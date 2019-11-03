Происшествия
РИА ТВОИ НовостиУстановлены 9 подозреваемых в убийстве главы центра «Э» по Ингушетии
Вечером 2 ноября произошло беспрецедентное убийство главы центра Э по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, который находился в Москве по личным или служебным причинам (данный факт пока не сообщается в СМИ, - прим.ред.).
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с чего всё началось
Девять человек проверяются на причастность к убийству начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.ТАСС02:51
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