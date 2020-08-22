Установлена оптимальная продолжительность сна для пожилых людей
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Установлено, что такая продолжительность сна оптимальна для восстановления организма. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал кардиолог Владимир Хорошев.В источнике
С чего всё началось
Слишком долгий сон ‒ дорога к слабоумию? В некоторых случаях ‒ да
Медики считают, что оптимальная продолжительность сна для среднестатистического человека – восемь часов, за это время организм полностью восстанавливается.
Радио Sputnik21:00
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