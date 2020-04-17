Коронавирус

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Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. Их выводы опубликованы на ресурсе bioRxiv, выпускающем научные материалы.
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Температуру гибели коронавируса установили

МедиаПоток01:12

Ученые из Франции определили температуру уничтожения коронавируса

РБК00:01

Установлена температура гибели коронавируса

Известиявчера в 19:58

Эксперты установили, при какой температуре полностью гибнет коронавирус

Московский Комсомолецвчера в 23:01

Установлена температура гибели коронавируса

Lenta.ruвчера в 22:59

Установлена температура гибели коронавируса

РИА Новостивчера в 21:27

Ученые выяснили температуру гибели коронавируса

РЕН ТВ00:06
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Происшествия

Адвокату Абызова Вершинину предъявили обвинение в мошенничестве

Коммерсантъ 01:26
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Общество

Точного прогноза по коронавирусу быть не может, заявили в Кремле

Точного прогноза по развитию ситуации с COVID-19 в России быть не может, решения принимаются исходя из текущей ситуации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:53
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Происшествия

В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме

Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Ведомости 05:54
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Здоровье

На Кубани подтверждено 30 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 17 апреля 2020, 12:00 — REGNUM 30 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщили ИА REGNUM 17 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM 06:08
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Общество

Коронавирус обнаружен у 31 курсанта-нахимовца

Вести.Ru 05:16
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Кино

Чулпан Хаматову затравили из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Чулпан Хаматова, которая сыграла главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза», получает многочисленные проклятия из-за проекта.
ToDay News Ufa вчера в 05:50
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Общество

Власти Японии решили раздать деньги всем жителям страны из-за эпидемии

Власти Японии решили с мая начать прямые выплаты всем жителям страны в качестве меры поддержки во время кризиса.
РБК 05:53
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Футбол

«Барселона» отказалась от покупки Неймара из-за кризиса

«Барселона» решила не предпринимать попыток приобрести нападающего «ПСЖ» Неймара.
Bookmaker-ratings.ru 04:57
Общество

МЧС рекомендовало не носить маски на улице

МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса.
Коммерсантъ 00:20
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Наука

В Австралии засняли 46-метрового ядовитого хищника

Австралийским ученым удалось заснять самое длинное живое существо на планете – гигантскую сифонофору длиной около 150 футов (46 метров).
Ruposters.ru вчера в 11:14
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Авто

Volkswagen показал тизер обновленного Tiguan

Автоновости дня 02:02
Общество

16 новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Татарстане

Вторые сутки подряд в Татарстане фиксируют новые случае заражения.
Новый Век 04:50
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Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
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Общество

Переболевшие коронавирусом доноры плазмы в Москве получат выплаты

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова призвала переболевших коронавирусом стать донорами плазмы крови в связи с испытанием нового метода борьбы с инфекцией.
RT на русском 04:10
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Происшествия

Пять новых случаев коронавируса за сутки выявили в Алтайском крае

Представители регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса обновили сведения о заболевших людях на территории Алтайского края.
RuNews24.ru 01:39
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Экономика

Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась считать одним из способов преодоления текущего кризиса так называемые «вертолетные деньги» — концепцию, в рамках которой гражданам раздают деньги просто так.
Lenta.ru 06:12
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Политика

Песков назвал недопустимой блокировку российских СМИ в Google

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что блокировка российских средств массовой информации корпорацией Google недопустима.
ПолитРоссия 05:56
Происшествия

В Херсонской области Украины взорвался грузовик со снарядами

Херсон, Украина, 16 апреля 2020, 19:52 — REGNUM На Украине в Херсонской области загорелся и взорвался грузовой автомобиль, перевозивший боеприпасы, сообщает 16 апреля территориальное управление украинского Государственного бюро расследований (ГБР) в Мелитополе.
REGNUM вчера в 12:52
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Здоровье

Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
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Авто

«АвтоВАЗ» снова может остановить производство

Главный завод, расположенный в Тольятти, может остановить свою работу 20 апреля, в понедельник.
Вечерний курьер вчера в 06:56
Политика

Лукашенко посетовал на нарекания «озабоченных братьев на востоке»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетовал на нарекания, в том числе за рубежом, что в республике не борются с коронавирусом так, как все.
Lenta.ru 06:03
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Музыка

Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ вчера в 10:27
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Общество

ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр

ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
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Экономика

Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам.
RT на русском 15 апреля в 09:43
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Наука

Объяснена опасность диабета для зараженных коронавирусом

Жителей России специалисты предупредили об опасности сахарного диабета при коронавирусе.
Evo-rus.com 03:58
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Общество

За сутки в Самарской области выявили 10 заболевших коронавирусом

По данным оперштаба на четверг, 16 апреля, на территории Самарской области подтверждены в установленном порядке еще 10 новых случаев COVID-19.
Kursk.com вчера в 04:20
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Общество

«Аэрофлот» приостановил продажи билетов за границу

Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажи билетов на международные авиарейсы.
RT на русском 03:34
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Экономика

Минтранс отложит достройку второй взлетно-посадочной полосы Домодедово

Завершение работ по строительству второй взлетно-посадочной полосы (ВПП) Домодедово предложено перенести с 2020 на 2024 год, следует из проекта постановления, подготовленного Минтрансом.
РБК 05:24
Общество

В Ершове введут карантин из-за взрывного распространения коронавируса

Сегодня, 17 апреля, в Ершове Саратовской области будет введен карантин.
FreeNews-Volga 04:09
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета вчера в 08:11
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