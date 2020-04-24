Теплоход находится на глубине 1,5 километров, на большом склоне приблизительно в 18 милях от берега. Напомним, гибель плавучего госпиталя «Армения» – самая крупная по своим масштабам катастрофа на Чёрном море. Теплоход был потоплен 7 ноября 1941 года в ходе атаки немецкой авиации.

Происшествия В Волгограде сработало взрывное устройство в автомобиле В Волгограде в автомобиле сработало взрывное устройство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 1

Политика Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях. 6,5K

Общество Чехия открывает границы после карантина Чехия стала первой страной Евросоюза, которая приняла решение открыть границы и снять ряд ограничительных мер, которые вводились из-за коронавируса. 473

Общество В Саратовской области пациент с коронавирусом покончил с собой Готовившийся к выписке из стационара пациент с коронавирусной инфекцией покончил с собой в Саратовской области, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов. 21

Общество Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен 27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних. 78

Общество Умер гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев На 53-м году жизни умер гендиректор «Металлоинвеста», депутат Курской областной думы Андрей Варичев, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя областной администрации. 530

Общество Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия. 142

Общество Главврач Коммунарки отреагировал на слухи о массовом увольнении Информация о массовом увольнении медперсонала в больнице №40 в Коммунарке не подтвердилась: по словам главврача медучреждения Дениса Проценко, ни один из сотрудников не покинул госпиталь с начала работы. 511

Общество ГИБДД ужесточит режим въезда в Ивановскую область ГИБДД ужесточит режим въезда в Ивановскую область. Новшество будет действовать с 29 апреля до особого распоряжения. 10

Общество Министр просвещения признал неготовность школ к онлайн-обучению По мнению министра просвещения России Сергея Кравцова, не все российские школы были готовы к переходу на дистанционное обучение, а для многих семей это оказалось шоком, пишет "Коммерсантъ". 456

Происшествия В России задержаны торговцы поддельными спецпропусками Эксперты компании вычислили двух россиян 19 и 23 лет, которые через популярный мессенджер торговали пропусками для свободного передвижения по Москве, Санкт-Петербургу и Краснодару. 36