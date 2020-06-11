Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиУстановлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови

Эксперты проанализировали данные 750 тысяч клиентов, 10 тысяч из которых заразились коронавирусом. После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
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с чего всё началось
Как сообщает калифорнийская организация 23andMe
, изучающая геном человека, проведенные исследования подтверждают влияние группы крови на восприимчивость к коронавирусу.
Российская газетавчера в 07:59

Подробнее о событии

В США выявили наименее уязвимую к коронавирусу группу крови

RT на русском02:10

Названа группа крови, которая меньше других подвержена коронавирусу

iReactor10 июня в 12:04

Установлена наименее уязвимая перед коронавирусом группа крови

РЕН ТВ00:33

Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови

РИА Новостивчера в 23:56

Ученые выделили наименее уязвимую к коронавирусу группу крови

Газета.Ru00:37

Это наименее уязвимая к коронавирусу группа крови

Московский Комсомолец00:41

Ученые выяснили, какая группа крови наименее подвержена COVID-19

Газета DAILY10 июня в 11:55
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Политика

В Кремле объяснили, почему не пригласили на парад Победы Зеленского

Readovka.ru 10 июня в 08:51
2,3K
Футбол

«Севилья» победила «Бетис» в первом матче Примеры

"Севилья" одержала победу над "Бетисом" в первом матче чемпионата Испании по футболу после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:12
Футбол

Яя Туре о расизме: «Африканское сообщество уже натерпелось»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре высказался относительно расизма.
Sports.ru вчера в 17:23
Экономика

Великобритания увеличит налоги богатым для борьбы с коронавирусом

Министерство финансов Великобритании обсуждает с крупнейшими частными банками и компаниями по управлению активами возможность увеличить налоги для богатых граждан.
Lenta.ru 01:36
Общество

Кремль отменил удаленный режим работы для чиновников

В администрации президента заканчивается режим удаленной работы, введенный 30 марта из-за коронавируса.
Газета.Ru 01:50
Происшествия

Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:11
1K
Наука

Радары помогли археологам изучить древнеримский город без раскопок

Группа Миллетта благодаря радарам составила подробную карту поселения Фалерии-Нови, основанного в 241 году до Н.Э. С помощью просвечивания почвы, ученые смогли обнаружить множество скрытых зданий, узнать их размеры и назначения.
RuNews24.ru 10 июня в 09:03
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Армия и оружие

В Китае высоко оценили испытания «Арматы» в Сирии

В Китае очень высоко оценили испытания «Арматы» в Сирии.
Evo-rus.com вчера в 04:04
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Общество

В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора.
RT на русском вчера в 12:09
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Экономика

Потанин предложил «РусАлу» отказаться от дивидендов

Сам Владимир Потанин неоднократно заявлял СМИ, что разлив дизельного топлива «безусловно отразится на «Норникеле», в том числе на его способности выплачивать дивиденды».
REGNUM вчера в 07:37
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Происшествия

Погибшего в ДТП с участием Ефремова похоронят под Рязанью

Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, пройдут 11 июня в селе Кузьминское Рыбновского района Рязанской области.
Росбалт 10 июня в 14:26
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Футбол

Исследование показало, что Месси в два раза эффективнее Роналду

Исследование приходит к выводу, что Месси чаще работает с мячом, создаёт больше моментов и оказывает большее влияние на итоговый результат матча, чем Роналду.
Soccer.ru вчера в 00:14
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Политика

Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия карантина в России

Снятие карантина для отдельных отраслей при сохранении отдельных ограничений может иметь смысл, подобный метод использовался в Италии, где удалось затормозить распространение вируса.
РБК 02:00
Футбол

Орлов: «Вагнер Лав не вернётся в ЦСКА»

Известный комментатор Геннадий Орлов не верит, что форвард Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА.
Soccer.ru вчера в 14:24
Общество

В Краснодарском крае отменен пропускной режим

Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
Ведомости вчера в 11:58
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Здоровье

Губернатор Подмосковья проинспектировал работу больницы в Воскресенске

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проинспектировал, как идет возвращение к плановому режиму работы Воскресенской районной больницы №2 после спада пандемии коронавируса, и пообщался с врачами.
РИА Новости вчера в 12:10
4
Здоровье

Любимов объявил о втором этапе снятия ограничений

К 18 июня в Рязанской области планируется выход на второй этап снятия ограничений. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов.
YA62.ru вчера в 13:36
6
Общество

Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет

«Секретариат полагает, что крылатые ракеты и/или их части, использованные в четырех атаках, были иранского происхождения», — говорится в докладе ООН.
Lenta.ru 01:59
Происшествия

В центре Тары нашли захоронение, которому может быть не менее 300 лет

Археологи предполагают, что погребению не менее 300 лет.
ТАСС вчера в 01:53
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Наука

Предшественника Великой китайской стены нашли археологи

Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com 10 июня в 11:26
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Общество

ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России

"Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
РИА Новости вчера в 21:42
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
1,6K
Армия и оружие

Названы сроки передачи ВМФ фрегата «Адмирал флота Касатонов»

Первый серийный российский фрегат «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 будет передан ВМФ России в июле 2020 года.
Известия вчера в 23:31
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Технологии

Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей

Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
Деловое.ТВ 10 июня в 06:32
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Игры

Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
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Политика

В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз

Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости вчера в 08:04
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Общество

Онищенко раскрыл правила осторожного выхода из карантина

На предстоящих трехдневных выходных нужно соблюдать все правила безопасности.
Lenta.ru 01:29
Космос

Титан удаляется от Сатурна со скоростью 11 сантиметров в год

Проанализировав собранные в течение десятилетия материалы наблюдений, астрономы пришли к выводу, что спутник Сатурна Титан удаляется от своей планеты со скоростью 11 сантиметров в год.
Полит.ру 09 июня в 04:00
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

РИА Новости вчера в 06:10
1,6K
Политика

Французский журналист предрек распад США

Соединенным Штатам угрожает распад из-за «самоубийственной» политики американского лидера Дональда Трампа, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавре.
Известия вчера в 22:23
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Как работают Яндекс.Новости?
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