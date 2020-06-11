Коронавирус
РИА НовостиУстановлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови
Эксперты проанализировали данные 750 тысяч клиентов, 10 тысяч из которых заразились коронавирусом. После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
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с чего всё началось
Как сообщает калифорнийская организация 23andMe, изучающая геном человека, проведенные исследования подтверждают влияние группы крови на восприимчивость к коронавирусу.Российская газетавчера в 07:59
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Политика
В Кремле объяснили, почему не пригласили на парад Победы Зеленского
Readovka.ru 10 июня в 08:51
Футбол
«Севилья» победила «Бетис» в первом матче Примеры
"Севилья" одержала победу над "Бетисом" в первом матче чемпионата Испании по футболу после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:12
Футбол
Яя Туре о расизме: «Африканское сообщество уже натерпелось»
Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре высказался относительно расизма.
Sports.ru вчера в 17:23
Экономика
Великобритания увеличит налоги богатым для борьбы с коронавирусом
Министерство финансов Великобритании обсуждает с крупнейшими частными банками и компаниями по управлению активами возможность увеличить налоги для богатых граждан.
Lenta.ru 01:36
Общество
Кремль отменил удаленный режим работы для чиновников
В администрации президента заканчивается режим удаленной работы, введенный 30 марта из-за коронавируса.
Газета.Ru 01:50
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:11
Наука
Радары помогли археологам изучить древнеримский город без раскопок
Группа Миллетта благодаря радарам составила подробную карту поселения Фалерии-Нови, основанного в 241 году до Н.Э. С помощью просвечивания почвы, ученые смогли обнаружить множество скрытых зданий, узнать их размеры и назначения.
RuNews24.ru 10 июня в 09:03
Армия и оружие
В Китае высоко оценили испытания «Арматы» в Сирии
В Китае очень высоко оценили испытания «Арматы» в Сирии.
Evo-rus.com вчера в 04:04
Общество
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня
«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора.
RT на русском вчера в 12:09
Экономика
Потанин предложил «РусАлу» отказаться от дивидендов
Сам Владимир Потанин неоднократно заявлял СМИ, что разлив дизельного топлива «безусловно отразится на «Норникеле», в том числе на его способности выплачивать дивиденды».
REGNUM вчера в 07:37
Происшествия
Погибшего в ДТП с участием Ефремова похоронят под Рязанью
Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, пройдут 11 июня в селе Кузьминское Рыбновского района Рязанской области.
Росбалт 10 июня в 14:26
Футбол
Исследование показало, что Месси в два раза эффективнее Роналду
Исследование приходит к выводу, что Месси чаще работает с мячом, создаёт больше моментов и оказывает большее влияние на итоговый результат матча, чем Роналду.
Soccer.ru вчера в 00:14
Политика
Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия карантина в России
Снятие карантина для отдельных отраслей при сохранении отдельных ограничений может иметь смысл, подобный метод использовался в Италии, где удалось затормозить распространение вируса.
РБК 02:00
Футбол
Орлов: «Вагнер Лав не вернётся в ЦСКА»
Известный комментатор Геннадий Орлов не верит, что форвард Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА.
Soccer.ru вчера в 14:24
Общество
В Краснодарском крае отменен пропускной режим
Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
Ведомости вчера в 11:58
Здоровье
Губернатор Подмосковья проинспектировал работу больницы в Воскресенске
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проинспектировал, как идет возвращение к плановому режиму работы Воскресенской районной больницы №2 после спада пандемии коронавируса, и пообщался с врачами.
РИА Новости вчера в 12:10
Здоровье
Любимов объявил о втором этапе снятия ограничений
К 18 июня в Рязанской области планируется выход на второй этап снятия ограничений. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов.
YA62.ru вчера в 13:36
Общество
Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет
«Секретариат полагает, что крылатые ракеты и/или их части, использованные в четырех атаках, были иранского происхождения», — говорится в докладе ООН.
Lenta.ru 01:59
Происшествия
В центре Тары нашли захоронение, которому может быть не менее 300 лет
Археологи предполагают, что погребению не менее 300 лет.
ТАСС вчера в 01:53
Наука
Предшественника Великой китайской стены нашли археологи
Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com 10 июня в 11:26
Общество
ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России
"Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
РИА Новости вчера в 21:42
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
Армия и оружие
Названы сроки передачи ВМФ фрегата «Адмирал флота Касатонов»
Первый серийный российский фрегат «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 будет передан ВМФ России в июле 2020 года.
Известия вчера в 23:31
Технологии
Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей
Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
Деловое.ТВ 10 июня в 06:32
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Политика
В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз
Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости вчера в 08:04
Общество
Онищенко раскрыл правила осторожного выхода из карантина
На предстоящих трехдневных выходных нужно соблюдать все правила безопасности.
Lenta.ru 01:29
Космос
Титан удаляется от Сатурна со скоростью 11 сантиметров в год
Проанализировав собранные в течение десятилетия материалы наблюдений, астрономы пришли к выводу, что спутник Сатурна Титан удаляется от своей планеты со скоростью 11 сантиметров в год.
Полит.ру 09 июня в 04:00
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости вчера в 06:10
Политика
Французский журналист предрек распад США
Соединенным Штатам угрожает распад из-за «самоубийственной» политики американского лидера Дональда Трампа, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавре.
Известия вчера в 22:23