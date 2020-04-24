Общество
Независимое телевидение СевастополяУстановлено место гибели санитарного теплохода «Армения»
Теплоход находится на глубине 1,5 километров, на большом склоне приблизительно в 18 милях от берега. Напомним, гибель плавучего госпиталя «Армения» – самая крупная по своим масштабам катастрофа на Чёрном море. Теплоход был потоплен 7 ноября 1941 года в ходе атаки немецкой авиации.
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Установлено место гибели санитарного теплохода «Армения»
Независимое телевидение Севастополя24 апреля в 07:53
Военные нашли у берегов Крыма место одной из крупнейших морских катастроф в истории - источник
Интерфакс - Россия24 апреля в 02:33
Специалисты обнаружили около Ялты потопленный теплоход «Армения»
Аргументы и Факты - Крым24 апреля в 03:00
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
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