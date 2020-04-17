Коронавирус
РИА НовостиУстановлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. Выводы специалистов опубликованы на ресурсе bioRxiv, публикующем научные материалы.
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Эксперты установили, при какой температуре полностью гибнет коронавирус
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