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Газета.Ru
Газета.Ru

Врач назвал оптимальную продолжительность сна для пожилых

Пожилым людям следует спать не больше и не меньше восьми часов в сутки, рассказал кардиолог Владимир Хорошев в интервью радио Sputnik. Если люди в возрасте будут спать менее восьми часов, их организм не успеет восстановиться, что негативно скажется на здоровье, отметил врач.В источнике
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