с Ефремовым

Актер Иван Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым.
Lenta.ru вчера в 09:41
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Кино

Вышел тизер фильма «Мы» по роману Евгения Замятина

REGNUM 10 июня в 07:30
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Политика

В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз

Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости вчера в 08:04
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Происшествия

СК по Московской области сообщил об аресте криминального авторитета

Следственный комитет по Московской области объявил, что суд удовлетворил его ходатайство и заключил под стражу 56-летнего местного жителя, который почти три десятилетия занимал высшее положение к криминальной иерархии.
Российская газета вчера в 23:47
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Армия и оружие

Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны

Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета 10 июня в 02:49
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Общество

Глава Минздрава допустил «плавающий» режим ограничений

Режим ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, может быть «плавающим».
РБК вчера в 15:39
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Здоровье

Медик рассказала об опасности холодных рук и ног

Доктор медицинских наук Светлана Трофимова сообщила, что, если у человека постоянно мерзнут руки и ноги - это один из признаков ослабления иммунитета.
Газета.Ru вчера в 23:05
Общество

Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля

"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука вчера в 05:32
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Происшествия

В Омской области обнаружили захоронение 300-летней давности

Уникальную находку 10 июня обнаружили коммунальщики, копавшие траншею возле дома культуры в центре Тары.
Российская газета вчера в 04:38
2
Общество

Роспотребнадзор разработал новые санитарные требования для магазинов

Роспотребнадзор подготовил проект новых санитарно-эпидемиологических требований к торговым объектам и рынкам, реализующих пищевую продукцию, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 00:13
Игры

Sony презентовала PlayStation 5

BFM.ru 00:27
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Общество

Как в стране отмечают День России в 2020 году

В пятницу, 12 июня, в РФ отмечается один из главных государственных праздников страны — День России.
RT на русском 00:30
Экономика

Банки захотели ужесточить правила блокировки счетов россиян

Клиенты могут не выходить на связь в течение двух дней по разным причинам — кто-то находится в роуминге за границей, кто-то вне зоны доступа, а некоторые с подозрением относятся к любым звонкам из банков, предполагая, что им звонят мошенники.
Lenta.ru вчера в 02:20
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Происшествия

СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

Российская газета вчера в 07:35
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Общество

Вирусолог назвал новые сроки второй волны коронавируса

Ранее другой итальянский вирусолог, проректор миланского университета Vita-Salute San Raffaele Массимо Клементи (Massimo Clementi) усомнился, что вторая волна коронавируса наступит осенью.
Lenta.ru вчера в 22:36
1
Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
1,4K
Политика

В Кремле объяснили отказ пригласить Зеленского на Парад Победы

Национальная служба новостей 10 июня в 06:07
2,3K
Происшествия

Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram

Народные новости вчера в 09:18
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Гаджеты

Смартфоны Oppo Reno4 и Reno4 Pro поступают в продажу у себя на родине

Сегодня в продажу на территории Китая поступают смартфоны Oppo Reno4 и Reno4 Pro, которые получили однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 765G, экраны OLED, аккумуляторы емкостью 4000 мА·ч и поддержку быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Смартфон Oppo Reno4 с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти стоит 422 долларов, версия с 256 ГБ флэш-памяти оценена в 465 долларов.
iXBT.com 00:33
Общество

ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России

"Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
РИА Новости вчера в 21:42
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