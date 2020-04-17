Коронавирус

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Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. Их выводы опубликованы на ресурсе bioRxiv, выпускающем научные материалы.
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Ученые из Франции определили температуру уничтожения коронавируса

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Ученые выяснили температуру гибели коронавируса

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Установлена температура гибели коронавируса

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Установлена температура гибели коронавируса

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Ученые: Коронавирус может выжить при нагреве до 60 градусов Цельсия

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Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция

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Глава NASA не поздравил российского космонавта с возвращением на Землю

Глава NASA Джим Брайденстайн поздравил только американских астронавтов Джессику Меир и Эндрю Моргана с успешной посадкой, не упомянув при этом российского космонавта Олега Скрипочку, который является командиром вернувшегося в пятницу с МКС корабля "Союз МС-15".
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По факту беспорядков СК завел два новых уголовных дела: по ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности исправительного учреждения, совершенная организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья сотрудников исправительной колонии), ч. 1 и ч. 2 ст. 212 УК РФ (организация и участие в массовых беспорядках).
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Общество

В России за сутки подтверждено 4070 случаев заражения коронавирусом

Москва, 17 апреля 2020, 11:34 — REGNUM За минувшие сутки в РФ подтверждено 4070 новых случаев заражения коронавирусом в 81 регионе.
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Общество

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Москва, 17 апреля 2020, 10:40 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла поправки, освобождающие выплаты медицинским работникам от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
REGNUM 03:40
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Общество

Новый учебный год могут начать в режиме онлайн – Минобрнауки

В министерстве образования и науки России заявили, что рассматривается возможность начала нового учебного года в дистанционном формате.
Москва 24 вчера в 08:27
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Армия и оружие

В МИДе назвали условие для диалога с США по гиперзвуковому оружию

Известия 03:35
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Общество

«Аэрофлот» приостанавливает продажу авиабилетов на международные рейсы

Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажи на международные авиарейсы до "тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения".
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Садальский раскрыл правду о съемках шоу «Секрет на миллион»

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В России подтверждено 4069 заражений коронавирусом за сутки

В общей сложности в России подтверждены 32 007 случаев заражения SARS-CoV-2. За сутки число выздоровевших увеличилось на 286 человек.
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Работающие россияне старше 65 лет получат больничные до 30 апреля

Электронные больничные листы будут оформлены работающим россиянам старше 65 лет на период с 20 по 30 апреля в связи с распространением режима самоизоляции.
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Общество

Правительство Японии раздаст гражданам по 100 тысяч иен

Сегодня, 15 апреля 2020 года, стало известно, что правительство Японии рассматривает возможность единовременной выплаты гражданам в размере 100 тысяч иен ($930) на каждого в качестве поддержки в условиях пандемии китайского коронавируса.
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Политика

Владимир Путин объявил о переносе парада Победы

В среду глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов сообщил "Интерфаксу", что российские ветеранские организации направили президенту РФ обращение с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату из-за коронавируса.
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Здоровье

У умершего кузбассовца коронавирус выявлен посмертно

Уточняется, что первый тест на коронавирус, взятый у него, показал отрицательный результат, а результаты второго, посмертного теста, поступившие в ночь с 16 на 17 апреля, подтвердили наличие у пациента коронавирусной инфекции.
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Общество

Мэра Новокузнецка обматерили за призывы к самоизоляции

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал на своей странице в Instagram о том, как пытался агитировать «несознательных» горожан за строгое соблюдение режима самоизоляции и чем это кончилось.
Ридус вчера в 06:01
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Общество

В Воронежской области коронавирусом заразился 10-месячный ребенок

В Воронежской области диагноз «коронавирус» за сутки подтвердился еще у 19 человек.
РИА Воронеж 04:36
Общество

Всероссийские проверочные работы перенесли на осень

Министерство просвещения перенесло всероссийские проверочные работы на начало следующего учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве.
Ведомости 03:44
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Общество

Переболевшие коронавирусом доноры плазмы в Москве получат выплаты

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова призвала переболевших коронавирусом стать донорами плазмы крови в связи с испытанием нового метода борьбы с инфекцией.
RT на русском 04:10
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Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета вчера в 08:11
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Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников

Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль 15 апреля в 06:08
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Здоровье

Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
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Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты

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В Самарской области выявлены новые заболевшие коронавирусом

За последние сутки в России подтверждены 4 070 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 81 регионе. В их число вошла и Самарская область.
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Жителей России специалисты предупредили об опасности сахарного диабета при коронавирусе.
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На Кубани за сутки подтвердили 30 новых случаев коронавируса

В Краснодарском крае по данным на 17 апреля за последние сутки подтвердили 30 новых случаев заражения коронавирусом.
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Главврач больницы в Коммунарке подвел итоги полутора месяцев работы

Главврач больницы Денис Проценко рассказал, чего удалось добиться его коллегам за 45 дней работы.
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Стало известно, кто является невестой Александра Гудкова

Выяснилось, что Гудков влюблен в 33-летнюю девушку из Риги по имени Александра Гагаринская.
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В Прикамье выявлено 12 новых случаев коронавируса

На сегодня, 17 апреля, в Пермском крае зафиксировано 12 новых случаев коронавирусной инфекции.
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Главврач московской больницы заявил о работе на пределе возможностей

По словам главврача, резервы в больнице почти исчерпаны.
РБК 02:25
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