Врач назвал оптимальную продолжительность сна для пожилых
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Пожилым людям следует спать не больше и не меньше восьми часов в сутки, рассказал кардиолог Владимир Хорошев в интервью радио Sputnik. Если люди в возрасте будут спать менее восьми часов, их организм не успеет восстановиться, что негативно скажется на здоровье, отметил врач.В источнике
С чего всё началось
Слишком долгий сон ‒ дорога к слабоумию? В некоторых случаях ‒ да
Медики считают, что оптимальная продолжительность сна для среднестатистического человека – восемь часов, за это время организм полностью восстанавливается.
Радио Sputnik21:00
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