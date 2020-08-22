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Lenta.ru
Lenta.ru

Установлена оптимальная продолжительность сна для пожилых людей

Установлено, что такая продолжительность сна оптимальна для восстановления организма. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал кардиолог Владимир Хорошев.В источнике
С чего всё началось
Радио Sputnik

Слишком долгий сон ‒ дорога к слабоумию? В некоторых случаях ‒ да

Медики считают, что оптимальная продолжительность сна для среднестатистического человека – восемь часов, за это время организм полностью восстанавливается.
Радио Sputnik21:00
Подробнее о событии
Радио Sputnik

Слишком долгий сон ‒ дорога к слабоумию? В некоторых случаях ‒ да

Радио Sputnik21:00
Известия

Врач назвал оптимальную продолжительность сна для пожилых людей

Известия03:10
Life.ru

Врач рассказал, в каком случае сон может вызвать слабоумие у взрослых людей

Life.ru22:32
Московский Комсомолец

Кардиолог рассказал о связи сна и слабоумия

Московский Комсомолец21:51
Lenta.ru

Установлена оптимальная продолжительность сна для пожилых людей

Lenta.ru21:42
РИА Новости

Кардиолог указал на связь сна и слабоумия

РИА Новости21:02
Ёлдаш

Кардиолог рассказал сколько времени нужно спать пожилым

Ёлдаш03:50

Зеленский выступил против изменения места переговоров по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский не считает целесообразным менять Минск как место проведения переговоров по урегулированию в Донбассе в связи с ситуацией, которая сложилась после выборов в Белоруссии.
Известия06:39
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45
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Центр Гамалеи опубликовал инструкцию по вакцинации от коронавируса

Центр имени Гамалеи разработал инструкцию по применению российской вакцины для профилактики коронавируса «Спутник V». Об этом в пятницу, 21 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.
Страна Советов on-lineвчера в 11:30
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