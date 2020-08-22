Врач назвал оптимальную продолжительность сна для пожилых

Пожилым людям следует спать не больше и не меньше восьми часов в сутки, рассказал кардиолог Владимир Хорошев в интервью радио Sputnik. Если люди в возрасте будут спать менее восьми часов, их организм не успеет восстановиться, что негативно скажется на здоровье, отметил врач.