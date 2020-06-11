с чего всё началось

Эксперты проанализировали данные 750 тысяч клиентов, 10 тысяч из которых заразились коронавирусом. После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.

Футбол «Севилья» победила «Бетис» в первом матче Примеры "Севилья" одержала победу над "Бетисом" в первом матче чемпионата Испании по футболу после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Экономика Великобритания увеличит налоги богатым для борьбы с коронавирусом Министерство финансов Великобритании обсуждает с крупнейшими частными банками и компаниями по управлению активами возможность увеличить налоги для богатых граждан.

Общество Кремль отменил удаленный режим работы для чиновников В администрации президента заканчивается режим удаленной работы, введенный 30 марта из-за коронавируса.

Наука Радары помогли археологам изучить древнеримский город без раскопок Группа Миллетта благодаря радарам составила подробную карту поселения Фалерии-Нови, основанного в 241 году до Н.Э. С помощью просвечивания почвы, ученые смогли обнаружить множество скрытых зданий, узнать их размеры и назначения. 12

Общество В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня «Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора. 38

Экономика Потанин предложил «РусАлу» отказаться от дивидендов Сам Владимир Потанин неоднократно заявлял СМИ, что разлив дизельного топлива «безусловно отразится на «Норникеле», в том числе на его способности выплачивать дивиденды». 184

Происшествия Погибшего в ДТП с участием Ефремова похоронят под Рязанью Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, пройдут 11 июня в селе Кузьминское Рыбновского района Рязанской области. 323

Футбол Исследование показало, что Месси в два раза эффективнее Роналду Исследование приходит к выводу, что Месси чаще работает с мячом, создаёт больше моментов и оказывает большее влияние на итоговый результат матча, чем Роналду. 2

Политика Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия карантина в России Снятие карантина для отдельных отраслей при сохранении отдельных ограничений может иметь смысл, подобный метод использовался в Италии, где удалось затормозить распространение вируса.

Футбол Орлов: «Вагнер Лав не вернётся в ЦСКА» Известный комментатор Геннадий Орлов не верит, что форвард Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА.

Общество В Краснодарском крае отменен пропускной режим Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня. 542

Здоровье Губернатор Подмосковья проинспектировал работу больницы в Воскресенске Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проинспектировал, как идет возвращение к плановому режиму работы Воскресенской районной больницы №2 после спада пандемии коронавируса, и пообщался с врачами. 4

Здоровье Любимов объявил о втором этапе снятия ограничений К 18 июня в Рязанской области планируется выход на второй этап снятия ограничений. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов. 6

Общество Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет «Секретариат полагает, что крылатые ракеты и/или их части, использованные в четырех атаках, были иранского происхождения», — говорится в докладе ООН.

Общество ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России "Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания". 223

Технологии Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей. 61

Игры Sony презентовала PlayStation 5 Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5. 212

Политика В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции. 105

Общество Онищенко раскрыл правила осторожного выхода из карантина На предстоящих трехдневных выходных нужно соблюдать все правила безопасности.

Космос Титан удаляется от Сатурна со скоростью 11 сантиметров в год Проанализировав собранные в течение десятилетия материалы наблюдений, астрономы пришли к выводу, что спутник Сатурна Титан удаляется от своей планеты со скоростью 11 сантиметров в год. 7